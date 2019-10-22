22 октября 2019, 00:01
Представлена новая Hyundai Creta для Китая
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Фото: Hyundai
Компания Hyundai представила кроссовер Hyundai ix25 второго поколения для китайского рынка. Российские покупатели знают автомобиль первого поколения под именем Creta. Можно предположить, что через 2 – 3 года новинка доберется и до наших дилерских центров.
Фото: Hyundai
Фото: Hyundai
Фото: Hyundai
Фото: Hyundai
Фото: Hyundai
Фото: Hyundai
Фото: Hyundai
Фото: Hyundai
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В салоне появилась цифровая приборная панель и большой вертикальный 10,4-дюймовый экран медиасистемы, которая способна распознавать голосовые команды. В списке электронных ассистентов – 10 систем, включая камеры кругового обзорва, адаптивный круиз-контроль, систему мониторинга «слепых» зон и систему слежения за состоянием водителя. Среди опций – панорамная крыша, беспроводная зарядка для смартфона и система бесключевого доступа в салон.
Со сменой поколения автомобиль немного прибавил в размерах. Теперь он на 30 мм длиннее, на 10 мм шире и на 5 мм выше, чем наша Creta. Колесная база увеличилась на 20 мм. На первом этапе китайским покупателям предложили только один вариант силовой установки – бензиновый 1,5-литровый «атмосферник» мощностью 115 л.с. и вариатор. Зато привод может быть как передний, так и полный.
Продажи в Китае стартуют до конца 2019 года, цены обещают объявить в ближайшее время. В 2020-м сборку новинки уже под именем Creta наладят в Индии. До конвейера петербургского завода кроссовер доберется ближе к 2022 году.
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