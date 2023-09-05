Представлена новая марка российских тяжелых грузовиков
Как уже правильно догадались наши читатели, под маркой «Валдай» на российской рынок выйдут китайские крупнотоннажные грузовики. Технологическим партнером стала компания Beiqi Foton Motor. На «Комтрансе» показали сразу несколько тяжелых «Валдаев». Флагманом станет двухосный магистральный тягач «Валдай 45» с кабиной, напоминающей Mercedes-Benz Actros, двигателем мощностью 470 сил, роботизированной коробкой передач и пневматической задней подвеской. Новинка станет прямым конкурентом семейству КамАЗ К5.
33-тонный строительный самосвал «Валдай 33» оснащен 400-сильным мотором и теоретически может выдержать перегруз в дополнительные 8 тонн. Еще одна модель, «Валдай 18», представляет собой шасси, на которое можно установить самые разные надстройки в зависимости от задач клиента. Предлагается три варианта длины колесной базы, а задняя подвеска может быть как рессорной, так и пневматической. Машина получила двигатель мощностью 261 л.с. и 8-ступенчатую коробку передач.
Сборку наладят по крупноузловому принципу, но со временем в Нижнем Новгороде могут организовать и производство полного цикла. В планах НГА максимально локализовать грузовики, включая производство моторов и трансмиссии. Дистрибьютором грузовиков «Валдай» станет компания СТТ, самый большой в России продавец коммерческой техники.
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-
05.09.2023, 15:03
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В минувшем месяце российские дилеры реализовали без малого 110 тысяч новых легковых автомобилей или в 2,6 раза больше, чем годом ранее. Титул бестселлера сегмента SUV продолжает удерживать кроссовер Chery.Читать далее
-
05.09.2023, 11:44
Автомобили Omoda подорожали в России второй раз за месяц
Накануне российской премьеры новой модели Omoda марка решила вновь пересмотреть прайс-листы на свои автомобили. Предыдущее подорожание произошло в первой половине августа.Читать далее
-
05.09.2023, 08:28
Врач рассказал, как определить, что водитель начинает засыпать
Усталость может стать причиной серьезного ДТП, поэтому пассажиры должны обращать внимание на состояние водителя и замечать первые признаки сонливости. Невнимательность может стоить им жизни.Читать далее
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05.09.2023, 08:04
На петербургской КАД водитель BMW побил рекорд скорости
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-
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