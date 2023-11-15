Представлена новая Toyota Camry: все подробности и фото

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Новая Toyota Camry создавалась для тех автомобилистов, которые по-прежнему предпочитают седаны кроссоверам. Дизайн модели девятого поколения выглядит более спортивным и создан в стиле нового Prius, поэтому не удивительно, что вслед за знаменитым гибридом все силовые установки новой Camry также получат ту или иную степень электрификации.

Просторный салон новинки спроектирован в философии «открытой кабины» Toyota, все экраны и органы управления видны и легко доступны и водителю, и пассажиру. Toyota утверждает, что плотность подушек сидений и материалы подголовников также были изменены для новой модели, что сделало все сиденья более удобными в дальних поездках. В штатное оснащение топовых комплектаций добавили акустические многослойные стекла на передних боковых окнах, чтобы снизить шум ветра.

Фото: Toyota

Под капотом находится гибридная система Toyota пятого поколения (THS 5), которая представляет собой более эффективную, компактную и легкую версию предыдущей трансмиссии. 2,5-литровый четырехцилиндровый двигатель Toyota работает в паре с двумя электромоторами. Вместе они обеспечивают 228 л.с. в переднеприводной версии и 235 л.с. в полноприводной, где добавляется третий электромотор-генератор. Впервые электронный полный привод Toyota в качестве опции будет доступен во всех комплектациях новой Camry, а не только в топовой модели. Версий с V6 больше не будет.

Фото: Toyota

Все Toyota Camry девятого поколения по умолчанию оснащены комплексом Toyota Safety Sense 3.0. Он включает в себя систему предупреждения столкновений, которая обнаруживает транспортные средства и пешеходов, адаптивный круиз-контроль, систему помощи при выезде с полосы движения, систему распознавания дорожных знаков, автоматический дальний свет, мониторинг слепых зон и предупреждение о перекрестном движении сзади.

Фото: Toyota

Дополнительный пакет Premium Plus в топовых комплектациях добавляет систему помощи при движении в пробках, систему предупреждения о перекрестном движении спереди, систему помощи при смене полосы движения, камеры кругового обзора, а также систему помощи при парковке с автоматическим торможением. Новая Camry поступит в продажу весной 2024 года.

Упомянутые модели: Toyota Camry (от 1 364 000 Р )

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