Представлена новая Toyota Camry: все подробности и фото
Фото: Toyota
Фото: Toyota
Фото: Toyota
Фото: Toyota
Фото: Toyota
Фото: Toyota
Фото: Toyota
Фото: Toyota
Фото: Toyota
Просторный салон новинки спроектирован в философии «открытой кабины» Toyota, все экраны и органы управления видны и легко доступны и водителю, и пассажиру. Toyota утверждает, что плотность подушек сидений и материалы подголовников также были изменены для новой модели, что сделало все сиденья более удобными в дальних поездках. В штатное оснащение топовых комплектаций добавили акустические многослойные стекла на передних боковых окнах, чтобы снизить шум ветра.
Под капотом находится гибридная система Toyota пятого поколения (THS 5), которая представляет собой более эффективную, компактную и легкую версию предыдущей трансмиссии. 2,5-литровый четырехцилиндровый двигатель Toyota работает в паре с двумя электромоторами. Вместе они обеспечивают 228 л.с. в переднеприводной версии и 235 л.с. в полноприводной, где добавляется третий электромотор-генератор. Впервые электронный полный привод Toyota в качестве опции будет доступен во всех комплектациях новой Camry, а не только в топовой модели. Версий с V6 больше не будет.
Все Toyota Camry девятого поколения по умолчанию оснащены комплексом Toyota Safety Sense 3.0. Он включает в себя систему предупреждения столкновений, которая обнаруживает транспортные средства и пешеходов, адаптивный круиз-контроль, систему помощи при выезде с полосы движения, систему распознавания дорожных знаков, автоматический дальний свет, мониторинг слепых зон и предупреждение о перекрестном движении сзади.
Дополнительный пакет Premium Plus в топовых комплектациях добавляет систему помощи при движении в пробках, систему предупреждения о перекрестном движении спереди, систему помощи при смене полосы движения, камеры кругового обзора, а также систему помощи при парковке с автоматическим торможением. Новая Camry поступит в продажу весной 2024 года.
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Названа дата премьеры Toyota Camry нового поколения: что известно о новинке?
Пару недель назад Toyota неожиданно опубликовала первый тизер популярного бизнес-седана Toyota Camry нового поколения. Накануне стала известная дата премьеры. Интересно, что первыми увидеть новинку смогут посетители автомобильной выставки в Китае.Читать далее
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23.10.2023, 09:57
Как изменились за год цены на трехлетние бизнес-седаны?
Выбор новых автомобилей в российском сегменте бизнес-седанов сейчас довольно скромный и представлен преимущественно моделями китайских брендов. Те, кто не готов к экспериментам, предпочитают поискать подержанный японский или корейский автомобиль на вторичном рынке.Читать далее
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06.10.2023, 12:49
В Сингапуре автомобили стали настоящей роскошью: за право купить машину власти требуют 100 тысяч долларов
В Сингапуре автолюбители теперь должны заплатить от 76 до 112 долларов США за специальный сертификат, дающий право на владение автомобилем в течение 10 лет. И только потом идти покупать машину. Так местные власти борются с пробками.Читать далее
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06.10.2023, 08:34
В массовом ДТП в Карачаево-Черкесии погибли четыре человека
Вечером 5 октября на автодороге Лермонтов – Черкесск произошла серьезная авария с участием трех автомобилей: Toyota Camry, Toyota Alphard и Lada Granta. В результате четыре человека погибли на месте.Читать далее
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18.08.2023, 07:27
Краш-тест 6 популярных бизнес-седанов: только в одном пассажиры второго ряда могут чувствовать себя в безопасности (видео)
Эксперты Страхового института безопасности дорожного движения (IIHS) провели очередную серию краш-тестов и проверили безопасность задних пассажиров в 7 среднеразмерных автомобилях. Три модели тест провалили, еще две прошли по нижнему краю. Один автомобиль получил оценку «приемлемо» и лишь один с честью выдержал испытания.Читать далее
-
01.08.2023, 07:20
В России серьезно выросла ставка утильсбора: на сколько подорожают популярные модели?
С 1 августа 2023 года власти повысили ставку утильсбора на новые и подержанные легковые и легкие коммерческие автомобили, а также грузовики и автобусы, ввозимые в Россию для перепродажи.Читать далее
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