Представлена гоночная Lada Granta Sport: фото

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Команда Lada Sport Rosneft поделилась в телеграм-канале первыми фотографиями нового спорткара. Технические характеристики автомобиля не сообщаются. По некоторым данным, под капотом автомобиля установлен 1,6-литровый мотор мощностью 122 л.с. Также от стандартного лифтбека он отличается заниженной подвеской и дисковыми тормозами спереди и сзади. Комбинация приборов осталась штатной, но место медиасистемы занял особый гоночный блок управления настройками автомобиля.

Лифтбек Lada Granta Sport подготовлен для участия в гонках класса S1600, который считается одной из первых ступеней в российском автоспорте. Идеальный автомобиль для него должен отличаться надежностью, демонстрировать приличную динамику, но при этом стоить сравнительно недорого. Granta Sport отвечает всем этим требованиям.

Упомянутые модели: ВАЗ (Lada) Granta (от 393 900 Р )

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