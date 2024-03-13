Представлена новая автомобильная марка. Автомобили собирают в Петербурге

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Новинка петербургского автозавода хорошо знакома российским автолюбителям – это переименованный китайский кроссовер Chery Tiggo 7 Pro. Производитель утверждает, что машина разработана своими силами с нуля, чтобы обезопасить китайских партнеров от вторичных санкций и не повторить ошибку с FAW и Lada X-Cross 5. Габариты Xcite X-Cross 7 составляют 4500 мм х 1842 мм х 1702 мм, дорожный просвет – 190 мм. Объем багажника – 475 литров (или 1500 литров при сложенных сидениях второго ряда).

Кроссовер получил единственную версию с 1,5-литровым турбомотором (147 л.с., 210 Нм), вариатором и передним приводом. С места до «сотни» он разгоняется за 9,8 секунды. Максимальная скорость достигает 186 км/ч.

Фото: ООО "Автозавод Санкт-Петербург"

В списке базового оснащения значится подогрев всех сидений, форсунок стеклоомывателя, лобового стекла, руля и боковых зеркал. Также есть полностью светодиодная оптика, 6 подушек безопасности, 7,0-дюймовая приборная панель и 10,25-дюймовый тачскрин медиасистемы, климат-контроль и система бесключевого доступа. Продажи стартуют в конце марта – начале апреля. Цены объявят в ближайшее время.

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