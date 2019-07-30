30 июля 2019, 10:52
Представлены более доступные версии Porsche 911 Carrera
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Компания Porsche представила купе и кабриолет 911 Carrera начального уровня. В отличие от мощных версий 911 Carrera S (450 л.с.), дебютировавших ранее, базовые автомобили оснащаются 3,0-литровым мотором дефорсированным до 385 сил.
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Разгон от нуля до «сотни» занимает у базового купе 911 Carrera 4,0 секунды. С пакетом Sport Chrono время сокращается до 3,8 секунды. Для сравнения, заднеприводная версия Carrera S тратит на это упражнение на полсекунды меньше: стандартно – 3,5 секунды, а с пакетом Sport Chrono – 3,3 секунды.
Кабриолет 911 Carrera Cabriolet оказывается чуть медленнее купе. Его время в спринте – 4,2 секунды и 4,0 секунды с пакетом Sport Chrono. Опять-таки если сравнивать с более мощным кабриолетом 911 Carrera S, то разница в полсекунды сохраняется: 3,7 и 3,5 секунды, соответственно.
Внешне отличить Carrera от Carrera S можно только по шильдику на корме. В качестве опции покупатели Carrera могут заказать спортивный выхлоп с двумя овальными наконечниками, карбон-керамические тормоза и колесные диски с тонкими спицами от Carrera S диаметром 20 или 21 дюйм. Интерьеры обеих моделей также совпадают. В список стандартного оснащения входят адаптивные амортизаторы Porsche Active Suspension Management с режимами Normal и Sport. Тормоза имеют режим Wet, когда электроника распознает мокрую дорогу и настраивает систему контроля устойчивости и антиблокировочную систему в зависимости от условий движения.
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Отзывы по теме
F-type помоему достоин и первого места) ) Самая стильная тачка из представленных, имхо! Тем более что речь про кабриолеты!) А уж как он едет, мм...) А еще крутая фишка - кнопка изменения звука выхлопа на дорогих версиях) ) и тогда уж точно все шеи посворачивают) )
Выбор Альфы откровенно удивил. Как можно включать в топ марку, которая почти неизвестна за пределами своей страны. И объяснение странное - 3 модификации, доступные покупателям.
3,3 секунды и уже 100км\ч? Нет, я бы не ней точно убился бы.
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