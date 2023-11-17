Представлен Subaru Forester нового поколения с дизайном 10-летней давности

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Новый Subaru Forester построен на модернизированной платформе SGP (Subaru Global Platform) с усиленным креплением подвески и более жестким кузовом благодаря новой технологии сварки. Колесная база не изменилась и составляет 2 670 мм. Габариты тоже остались почти прежними: длина – 4 656 мм (+15 мм), ширина – 1 829 мм (+13 мм), высота – 1 730 мм с учетом рейлингов, дорожный просвет для американского рынка – 221 мм. Багажник сделали чуть просторнее в ущерб салону.

Центральное место в салоне занимает большой сенсорный экран медиасистемы с поддержкой Apple CarPlay и Android Auto. На приборной панели сохранились аналоговые шкалы. В оснащение вошел улучшенный комплекс электронных ассистентов EyeSight, с полноценной системой кругового обзора и более точным распознаванием пешеходов и велосипедистов.

Фото: Subaru

В США новый Subaru Forester предложат с 2,5-литровым продольно расположенным оппозитным «атмосферником», который работает в паре с вариатором Lineartronic и штатным полным приводом. Мощность модернизированного мотора стала чуть ниже (183 вместо 185 л.с.), а крутящий момент вырос (241 вместо 239 Нм). Продажи за океаном стартуют весной следующего года. В 2025 году должна появиться гибридная версия.

Упомянутые модели: Subaru Forester (от 1 699 000 Р )

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