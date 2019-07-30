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30 июля 2019, 10:52

Представлены более доступные версии Porsche 911 Carrera

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Компания Porsche представила купе и кабриолет 911 Carrera начального уровня. В отличие от мощных версий 911 Carrera S (450 л.с.), дебютировавших ранее, базовые автомобили оснащаются 3,0-литровым мотором дефорсированным до 385 сил.
Представлены более доступные версии Porsche 911 Carrera
Представлены более доступные версии Porsche 911 Carrera
Представлены более доступные версии Porsche 911 Carrera
Представлены более доступные версии Porsche 911 Carrera
Представлены более доступные версии Porsche 911 Carrera
Представлены более доступные версии Porsche 911 Carrera
Представлены более доступные версии Porsche 911 Carrera
Представлены более доступные версии Porsche 911 Carrera
Представлены более доступные версии Porsche 911 Carrera
Представлены более доступные версии Porsche 911 Carrera
Представлены более доступные версии Porsche 911 Carrera
Представлены более доступные версии Porsche 911 Carrera
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Компания Porsche приурочила дебют спорткара Porsche 911 нового поколения (индекс 992) к автосалону в Лос-Анджелесе ...
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Спорткары Porsche 911 нового поколения (индекс 992) представили публике в ноябре 2018 года на автосалоне в Лос-Анджелесе. Первыми на рынок выпустили более мощные версии Carrera S и Carrera 4S. Сейчас дошла очередь до «младших» модификаций. Купе и кабриолет Porsche 911 Carrera получили твин-турбо «шестерку» объемом 3.0 литра, которая выдает 385 л.с. и 450 Нм крутящего момента. Мотор работает в паре с 8-ступенчатым «роботом» с двумя сцеплениями.

Разгон от нуля до «сотни» занимает у базового купе 911 Carrera 4,0 секунды. С пакетом Sport Chrono время сокращается до 3,8 секунды. Для сравнения, заднеприводная версия Carrera S тратит на это упражнение на полсекунды меньше: стандартно – 3,5 секунды, а с пакетом Sport Chrono – 3,3 секунды.

Кабриолет 911 Carrera Cabriolet оказывается чуть медленнее купе. Его время в спринте – 4,2 секунды и 4,0 секунды с пакетом Sport Chrono. Опять-таки если сравнивать с более мощным кабриолетом 911 Carrera S, то разница в полсекунды сохраняется: 3,7 и 3,5 секунды, соответственно.

Внешне отличить Carrera от Carrera S можно только по шильдику на корме. В качестве опции покупатели Carrera могут заказать спортивный выхлоп с двумя овальными наконечниками, карбон-керамические тормоза и колесные диски с тонкими спицами от Carrera S диаметром 20 или 21 дюйм. Интерьеры обеих моделей также совпадают. В список стандартного  оснащения входят адаптивные амортизаторы Porsche Active Suspension Management с режимами Normal и Sport. Тормоза имеют режим Wet, когда электроника распознает мокрую дорогу и настраивает систему контроля устойчивости и антиблокировочную систему в зависимости от условий движения. 

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Отзывы по теме
Курс на лето: самые красивые кабриолеты
F-type помоему достоин и первого места) ) Самая стильная тачка из представленных, имхо! Тем более что речь про кабриолеты!) А уж как он едет, мм...) А еще крутая фишка - кнопка изменения звука выхлопа на дорогих версиях) ) и тогда уж точно все шеи посворачивают) )
Anton
Назван список 5 лучших автомобилей года
Выбор Альфы откровенно удивил. Как можно включать в топ марку, которая почти неизвестна за пределами своей страны. И объяснение странное - 3 модификации, доступные покупателям.
Дмитрий
Porsche 911 Carrera GTS оценили в 6 178 000 рублей
3,3 секунды и уже 100км\ч? Нет, я бы не ней точно убился бы.
taran
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Представлены более доступные версии Porsche 911 Carrera
{{material_125139}}Спорткары Porsche 911 нового поколения (индекс 992) представили публике в ноябре 2018 года на автосалоне в Лос-Анджелесе. Первыми на рынок выпустили более мощные версии Carrera S и Carrera 4S. Сейчас дошла очередь до «младших» модификаций. Купе и кабриолет Porsche 911 Carrera получили твин-турбо «шестерку» объемом 3.0 литра, которая выдает 385 л.с. и 450 Нм крутящего момента. Мотор работает в паре с 8-ступенчатым «роботом» с двумя сцеплениями.Разгон от нуля до «сотни» занимает у базового купе 911 Carrera 4,0 секунды. С пакетом Sport Chrono время сокращается до 3,8 секунды. Для сравнения, заднеприводная версия Carrera S тратит на это упражнение на полсекунды меньше: стандартно – 3,5 секунды, а с пакетом Sport Chrono – 3,3 секунды.Кабриолет 911 Carrera Cabriolet оказывается чуть медленнее купе. Его время в спринте – 4,2 секунды и 4,0 секунды с пакетом Sport Chrono. Опять-таки если сравнивать с более мощным кабриолетом 911 Carrera S, то разница в полсекунды сохраняется: 3,7 и 3,5 секунды, соответственно.Внешне отличить Carrera от Carrera S можно только по шильдику на корме. В качестве опции покупатели Carrera могут заказать спортивный выхлоп с двумя овальными наконечниками, карбон-керамические тормоза и колесные диски с тонкими спицами от Carrera S диаметром 20 или 21 дюйм. Интерьеры обеих моделей также совпадают. В список стандартного  оснащения входят адаптивные амортизаторы Porsche Active Suspension Management с режимами Normal и Sport. Тормоза имеют режим Wet, когда электроника распознает мокрую дорогу и настраивает систему контроля устойчивости и антиблокировочную систему в зависимости от условий движения. 
2019-07-30
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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