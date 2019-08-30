30 августа 2019, 08:58
Представлен трехколесный электрокар с запасом хода более 1 600 километров
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Фото: Aptera
Калифорнийская компания Aptera Motors планирует построить необычный трехколесный электрокар. Благодаря мощным аккумуляторам и максимально облегченной конструкции дальность хода должна составить 1 000 миль или не менее 1 600 километров.
Фото: Aptera
Фото: Aptera
Фото: Aptera
Фото: Aptera
Фото: Aptera
Фото: Aptera
Фото: Aptera
Фото: Aptera
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При создании нового трехколесного электрокара были внедрены сразу несколько современных технологий. Например, 3D-печать кузовных деталей и элементов шасси. В конструкции используются новейшие композитные материалы и облегченные металлические элементы. Емкость батарей в зависимости от модификации составит от 40 кВт-ч до 100 кВт-ч. При этом «средняя» версия с батареей емкостью 60 кВт-ч будет весить всего порядка 800 килограммов.
Покупатели смогут выбирать из разных модификаций - будущий электрокар предлагают оснащать одним или сразу тремя электромоторами. Новинка сможет преодолевать без подзарядки не менее 1 600 километров. К 2020 году Aptera обещает построить три прототипа, но для этого ей нужно собрать 2,5 млн долларов инвестиций. Aptera запустила краудфандинговую кампанию, которая позволит потенциальным покупателям зарезервировать электрокар. Пока удалось собрать только 25 тыс. долларов.
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Тест-драйв Lada Granta Cross: естественный отбор
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