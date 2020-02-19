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19 февраля 2020, 07:58
Представлены топовые AMG-версии Mercedes GLE Coupe
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Фото: Mercedes-Benz
Немецкий автопроизводитель представил две новые, самые мощные в линейке, версии Mercedes-AMG GLE 63 4Matic + Coupe и 4Matic + Coupe GLE 63 S 4Matic +. Публике новинки покажут через две недели на автосалоне в Женеве.
Фото: Mercedes-Benz
Фото: Mercedes-Benz
Фото: Mercedes-Benz
Фото: Mercedes-Benz
Фото: Mercedes-Benz
Фото: Mercedes-Benz
Фото: Mercedes-Benz
Фото: Mercedes-Benz
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Под капотом обеих версий с индексом «63» разместили 4,0-литровый битурбо V8. На версии GLE 63 4Matic + Coupe он выдает 570 л.с. и 750 Нм пикового момента. Версия GLE 63 S развивает внушительные 612 л.с. и 850 Нм момента. Оба кроссовера имеют гибридный «довесок» EQ Boost, который добавляет дополнительно 21 л.с. и 250 Нм крутящего момента. Мотор работает в паре с 9-диапазонной автоматической коробкой Speedshift TCT и системой полного привода AMG Performance 4Matic +. С места до «сотни» GLE 63 разгоняется за 4,0 секунды, а GLE 63 S – за 3,8 секунды. Максимальная скорость принудительно ограничена на 250 км/ч и 280 км/ч соответственно.
В список оснащения входит электронноуправляемый задний дифференциал и адаптивная пневмоподвеска AMG Ride Control +, которая имеет 6 предустановленных режимов: Normal, Sport, Sport+, Race, внедорожный Trail и Sand («Песок»). В салоне – уже знакомая медиасистема MBUX с AMG-меню, кожаная обивка сидений Nappa и карбоновый декор. Информации о старте продаж и ценах пока нет. Публичная премьера пройдет в рамках Женевского мотор-шоу в первых числах марта.
Комментарии
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Комментарии пользователей
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Отзывы по теме
Вот, не похож новый GLE Coupe на X6, хоть убейте меня, особенно в профиль. У баварцев автомобиль выглядит внушительно и гармонично, а у Мерседеса он какой-то недоделанный. Внедорожник выглядит лучше и в эксплуатации удобнее. В общем, не получился купе, это мое мнение.
Я всегда нейтрально относился к русским машинам. Но новость о том, что такая элитная, самодостаточная марка автомобиля, как Mercedes-Benz соглашается на дополнения в виде тюнинга от нашего ателье вызывает гордость. Оказывается и мы что-то можем изобрести. Считаю, что данный набор только украшает машину ...
система и правда очень умная
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