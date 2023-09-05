Представлена новая марка российских тяжелых грузовиков

Ранее мы писали В Подмосковье будут собирать новые автобусы ГАЗ «Круиз» Группа ГАЗ намерена запустить в серийное производство новый туристический автобус на 50 мест под старым именем ... Читать далее

Под маркой «Валдай» в Нижнем Новгороде будут выпускать самосвалы и седельные тягачи. Сборкой займется компания «Нижегородские грузовые автомобили» (НГА), выяснили журналисты Quto . НГА арендует производственные площади на территории Горьковского автозавода и получила разрешение на использование бренда «Валдай» в сегменте тяжелых грузовиков.

Как уже правильно догадались наши читатели, под маркой «Валдай» на российской рынок выйдут китайские крупнотоннажные грузовики. Технологическим партнером стала компания Beiqi Foton Motor. На «Комтрансе» показали сразу несколько тяжелых «Валдаев». Флагманом станет двухосный магистральный тягач «Валдай 45» с кабиной, напоминающей Mercedes-Benz Actros, двигателем мощностью 470 сил, роботизированной коробкой передач и пневматической задней подвеской. Новинка станет прямым конкурентом семейству КамАЗ К5.

Фото: quto.ru

33-тонный строительный самосвал «Валдай 33» оснащен 400-сильным мотором и теоретически может выдержать перегруз в дополнительные 8 тонн. Еще одна модель, «Валдай 18», представляет собой шасси, на которое можно установить самые разные надстройки в зависимости от задач клиента. Предлагается три варианта длины колесной базы, а задняя подвеска может быть как рессорной, так и пневматической. Машина получила двигатель мощностью 261 л.с. и 8-ступенчатую коробку передач.

Сборку наладят по крупноузловому принципу, но со временем в Нижнем Новгороде могут организовать и производство полного цикла. В планах НГА максимально локализовать грузовики, включая производство моторов и трансмиссии. Дистрибьютором грузовиков «Валдай» станет компания СТТ, самый большой в России продавец коммерческой техники.

Яндекс.Новости и , общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках. Подпишитесь на Дзен , общайтесь в наших группах