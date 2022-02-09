Представьте, вы приехали на шикарную яхту в плавучем самолете Grumman Albatross: оцените его удивительные характеристики
Этот гигант весит более 10 тонн, но его два девятицилиндровых двигателя Wright R-1820-76A Cyclone мощностью 1275 лошадиных сил каждый прекрасно справляются с такой махиной.
Хотя «Альбатрос» сделали в 1954 году, его до сих пор можно использовать в спасательных операциях, как и раньше во времена службы в военно-морском флоте.
Интерьер этого самолета все такой же спартанский, каким он был при выпуске, однако на борту есть все необходимое современное коммуникационное и навигационное оборудование. Самолет стоит 400 тысяч долларов до вычета налогов и сборов.
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