23 мая 2019, 11:55
Представлена 490-сильная модификация нового Mercedes-Benz GLE
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Компания Mercedes-Benz выпустила новую версию кроссовера GLE 580, которая станет самой мощной в линейке. По крайней мере до тех пор, пока подразделение AMG не представит новый Mercedes-Benz GLE 63.
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Вчера европейские дилеры официально начали принимать заказы на вседорожник Mercedes GLE нового поколения. ...Читать далее
В список оснащения топового Mercedes-Benz GLE 580 входит 12,3-дюймовая приборная панель и такого же размера экран медиасистемы, адаптивная пневматическая подвеска Airmatic и кожаный салон. Модернизированный медиакомплекс MBUX может распознавать разговорную речь и имеет функцию Interior Assistant, которая предугадывает действия пассажиров. В качестве опции покупателям предложат гидропневматическую подвеску E-Active Body Control, 22-дюймовые колёсные диски и стайлинг-пакет AMG Line.
Продажи Mercedes-Benz GLE 580 в США начнутся ближе к концу 2019 года. Цены уже известны, они начинаются от 76 800 долларов (около 5 млн рублей в пересчете по текущему курсу). Российские покупатели могут выбирать из трех версий: GLE 300d, GLE 400d и GLE 450. Бензиновый 367-сильный кроссовер стоит от 6,3 млн рублей. Дилеры принимают предварительные заказы.
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Тест-драйв Mercedes-Benz C-Класс Купе: карета для кучера
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Комментарии пользователей
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Отзывы по теме
Вот, не похож новый GLE Coupe на X6, хоть убейте меня, особенно в профиль. У баварцев автомобиль выглядит внушительно и гармонично, а у Мерседеса он какой-то недоделанный. Внедорожник выглядит лучше и в эксплуатации удобнее. В общем, не получился купе, это мое мнение.
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