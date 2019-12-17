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17 декабря 2019, 14:02

Представлена глобальная версия новой Kia Optima

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Фото: Kia
Компания Kia презентовала седан Kia Optima нового поколения, предназначенный для продажи по всему миру. Именно такой автомобиль появится в России в следующем году. Новинка получила двигатели семейства Smartstream и полный привод для «заряженной» GT-версии.
Представлена глобальная версия новой Kia Optima

Фото: Kia

Представлена глобальная версия новой Kia Optima

Фото: Kia

Представлена глобальная версия новой Kia Optima

Фото: Kia

Представлена глобальная версия новой Kia Optima

Фото: Kia

Представлена глобальная версия новой Kia Optima

Фото: Kia

Представлена глобальная версия новой Kia Optima

Фото: Kia

Представлена глобальная версия новой Kia Optima

Фото: Kia

Представлена глобальная версия новой Kia Optima

Фото: Kia

Представлена глобальная версия новой Kia Optima

Фото: Kia

Представлена глобальная версия новой Kia Optima
Представлена глобальная версия новой Kia Optima
Представлена глобальная версия новой Kia Optima
Представлена глобальная версия новой Kia Optima
Представлена глобальная версия новой Kia Optima
Представлена глобальная версия новой Kia Optima
Представлена глобальная версия новой Kia Optima
Представлена глобальная версия новой Kia Optima
Представлена глобальная версия новой Kia Optima
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Внешне глобальная Kia Optima в точности повторяет седан Kia K5, предназначенный для «домашнего» южнокорейского рынка. Его премьера прошла месяцем ранее. Дизайн разрабатывали сразу в трех бюро корейской марки по всему миру. В итоге, автомобиль динамичными обводами кузова довольно сильно напоминает фастбек Kia Stinger. Светодиодные фары интегрированы в узкую радиаторную решетку. Причудливая форма ходовых огней должна навевать ассоциации с линией пульса. Фотографий салона глобальной «Оптимы» пока нет, но можно предположить, что и он не будет серьезно отличаться от «корейского» варианта: цифровая «приборка», объединенная с 10,25-дюймовым экраном медиасистемы, тачскрин для управления климатической остановкой и новое реле КПП.

Со сменой поколения седан Kia Optima немного подрос. Его габаритная длина достигает 4 905 мм (+50 мм), ширина – 1 860 мм (+25 мм), колесная база – 2 850 мм (+45 мм). Одновременно, автомобиль стал на 20 мм ниже (1 445 мм), что должно положительно отразиться на аэродинамических качествах. Для стандартных седанов предлагается выбор колесных дисков от 16 до 19 дюймов. «Заряженная» GT-версия будет отличаться 19-дюймовыми колесами, видоизмененными бамперами и сдвоенными патрубками выпускной системы. 

В моторную гамму для США войдут 2,0-литровый «атмосферник» (160 сил) и 1,6-литровый турбомотор (180 сил). В других странах седан предложат с атмосферными бензиновыми агрегатами объемом 2.0 литра (152 л.с.) и 2.5 литра (194 л.с.). Версия GT получит 2,5-литровый турбомотор T-GDi, который выдает 290 сил и 422 Нм максимального крутящего момента. Такой агрегат работает в паре с 8-ступенчатым «роботом» с двумя «мокрыми» сцеплениями и полным приводом. Продажи Kia Optima нового поколения стартуют в 2020 году. До России автомобиль доберется не ранее осени.


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Комментарии
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Отзывы по теме
Kia объявила цены на новую Optima
Цитата:| Кому: ikin1 Что именно?
AlekseiE
Kia обновила Optima
Интересно было бы на универсал взглянуть, с дизельным движком отличный аппарат должен быть. Осталось только дождаться, когда обновленная модель до России доедет. Еще и цена чтобы не запредельная получилась. В общем, ждем, надеемся.
Григорий
Звезды Женевы. ТОП-5 новинок, которые приедут в Россию
Этот год богат на интересные новинки. Больше всего поразило, что крупный автопром наконец-то выпустил электрокар в массы, до этого была и есть Тесла конечно, но ее тяжко обслуживать в наших реалиях + все-таки не выглядит она полноценным доработанным авто, много сырых нюансов. Ягуар в этом плане безусловно ...
Andrey
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Представлена глобальная версия новой Kia Optima
{{material_127540}}Внешне глобальная Kia Optima в точности повторяет седан Kia K5, предназначенный для «домашнего» южнокорейского рынка. Его премьера прошла месяцем ранее. Дизайн разрабатывали сразу в трех бюро корейской марки по всему миру. В итоге, автомобиль динамичными обводами кузова довольно сильно напоминает фастбек Kia Stinger. Светодиодные фары интегрированы в узкую радиаторную решетку. Причудливая форма ходовых огней должна навевать ассоциации с линией пульса. Фотографий салона глобальной «Оптимы» пока нет, но можно предположить, что и он не будет серьезно отличаться от «корейского» варианта: цифровая «приборка», объединенная с 10,25-дюймовым экраном медиасистемы, тачскрин для управления климатической остановкой и новое реле КПП.Со сменой поколения седан Kia Optima немного подрос. Его габаритная длина достигает 4 905 мм (+50 мм), ширина – 1 860 мм (+25 мм), колесная база – 2 850 мм (+45 мм). Одновременно, автомобиль стал на 20 мм ниже (1 445 мм), что должно положительно отразиться на аэродинамических качествах. Для стандартных седанов предлагается выбор колесных дисков от 16 до 19 дюймов. «Заряженная» GT-версия будет отличаться 19-дюймовыми колесами, видоизмененными бамперами и сдвоенными патрубками выпускной системы. В моторную гамму для США войдут 2,0-литровый «атмосферник» (160 сил) и 1,6-литровый турбомотор (180 сил). В других странах седан предложат с атмосферными бензиновыми агрегатами объемом 2.0 литра (152 л.с.) и 2.5 литра (194 л.с.). Версия GT получит 2,5-литровый турбомотор T-GDi, который выдает 290 сил и 422 Нм максимального крутящего момента. Такой агрегат работает в паре с 8-ступенчатым «роботом» с двумя «мокрыми» сцеплениями и полным приводом. Продажи Kia Optima нового поколения стартуют в 2020 году. До России автомобиль доберется не ранее осени.
2019-12-17
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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