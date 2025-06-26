Представлена самая экстремальная Lada Niva: 280 сил и 350 мм клиренса
Под капотом новинки – форсированный 1,6-литровый турбодвигатель, разработанный на основе силового агрегата Lada Vesta 1.6T. Его мощность составляет 280 лошадиных сил, а крутящий момент достигает 340 Нм. В паре с мотором работает новая 6-ступенчатая секвентальная коробка передач с блокируемым межосевым дифференциалом, обеспечивающая четкое переключение и стабильную работу полного привода.
Конструкция шасси была полностью пересмотрена: независимые подвески на обеих осях оснащены двойными амортизаторами, колесная база увеличена до 2550 мм, а колея расширена до 1680 мм. Благодаря этим изменениям автомобиль стал еще устойчивее на высоких скоростях и лучше преодолевает препятствия. Клиренс машины достигает 350 мм – это рекордный показатель для серийных «Нив». Для уверенного торможения установлена система с четырьмя поршнями и дисками диаметром 302 мм, а поворотные кулаки выполнены из кованого алюминия.
В салоне автомобиля – все по-гоночному строго: каркас безопасности, ковшеобразные спортивные сиденья, усиленный топливный бак и профессиональная навигационная система. Разработка велась с учетом реальных отзывов гонщиков – победителей предыдущих этапов «Шелкового пути». На церемонии отправки команды на старт присутствовал президент АвтоВАЗа Максим Соколов, который отметил технологический уровень новинки и выразил уверенность в ее успехе. В этом году в гонке примут участие два таких автомобиля: первый поведут чемпионы прошлого года Дмитрий Воронов и Кирилл Еникеев, второй – экипаж Михаила Митяева и Егора Охотникова.
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08.06.2025, 11:49
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В условиях доминирования китайских кроссоверов на российском авторынке отечественные внедорожники продолжают оставаться востребованными у покупателей. Среди лидеров – модели, сочетающие простоту конструкции, надежность и относительно невысокую стоимость.Читать далее
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Советскую «Ниву» впервые выставят на элитном аукционе в Пеббл-Бич
На аукционе Gooding & Company, проходящем в рамках ежегодного престижного конкурса элегантности Pebble Beach Concours d'Elegance в Калифорнии, впервые появится необычный участник – советская Lada Niva 1980-х годов. Обычно это мероприятие собирает редкие и сверхдорогие автомобили. Читать далее
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В условиях общей нестабильности на российском авторынке и падения спроса AвтoВАЗ приостановил выпуск спорт-версий Lada, таких как Vesta Sportline, Granta Sport и новая Niva Sport. Lada Iskra собирают по паре машин в день, а водителям-перегонщикам предлагают летом поработать в детских лагерях.Читать далее
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