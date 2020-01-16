16 января 2020, 15:34
Представлены 400-сильные Porsche 718 Cayman и 718 Boxster
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Фото: Porsche
Компания Porsche представила более доступную версию GTS для новых 718 Cayman и 718 Boxster с 4,0-литровыми атмосферными «шестерками» дефорсированными с 420 до 400 лошадиных сил. Российские дилеры уже принимают предварительные заявки. Цены начинаются от 5,9 млн рублей.
Фото: Porsche
Фото: Porsche
Фото: Porsche
Фото: Porsche
Фото: Porsche
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Внешне GTS-версии можно опознать по 20-дюймовым черным дискам, тонированной оптике, черной отделке воздухозаборников, заниженной на 20 мм подвеске, перфорированным тормозным дискам и красным суппортам. Стандартно автомобили оснащаются подвеской PASM с электронноуправляемыми амортизаторами, механической блокировкой заднего дифференциала, системой курсовой устойчивости PSM и спортивной выпускной системой с управляемыми заслонками. Адаптивная система управления цилиндрами при малых нагрузках попеременно отключает впрыск в одном из двух рядов цилиндров и экономит топливо.
В списке опций – спортивная подвеска с клиренсом, уменьшенным еще на 10 мм, и карбон-керамические тормоза. Продажи стартуют в апреле 2020 года, но уже сейчас дилеры принимают первые заявки. Porsche 718 Cayman GTS 4.0 оценили в 5 867 000 рублей, а 718 Boxster – в 6 897 000 рублей.
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Комментарии пользователей
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Запорше или Поршивец... ) ) )
Да да Mercedes SLK самое то. давно на нём и не жалуюсь!
У меня за 4 года 70 тысяч. Некоторые на обычных машинах столько не ездят.
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