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16 января 2020, 15:34

Представлены 400-сильные Porsche 718 Cayman и 718 Boxster

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Фото: Porsche
Компания Porsche представила более доступную версию GTS для новых 718 Cayman и 718 Boxster с 4,0-литровыми атмосферными «шестерками» дефорсированными с 420 до 400 лошадиных сил. Российские дилеры уже принимают предварительные заявки. Цены начинаются от 5,9 млн рублей.
Представлены 400 сильные Porsche 718 Cayman и 718 Boxster

Фото: Porsche

Представлены 400 сильные Porsche 718 Cayman и 718 Boxster

Фото: Porsche

Представлены 400 сильные Porsche 718 Cayman и 718 Boxster

Фото: Porsche

Представлены 400 сильные Porsche 718 Cayman и 718 Boxster

Фото: Porsche

Представлены 400 сильные Porsche 718 Cayman и 718 Boxster

Фото: Porsche

Представлены 400 сильные Porsche 718 Cayman и 718 Boxster
Представлены 400 сильные Porsche 718 Cayman и 718 Boxster
Представлены 400 сильные Porsche 718 Cayman и 718 Boxster
Представлены 400 сильные Porsche 718 Cayman и 718 Boxster
Представлены 400 сильные Porsche 718 Cayman и 718 Boxster
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Первыми, летом 2019 года, Porsche выпустила спорткары 718 Boxster Spyder и 718 Cayman GT4 с 4,0-литровыми оппозитными моторами мощностью 420 л.с. (420 Нм) Автомобили заняли место на вершине 718-й серии. Сейчас настал черед более доступных версий с индексом GTS. Они оснащены аналогичными силовыми агрегатами, дефорсированными до 400 сил. Разгон с места до «сотни» у купе и родстера занимает одинаковое время - 4,5 секунды. Максимальная скорость – 293 км/ч.

Внешне GTS-версии можно опознать по 20-дюймовым черным дискам, тонированной оптике, черной отделке воздухозаборников, заниженной на 20 мм подвеске, перфорированным тормозным дискам и красным суппортам. Стандартно автомобили оснащаются подвеской PASM с электронноуправляемыми амортизаторами, механической блокировкой заднего дифференциала, системой курсовой устойчивости PSM и спортивной выпускной системой с управляемыми заслонками. Адаптивная система управления цилиндрами при малых нагрузках попеременно отключает впрыск в одном из двух рядов цилиндров и экономит топливо.

В списке опций – спортивная подвеска с клиренсом, уменьшенным еще на 10 мм, и карбон-керамические тормоза. Продажи стартуют в апреле 2020 года, но уже сейчас дилеры принимают первые заявки. Porsche 718 Cayman GTS 4.0 оценили в 5 867 000 рублей, а 718 Boxster – в 6 897 000 рублей.

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Комментарии
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Отзывы по теме
Посмотрите, что получится, если скрестить Porsche и «Запорожец»
Запорше или Поршивец... ) ) )
Сергей
Американские родстеры
Да да Mercedes SLK самое то. давно на нём и не жалуюсь!
Igor
Старые кабриолеты
У меня за 4 года 70 тысяч. Некоторые на обычных машинах столько не ездят.
olp
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Представлены 400-сильные Porsche 718 Cayman и 718 Boxster
{{material_126794}}Первыми, летом 2019 года, Porsche выпустила спорткары 718 Boxster Spyder и 718 Cayman GT4 с 4,0-литровыми оппозитными моторами мощностью 420 л.с. (420 Нм) Автомобили заняли место на вершине 718-й серии. Сейчас настал черед более доступных версий с индексом GTS. Они оснащены аналогичными силовыми агрегатами, дефорсированными до 400 сил. Разгон с места до «сотни» у купе и родстера занимает одинаковое время - 4,5 секунды. Максимальная скорость – 293 км/ч.Внешне GTS-версии можно опознать по 20-дюймовым черным дискам, тонированной оптике, черной отделке воздухозаборников, заниженной на 20 мм подвеске, перфорированным тормозным дискам и красным суппортам. Стандартно автомобили оснащаются подвеской PASM с электронноуправляемыми амортизаторами, механической блокировкой заднего дифференциала, системой курсовой устойчивости PSM и спортивной выпускной системой с управляемыми заслонками. Адаптивная система управления цилиндрами при малых нагрузках попеременно отключает впрыск в одном из двух рядов цилиндров и экономит топливо.В списке опций – спортивная подвеска с клиренсом, уменьшенным еще на 10 мм, и карбон-керамические тормоза. Продажи стартуют в апреле 2020 года, но уже сейчас дилеры принимают первые заявки. Porsche 718 Cayman GTS 4.0 оценили в 5 867 000 рублей, а 718 Boxster – в 6 897 000 рублей.
2020-01-16
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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