Представлен Subaru Forester нового поколения с дизайном 10-летней давности
Фото: Subaru
Фото: Subaru
Фото: Subaru
Фото: Subaru
Фото: Subaru
Фото: Subaru
Фото: Subaru
Фото: Subaru
Фото: Subaru
Центральное место в салоне занимает большой сенсорный экран медиасистемы с поддержкой Apple CarPlay и Android Auto. На приборной панели сохранились аналоговые шкалы. В оснащение вошел улучшенный комплекс электронных ассистентов EyeSight, с полноценной системой кругового обзора и более точным распознаванием пешеходов и велосипедистов.
В США новый Subaru Forester предложат с 2,5-литровым продольно расположенным оппозитным «атмосферником», который работает в паре с вариатором Lineartronic и штатным полным приводом. Мощность модернизированного мотора стала чуть ниже (183 вместо 185 л.с.), а крутящий момент вырос (241 вместо 239 Нм). Продажи за океаном стартуют весной следующего года. В 2025 году должна появиться гибридная версия.
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В Хабаровском крае выехавший на встречку водитель погиб сам и убил троих
Ранним утром в четверг, 31 августа, в Нанайском районе Хабаровского края произошло серьезное ДТП с участием двух автомобилей: Toyota Prius и Subaru Forester. Четверо погибли, еще один человек в больнице.Читать далее
-
28.04.2023, 12:47
Эксперты развеяли миф о ненадежности вариаторов
Многие отечественные автомобилисты до сих пор с недоверием относятся к машинам, оснащенным бесступенчатой коробкой передач – вариатором. Такой тип трансмиссии получил широкое распространение 30 лет назад и породил стойкий миф о ненадежности.Читать далее
-
18.04.2023, 16:47
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Автомобилисты старой школы доверяют только механической коробке передач. Вторыми по надежности считаются классические гидромеханические «автоматы». Однако, и среди автомобилей с вариаторами можно найти достойные внимания модели.Читать далее
-
20.02.2023, 07:43
10 лучших автомобилей 2023 года
Каждый год американский журнал Consumer Reports составляет список из десяти лучших автомобилей. В рейтинге учитывается безопасность, надежность, динамика и удовлетворенность владельцев.Читать далее
-
14.12.2022, 09:13
9 из 15 кроссоверов провалили краш-тест после ужесточения требований к безопасности
Американский Страховой институт безопасности дорожного движения (IIHS) немного видоизменил стандартный краш-тест на лобовое столкновение с частичным перекрытием. В результате, для 9 из 15 кроссоверов испытание закончилось полным провалом. В прежней версии теста все они получили максимальную оценку «Хорошо».Читать далее
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