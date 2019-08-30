Наш сайт использует файлы «cookie» и системы аналитики для персонализации сервисов и повышения удобства пользования веб-сайтом. Продолжая просмотр сайта, вы разрешаете их использование.
30 августа 2019, 08:58

Представлен трехколесный электрокар с запасом хода более 1 600 километров

  • 686
  • 0
Фото: Aptera
Калифорнийская компания Aptera Motors планирует построить необычный трехколесный электрокар. Благодаря мощным аккумуляторам и максимально облегченной конструкции дальность хода должна составить 1 000 миль или не менее 1 600 километров.
Представлен трехколесный электрокар с запасом хода более 1 600 километров

Фото: Aptera

Представлен трехколесный электрокар с запасом хода более 1 600 километров

Фото: Aptera

Представлен трехколесный электрокар с запасом хода более 1 600 километров

Фото: Aptera

Представлен трехколесный электрокар с запасом хода более 1 600 километров

Фото: Aptera

Представлен трехколесный электрокар с запасом хода более 1 600 километров

Фото: Aptera

Представлен трехколесный электрокар с запасом хода более 1 600 километров

Фото: Aptera

Представлен трехколесный электрокар с запасом хода более 1 600 километров

Фото: Aptera

Представлен трехколесный электрокар с запасом хода более 1 600 километров

Фото: Aptera

Представлен трехколесный электрокар с запасом хода более 1 600 километров
Представлен трехколесный электрокар с запасом хода более 1 600 километров
Представлен трехколесный электрокар с запасом хода более 1 600 километров
Представлен трехколесный электрокар с запасом хода более 1 600 километров
Представлен трехколесный электрокар с запасом хода более 1 600 километров
Представлен трехколесный электрокар с запасом хода более 1 600 километров
Представлен трехколесный электрокар с запасом хода более 1 600 километров
Представлен трехколесный электрокар с запасом хода более 1 600 километров
Ранее мы писали
В базе Федерального института промышленной собственности появился патент на серийную версию электромобиля ...
Читать далее
Компания Aptera Motors разрабатывала электрокары еще в начале 2000-х годов. Но в 2011 году она обанкротилась, так и не сумев создать автомобиль, который мог бы проехать без подзарядки хотя бы 100 миль (160 км) - первый прототип изображен на заглавном фото. Сейчас компания возродилась из пепла с новым амбициозным проектом.

При создании нового трехколесного электрокара были внедрены сразу несколько современных технологий. Например, 3D-печать кузовных деталей и элементов шасси. В конструкции используются новейшие композитные материалы и облегченные металлические элементы. Емкость батарей в зависимости от модификации составит от 40 кВт-ч до 100 кВт-ч. При этом «средняя» версия с батареей емкостью 60 кВт-ч будет весить всего порядка 800 килограммов.
 
Покупатели смогут выбирать из разных модификаций - будущий электрокар предлагают оснащать одним или сразу тремя электромоторами. Новинка сможет преодолевать без подзарядки не менее 1 600 километров. К 2020 году Aptera обещает построить три прототипа, но для этого ей нужно собрать 2,5 млн долларов инвестиций. Aptera запустила краудфандинговую кампанию, которая позволит потенциальным покупателям зарезервировать электрокар. Пока удалось собрать только 25 тыс. долларов.


Нашли ошибку или неточность? Нажмите CTRL и ENTER и расскажите нам про это
Читать нас в Яндекс.Новостях
Комментарии
Комментарии пользователей
Войти через
Код проверки:
Отправить
Отзывы по теме
Nissan Центр Кунцево | отзывы
Цитата:| Кому: Lidia Добрый день! Мы обеспокоены Вашим отзывом и хотели бы разобраться в ситуации, чтобы в дальнейшем продолжить наше сотрудничество. Мы никогда не отказываемся от работы, если ремонт попадает под гарантийный случай. В нашем автосервисе работают квалифицированные специалисты, которые ...
Клиентская Служба
Citroen Авто Эксис (на Выборгской наб.) | отзывы
Цитата:| Кому: Ира
AXIS SPB
Авторынок России падает. Что будет дальше?
задрали цену , государство помогаетиз бюджета деньги вливаета толку ни хрена, люди стараются иномарку взять старенькую но надежную, прибыль нужно делать от продаж а не от цены
вася
Все обсуждения автомобилей
Интересные разделы
АвтоМосква Автомудрость АвтоПитер Дизайн и тюнинг Новинки и концепт кары Новости и акции автосалонов Автосалоны и дилеры Аренда и прокат авто Автоклубы и форумы автозавчастей Автосервисы и магазины автозапчастей
Главные материалы
Тест-драйв Lada XRay Cross AT: время менять педали
Авторынок России падает. Что будет дальше?
Почему Вы не покупаете электромобиль?
Голосовать
Рейтинг по классам
Класс Среднеразмерные кроссоверы и внедорожники Business
Nissan Pathfinder и еще 6 моделей
Класс Субкомпакт-вэны
Renault Modus и еще 7 моделей
Класс Купе спортивно-представительские
Aston Martin DBS и еще 25 моделей
Класс Компактные кроссоверы и внедорожники Business
Toyota RAV4 и еще 7 моделей
Лучшие автомобили года Автоблог
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с. кВт
Период
мес.
Итого
 

налог в Москве
Рассчитать размер налога
Представлен трехколесный электрокар с запасом хода более 1 600 километров
{{material_127136}}Компания Aptera Motors разрабатывала электрокары еще в начале 2000-х годов. Но в 2011 году она обанкротилась, так и не сумев создать автомобиль, который мог бы проехать без подзарядки хотя бы 100 миль (160 км) - первый прототип изображен на заглавном фото. Сейчас компания возродилась из пепла с новым амбициозным проектом.При создании нового трехколесного электрокара были внедрены сразу несколько современных технологий. Например, 3D-печать кузовных деталей и элементов шасси. В конструкции используются новейшие композитные материалы и облегченные металлические элементы. Емкость батарей в зависимости от модификации составит от 40 кВт-ч до 100 кВт-ч. При этом «средняя» версия с батареей емкостью 60 кВт-ч будет весить всего порядка 800 килограммов. Покупатели смогут выбирать из разных модификаций - будущий электрокар предлагают оснащать одним или сразу тремя электромоторами. Новинка сможет преодолевать без подзарядки не менее 1 600 километров. К 2020 году Aptera обещает построить три прототипа, но для этого ей нужно собрать 2,5 млн долларов инвестиций. Aptera запустила краудфандинговую кампанию, которая позволит потенциальным покупателям зарезервировать электрокар. Пока удалось собрать только 25 тыс. долларов.
2019-08-30
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
О проекте Реклама FAQ по сайту
Тула Новосибирск Магнитогорск
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2019 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна. Проект PDG.
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.