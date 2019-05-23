23 мая 2019, 11:55

Представлена 490-сильная модификация нового Mercedes-Benz GLE

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Компания Mercedes-Benz выпустила новую версию кроссовера GLE 580, которая станет самой мощной в линейке. По крайней мере до тех пор, пока подразделение AMG не представит новый Mercedes-Benz GLE 63.
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Кроссовер Mercedes-Benz GLE представили в сентябре 2018 года. До недавнего времени самыми мощными его версиями были GLE 450 (367 л.с.) и AMG GLE 53 (435 л.с.). Теперь покупателям предложат еще более производительный вариант - GLE 580. Он оснащен 4,0-литровым Twin-Turbo V8, форсированным до 490 лошадиных сил и 700 Нм максимального крутящего момента. Гибридный довесок EQ Boost добавляет еще 22 сил и 249 Нм тяги на короткое время при резких ускорениях.

В список оснащения топового Mercedes-Benz GLE 580 входит 12,3-дюймовая приборная панель и такого же размера экран медиасистемы, адаптивная пневматическая подвеска Airmatic и кожаный салон. Модернизированный медиакомплекс MBUX может распознавать разговорную речь и имеет функцию Interior Assistant, которая предугадывает действия пассажиров. В качестве опции покупателям предложат гидропневматическую подвеску E-Active Body Control, 22-дюймовые колёсные диски и стайлинг-пакет AMG Line.

Продажи Mercedes-Benz GLE 580 в США начнутся ближе к концу 2019 года. Цены уже известны, они начинаются от 76 800 долларов (около 5 млн рублей в пересчете по текущему курсу). Российские покупатели могут выбирать из трех версий: GLE 300d, GLE 400d и GLE 450. Бензиновый 367-сильный кроссовер стоит от 6,3 млн рублей. Дилеры принимают предварительные заказы.


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Комментарии
Комментарии пользователей
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Отзывы по теме
Mercedes-Benz GLE. Что выбрать: внедорожник или купе?
Вот, не похож новый GLE Coupe на X6, хоть убейте меня, особенно в профиль. У баварцев автомобиль выглядит внушительно и гармонично, а у Мерседеса он какой-то недоделанный. Внедорожник выглядит лучше и в эксплуатации удобнее. В общем, не получился купе, это мое мнение.
Петр
Mercedes-Benz GLE 2019 замечен фотошпионами
По фото непонятно пока насколько оригинальным будет дизайн. По силуэту тоже, особенных округлостей незаметно. Вообще, в последнее время отличить поколения Мерседесов друг от друга становится все сложнее. Все одинаковые, а жаль...
Дмитрий
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Матвеев_А
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Представлена 490-сильная модификация нового Mercedes-Benz GLE
{{material_126366}}Кроссовер Mercedes-Benz GLE представили в сентябре 2018 года. До недавнего времени самыми мощными его версиями были GLE 450 (367 л.с.) и AMG GLE 53 (435 л.с.). Теперь покупателям предложат еще более производительный вариант - GLE 580. Он оснащен 4,0-литровым Twin-Turbo V8, форсированным до 490 лошадиных сил и 700 Нм максимального крутящего момента. Гибридный довесок EQ Boost добавляет еще 22 сил и 249 Нм тяги на короткое время при резких ускорениях.В список оснащения топового Mercedes-Benz GLE 580 входит 12,3-дюймовая приборная панель и такого же размера экран медиасистемы, адаптивная пневматическая подвеска Airmatic и кожаный салон. Модернизированный медиакомплекс MBUX может распознавать разговорную речь и имеет функцию Interior Assistant, которая предугадывает действия пассажиров. В качестве опции покупателям предложат гидропневматическую подвеску E-Active Body Control, 22-дюймовые колёсные диски и стайлинг-пакет AMG Line.Продажи Mercedes-Benz GLE 580 в США начнутся ближе к концу 2019 года. Цены уже известны, они начинаются от 76 800 долларов (около 5 млн рублей в пересчете по текущему курсу). Российские покупатели могут выбирать из трех версий: GLE 300d, GLE 400d и GLE 450. Бензиновый 367-сильный кроссовер стоит от 6,3 млн рублей. Дилеры принимают предварительные заказы.
2019-05-23
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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