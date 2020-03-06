6 марта 2020, 07:53
Представлена «драйверская» версия Bugatti Chiron
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Мощные суперкары Bugatti по умолчанию призваны доставлять удовольствие от управления таким внушительным табуном лощадей. Новая версия Bugatti Chiron Pur Sport адресована любителям погонять на треке и отличается максимально облегченной конструкцией.
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Конструкцию суперкара постарались облегчить. В первую очередь на автомобиль установили тормоза с облегченными компонентами, такие же колеса и легкие титановые патрубки выпускной системы. В итоге, масса снизилась еще на 50 килограммов. Аэродинамическое оперение также было пересмотрено. Спереди появился новый сплиттер и расширенные воздухозаборники, а на корме – иной диффузор. Штатное антикрыло шириной 1,9 метра не имеет механизма складывания и обеспечивает постоянную прижимную силу на задней оси.
Точные динамические характеристики Bugatti Chiron Pur Sport пока не сообщаются. В компании лишь говорят о том, что в разгоне от 60 до 120 км/ч новинка отыгрывает у стандартного Chiron почти 2 секунды. Всего планируется выпустить 60 экземпляров Pur Sport. Первые покупатели получат свои автомобили ближе к концу года. Цены начинаются от 3 млн евро (около 228 млн рублей в пересчете по актуальному курсу).
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