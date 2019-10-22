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22 октября 2019, 00:01

Представлена новая Hyundai Creta для Китая

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Фото: Hyundai
Компания Hyundai представила кроссовер Hyundai ix25 второго поколения для китайского рынка. Российские покупатели знают автомобиль первого поколения под именем Creta. Можно предположить, что через 2 – 3 года новинка доберется и до наших дилерских центров.
Представлена новая Hyundai Creta для Китая

Фото: Hyundai

Представлена новая Hyundai Creta для Китая

Фото: Hyundai

Представлена новая Hyundai Creta для Китая

Фото: Hyundai

Представлена новая Hyundai Creta для Китая

Фото: Hyundai

Представлена новая Hyundai Creta для Китая

Фото: Hyundai

Представлена новая Hyundai Creta для Китая

Фото: Hyundai

Представлена новая Hyundai Creta для Китая

Фото: Hyundai

Представлена новая Hyundai Creta для Китая

Фото: Hyundai

Представлена новая Hyundai Creta для Китая
Представлена новая Hyundai Creta для Китая
Представлена новая Hyundai Creta для Китая
Представлена новая Hyundai Creta для Китая
Представлена новая Hyundai Creta для Китая
Представлена новая Hyundai Creta для Китая
Представлена новая Hyundai Creta для Китая
Представлена новая Hyundai Creta для Китая
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Дизайн нового компактного кроссовера Hyundai ix25/Creta выполнили в духе флагмана корейской марки – Hyundai Palisade. Его отличает экстравагантная многоуровневая передняя и задняя оптика, благодаря которой в компании рассчитывают привлечь молодежную аудиторию. Кроме того, покупатели смогут заказать кроссовер с контрастной черной или белой крышей.

В салоне появилась цифровая приборная панель и большой вертикальный 10,4-дюймовый экран медиасистемы, которая способна распознавать голосовые команды. В списке электронных ассистентов – 10 систем, включая камеры кругового обзорва, адаптивный круиз-контроль, систему мониторинга «слепых» зон и систему слежения за состоянием водителя. Среди опций – панорамная крыша, беспроводная зарядка для смартфона и система бесключевого доступа в салон.

Со сменой поколения автомобиль немного прибавил в размерах. Теперь он на 30 мм длиннее, на 10 мм шире и на 5 мм выше, чем наша Creta. Колесная база увеличилась на 20 мм. На первом этапе китайским покупателям предложили только один вариант силовой установки – бензиновый 1,5-литровый «атмосферник» мощностью 115 л.с. и вариатор. Зато привод может быть как передний, так и полный.

Продажи в Китае стартуют до конца 2019 года, цены обещают объявить в ближайшее время. В 2020-м сборку новинки уже под именем Creta наладят в Индии. До конвейера петербургского завода кроссовер доберется ближе к 2022 году.

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Где это 203мм на Х-лайне?! И нет системы предупреждения фронтальных столкновений! Путаете покупателей!!!
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Представлена новая Hyundai Creta для Китая
{{material_127260}}Дизайн нового компактного кроссовера Hyundai ix25/Creta выполнили в духе флагмана корейской марки – Hyundai Palisade. Его отличает экстравагантная многоуровневая передняя и задняя оптика, благодаря которой в компании рассчитывают привлечь молодежную аудиторию. Кроме того, покупатели смогут заказать кроссовер с контрастной черной или белой крышей.В салоне появилась цифровая приборная панель и большой вертикальный 10,4-дюймовый экран медиасистемы, которая способна распознавать голосовые команды. В списке электронных ассистентов – 10 систем, включая камеры кругового обзорва, адаптивный круиз-контроль, систему мониторинга «слепых» зон и систему слежения за состоянием водителя. Среди опций – панорамная крыша, беспроводная зарядка для смартфона и система бесключевого доступа в салон.Со сменой поколения автомобиль немного прибавил в размерах. Теперь он на 30 мм длиннее, на 10 мм шире и на 5 мм выше, чем наша Creta. Колесная база увеличилась на 20 мм. На первом этапе китайским покупателям предложили только один вариант силовой установки – бензиновый 1,5-литровый «атмосферник» мощностью 115 л.с. и вариатор. Зато привод может быть как передний, так и полный.Продажи в Китае стартуют до конца 2019 года, цены обещают объявить в ближайшее время. В 2020-м сборку новинки уже под именем Creta наладят в Индии. До конвейера петербургского завода кроссовер доберется ближе к 2022 году.
2019-10-22
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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