Представлена самая экстремальная Lada Niva: 280 сил и 350 мм клиренса

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Фото: Lada

Новая Lada Niva Sport Turbo пришла на смену предыдущим моделям, участвовавшим в зачете Т2. Автомобиль получил турбомотор на 280 л.с., увеличенный до 350 мм дорожный просвет и полностью переработанное шасси. Маршрут этого года пройдет по сложнейшим трассам от Иркутска до Горно-Алтайска, протяженностью более 5000 км.Под капотом новинки – форсированный 1,6-литровый турбодвигатель, разработанный на основе силового агрегата Lada Vesta 1.6T. Его мощность составляет 280 лошадиных сил, а крутящий момент достигает 340 Нм. В паре с мотором работает новая 6-ступенчатая секвентальная коробка передач с блокируемым межосевым дифференциалом, обеспечивающая четкое переключение и стабильную работу полного привода.

Конструкция шасси была полностью пересмотрена: независимые подвески на обеих осях оснащены двойными амортизаторами, колесная база увеличена до 2550 мм, а колея расширена до 1680 мм. Благодаря этим изменениям автомобиль стал еще устойчивее на высоких скоростях и лучше преодолевает препятствия. Клиренс машины достигает 350 мм – это рекордный показатель для серийных «Нив». Для уверенного торможения установлена система с четырьмя поршнями и дисками диаметром 302 мм, а поворотные кулаки выполнены из кованого алюминия.

Фото: Lada

В салоне автомобиля – все по-гоночному строго: каркас безопасности, ковшеобразные спортивные сиденья, усиленный топливный бак и профессиональная навигационная система. Разработка велась с учетом реальных отзывов гонщиков – победителей предыдущих этапов «Шелкового пути». На церемонии отправки команды на старт присутствовал президент АвтоВАЗа Максим Соколов, который отметил технологический уровень новинки и выразил уверенность в ее успехе. В этом году в гонке примут участие два таких автомобиля: первый поведут чемпионы прошлого года Дмитрий Воронов и Кирилл Еникеев, второй – экипаж Михаила Митяева и Егора Охотникова.

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