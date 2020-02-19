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19 февраля 2020, 07:58

Представлены топовые AMG-версии Mercedes GLE Coupe

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Фото: Mercedes-Benz
Немецкий автопроизводитель представил две новые, самые мощные в линейке, версии Mercedes-AMG GLE 63 4Matic + Coupe и 4Matic + Coupe GLE 63 S 4Matic +. Публике новинки покажут через две недели на автосалоне в Женеве.
Представлены топовые AMG версии Mercedes GLE Coupe

Фото: Mercedes-Benz

Представлены топовые AMG версии Mercedes GLE Coupe

Фото: Mercedes-Benz

Представлены топовые AMG версии Mercedes GLE Coupe

Фото: Mercedes-Benz

Представлены топовые AMG версии Mercedes GLE Coupe

Фото: Mercedes-Benz

Представлены топовые AMG версии Mercedes GLE Coupe

Фото: Mercedes-Benz

Представлены топовые AMG версии Mercedes GLE Coupe

Фото: Mercedes-Benz

Представлены топовые AMG версии Mercedes GLE Coupe

Фото: Mercedes-Benz

Представлены топовые AMG версии Mercedes GLE Coupe

Фото: Mercedes-Benz

Представлены топовые AMG версии Mercedes GLE Coupe
Представлены топовые AMG версии Mercedes GLE Coupe
Представлены топовые AMG версии Mercedes GLE Coupe
Представлены топовые AMG версии Mercedes GLE Coupe
Представлены топовые AMG версии Mercedes GLE Coupe
Представлены топовые AMG версии Mercedes GLE Coupe
Представлены топовые AMG версии Mercedes GLE Coupe
Представлены топовые AMG версии Mercedes GLE Coupe
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Компания Mercedes-Benz рассказала о новом купе-кроссовере GLE Coupe, а заодно и о его «заряженной» версии ...
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Подразделение Mercedes-AMG подготовило свои версии нового купеобразного кроссовера GLE Coupe. Автомобили отличаются от предшественников серьезно переработанным дизайном передней части и кормы, новой оптикой и фирменной решеткой радиатора Panamericana. В базовое оснащение входят 21-дюймовые колесные диски AMG, а версия с литерой «S» получила сразу 22-дюймовые колеса. Дополнительно можно приобрести стайлинг-пакет AMG Night Package, который включает тонированные стекла, черные корпуса боковых зеркал, черный обвес, черные патрубки выпускной системы и черную окантовку бокового остекления.

Под капотом обеих версий с индексом «63» разместили 4,0-литровый битурбо V8. На версии GLE 63 4Matic + Coupe он выдает 570 л.с. и 750 Нм пикового момента. Версия GLE 63 S развивает внушительные 612 л.с. и 850 Нм момента. Оба кроссовера имеют гибридный «довесок» EQ Boost, который добавляет дополнительно 21 л.с. и 250 Нм крутящего момента. Мотор работает в паре с 9-диапазонной автоматической коробкой Speedshift TCT и системой полного привода AMG Performance 4Matic +. С места до «сотни» GLE 63 разгоняется за 4,0 секунды, а GLE 63 S – за 3,8 секунды. Максимальная скорость принудительно ограничена на 250 км/ч и 280 км/ч соответственно.

В список оснащения входит электронноуправляемый задний дифференциал и адаптивная пневмоподвеска AMG Ride Control +, которая имеет 6 предустановленных режимов: Normal, Sport, Sport+, Race, внедорожный Trail и Sand («Песок»). В салоне – уже знакомая медиасистема MBUX с AMG-меню, кожаная обивка сидений Nappa и карбоновый декор. Информации о старте продаж и ценах пока нет. Публичная премьера пройдет в рамках Женевского мотор-шоу в первых числах марта.

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Комментарии
Комментарии пользователей
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Отзывы по теме
Mercedes-Benz GLE. Что выбрать: внедорожник или купе?
Вот, не похож новый GLE Coupe на X6, хоть убейте меня, особенно в профиль. У баварцев автомобиль выглядит внушительно и гармонично, а у Мерседеса он какой-то недоделанный. Внедорожник выглядит лучше и в эксплуатации удобнее. В общем, не получился купе, это мое мнение.
Петр
Mercedes-Benz GLE Coupe 450 AMG попал в руки российских тюнеров
Я всегда нейтрально относился к русским машинам. Но новость о том, что такая элитная, самодостаточная марка автомобиля, как Mercedes-Benz соглашается на дополнения в виде тюнинга от нашего ателье вызывает гордость. Оказывается и мы что-то можем изобрести. Считаю, что данный набор только украшает машину ...
Вячеслав
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Представлены топовые AMG-версии Mercedes GLE Coupe
{{material_127367}}Подразделение Mercedes-AMG подготовило свои версии нового купеобразного кроссовера GLE Coupe. Автомобили отличаются от предшественников серьезно переработанным дизайном передней части и кормы, новой оптикой и фирменной решеткой радиатора Panamericana. В базовое оснащение входят 21-дюймовые колесные диски AMG, а версия с литерой «S» получила сразу 22-дюймовые колеса. Дополнительно можно приобрести стайлинг-пакет AMG Night Package, который включает тонированные стекла, черные корпуса боковых зеркал, черный обвес, черные патрубки выпускной системы и черную окантовку бокового остекления.Под капотом обеих версий с индексом «63» разместили 4,0-литровый битурбо V8. На версии GLE 63 4Matic + Coupe он выдает 570 л.с. и 750 Нм пикового момента. Версия GLE 63 S развивает внушительные 612 л.с. и 850 Нм момента. Оба кроссовера имеют гибридный «довесок» EQ Boost, который добавляет дополнительно 21 л.с. и 250 Нм крутящего момента. Мотор работает в паре с 9-диапазонной автоматической коробкой Speedshift TCT и системой полного привода AMG Performance 4Matic +. С места до «сотни» GLE 63 разгоняется за 4,0 секунды, а GLE 63 S – за 3,8 секунды. Максимальная скорость принудительно ограничена на 250 км/ч и 280 км/ч соответственно.В список оснащения входит электронноуправляемый задний дифференциал и адаптивная пневмоподвеска AMG Ride Control +, которая имеет 6 предустановленных режимов: Normal, Sport, Sport+, Race, внедорожный Trail и Sand («Песок»). В салоне – уже знакомая медиасистема MBUX с AMG-меню, кожаная обивка сидений Nappa и карбоновый декор. Информации о старте продаж и ценах пока нет. Публичная премьера пройдет в рамках Женевского мотор-шоу в первых числах марта.
2020-02-19
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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