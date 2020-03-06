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6 марта 2020, 07:53

Представлена «драйверская» версия Bugatti Chiron

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Мощные суперкары Bugatti по умолчанию призваны доставлять удовольствие от управления таким внушительным табуном лощадей. Новая версия Bugatti Chiron Pur Sport адресована любителям погонять на треке и отличается максимально облегченной конструкцией.
Представлена драйверская версия Bugatti Chiron

 

Представлена драйверская версия Bugatti Chiron

 

Представлена драйверская версия Bugatti Chiron

 

Представлена драйверская версия Bugatti Chiron

 

Представлена драйверская версия Bugatti Chiron

 

Представлена драйверская версия Bugatti Chiron

 

Представлена драйверская версия Bugatti Chiron

 

Представлена драйверская версия Bugatti Chiron

 

Представлена драйверская версия Bugatti Chiron
Представлена драйверская версия Bugatti Chiron
Представлена драйверская версия Bugatti Chiron
Представлена драйверская версия Bugatti Chiron
Представлена драйверская версия Bugatti Chiron
Представлена драйверская версия Bugatti Chiron
Представлена драйверская версия Bugatti Chiron
Представлена драйверская версия Bugatti Chiron
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Инженеры Bugatti изрядно поработали над стандартным Chiron, чтобы создать версию Pur Sport («Чистый спорт»). Классический 8,0-литровый W16 с четырьмя турбинами выдает те же 1500 сил и 1600 Нм, но отсечку отодвинули с 6700 до 6900 об/мин. Перенастроенная коробка передач отличается более короткими передачами. В подвеске возросла жесткость пружин, а угол развала увеличился до -2,5 градусов.

Конструкцию суперкара постарались облегчить. В первую очередь на автомобиль установили тормоза с облегченными компонентами, такие же колеса и легкие титановые патрубки выпускной системы. В итоге, масса снизилась еще на 50 килограммов. Аэродинамическое оперение также было пересмотрено. Спереди появился новый сплиттер и расширенные воздухозаборники, а на корме – иной диффузор. Штатное антикрыло шириной 1,9 метра не имеет механизма складывания и обеспечивает постоянную прижимную силу на задней оси.

Точные динамические характеристики Bugatti Chiron Pur Sport пока не сообщаются. В компании лишь говорят о том, что в разгоне от 60 до 120 км/ч новинка отыгрывает у стандартного Chiron почти 2 секунды. Всего планируется выпустить 60 экземпляров Pur Sport. Первые покупатели получат свои автомобили ближе к концу года. Цены начинаются от 3 млн евро (около 228 млн рублей в пересчете по актуальному курсу).

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Отзывы по теме
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Представлена «драйверская» версия Bugatti Chiron
{{material_129025}}Инженеры Bugatti изрядно поработали над стандартным Chiron, чтобы создать версию Pur Sport («Чистый спорт»). Классический 8,0-литровый W16 с четырьмя турбинами выдает те же 1500 сил и 1600 Нм, но отсечку отодвинули с 6700 до 6900 об/мин. Перенастроенная коробка передач отличается более короткими передачами. В подвеске возросла жесткость пружин, а угол развала увеличился до -2,5 градусов.Конструкцию суперкара постарались облегчить. В первую очередь на автомобиль установили тормоза с облегченными компонентами, такие же колеса и легкие титановые патрубки выпускной системы. В итоге, масса снизилась еще на 50 килограммов. Аэродинамическое оперение также было пересмотрено. Спереди появился новый сплиттер и расширенные воздухозаборники, а на корме – иной диффузор. Штатное антикрыло шириной 1,9 метра не имеет механизма складывания и обеспечивает постоянную прижимную силу на задней оси.Точные динамические характеристики Bugatti Chiron Pur Sport пока не сообщаются. В компании лишь говорят о том, что в разгоне от 60 до 120 км/ч новинка отыгрывает у стандартного Chiron почти 2 секунды. Всего планируется выпустить 60 экземпляров Pur Sport. Первые покупатели получат свои автомобили ближе к концу года. Цены начинаются от 3 млн евро (около 228 млн рублей в пересчете по актуальному курсу).
2020-03-06
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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