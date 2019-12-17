17 декабря 2019, 14:02
Представлена глобальная версия новой Kia Optima
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Фото: Kia
Компания Kia презентовала седан Kia Optima нового поколения, предназначенный для продажи по всему миру. Именно такой автомобиль появится в России в следующем году. Новинка получила двигатели семейства Smartstream и полный привод для «заряженной» GT-версии.
Фото: Kia
Фото: Kia
Фото: Kia
Фото: Kia
Фото: Kia
Фото: Kia
Фото: Kia
Фото: Kia
Фото: Kia
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Со сменой поколения седан Kia Optima немного подрос. Его габаритная длина достигает 4 905 мм (+50 мм), ширина – 1 860 мм (+25 мм), колесная база – 2 850 мм (+45 мм). Одновременно, автомобиль стал на 20 мм ниже (1 445 мм), что должно положительно отразиться на аэродинамических качествах. Для стандартных седанов предлагается выбор колесных дисков от 16 до 19 дюймов. «Заряженная» GT-версия будет отличаться 19-дюймовыми колесами, видоизмененными бамперами и сдвоенными патрубками выпускной системы.
В моторную гамму для США войдут 2,0-литровый «атмосферник» (160 сил) и 1,6-литровый турбомотор (180 сил). В других странах седан предложат с атмосферными бензиновыми агрегатами объемом 2.0 литра (152 л.с.) и 2.5 литра (194 л.с.). Версия GT получит 2,5-литровый турбомотор T-GDi, который выдает 290 сил и 422 Нм максимального крутящего момента. Такой агрегат работает в паре с 8-ступенчатым «роботом» с двумя «мокрыми» сцеплениями и полным приводом. Продажи Kia Optima нового поколения стартуют в 2020 году. До России автомобиль доберется не ранее осени.
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Комментарии пользователей
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Отзывы по теме
Цитата:| Кому: ikin1 Что именно?
Интересно было бы на универсал взглянуть, с дизельным движком отличный аппарат должен быть. Осталось только дождаться, когда обновленная модель до России доедет. Еще и цена чтобы не запредельная получилась. В общем, ждем, надеемся.
Этот год богат на интересные новинки. Больше всего поразило, что крупный автопром наконец-то выпустил электрокар в массы, до этого была и есть Тесла конечно, но ее тяжко обслуживать в наших реалиях + все-таки не выглядит она полноценным доработанным авто, много сырых нюансов. Ягуар в этом плане безусловно ...
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