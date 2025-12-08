Этот внедорожник не боится Антарктиды: что известно о новом Tank 300

Представлен Tank 300 Polar Edition для полярников и суровых зим

Great Wall готовит особую версию внедорожника. Модель создана для экстремальных условий. Она прошла суровые полярные испытания. Тираж будет строго ограничен. Автомобиль получил уникальные опции.

Концерн Great Wall анонсировал выход специальной версии своего популярного внедорожника - Tank 300 Polar Edition. Этот автомобиль не просто очередная лимитированная серия, а настоящий инструмент для покорения экстремального холода. Как сообщает «Российская Газета», новинка получила официальное одобрение для участия в китайских полярных научных экспедициях, что говорит о ее выдающихся характеристиках. Старт продаж намечен на 10 декабря 2025 года, а общее количество выпущенных машин составит всего 300 экземпляров.

Для адаптации к суровым условиям эксплуатации производитель разработал три специальных пакета опций. Первый, «Winter Protection Package», нацелен на борьбу с обледенением. Он включает в себя подогрев лобового стекла и форсунок омывателя. Эта функция критически важна при температурах ниже -30°C, когда обычные системы могут отказать в самый неподходящий момент, оставив водителя с нулевой видимостью.

Второй пакет, «Snow Conquest Package», отвечает за уверенное передвижение по сложным поверхностям. В него входят специальные вседорожные шины класса AT (All-Terrain). Они имеют агрессивный протектор, который обеспечивает надежное сцепление не только на глубоком снегу, но и на льду или мокрой глине, значительно повышая проходимость и безопасность.

Третий набор опций, «Recovery Escort Package», превращает внедорожник в спасательную машину. Ключевой элемент этого пакета - мощная лебедка с дистанционным управлением. Она способна развивать тяговое усилие в 2,5 тонны, чего достаточно, чтобы вытащить застрявший автомобиль из снежного плена или помочь другим участникам движения, попавшим в беду.

Под капотом у полярной версии остался проверенный силовой агрегат. Это 2,4-литровый турбодизельный двигатель, развивающий 186 лошадиных сил и внушительные 490 Нм крутящего момента. Он работает в паре с современной 9-ступенчатой автоматической коробкой передач. По заявлениям компании, эта связка успешно прошла испытания в условиях Антарктиды, продемонстрировав стабильный запуск в сильный мороз и бесперебойную работу.

Внешне Tank 300 Polar Edition можно будет узнать по эксклюзивному ярко-оранжевому цвету кузова «Polar Orange», а также по уникальным наклейкам и специальному логотипу серии. Этот автомобиль адресован тем, для кого надежность в условиях низких температур, глубокого снега и сложного рельефа является главным приоритетом. Стоимость уникального внедорожника пока держится в секрете.