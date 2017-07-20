20 июля 2017, 12:15

Преемник BMW Z4 проходит испытания на Нюрбургринге

Баварский автозавод давно славится своими спортивными родстерами. В настоящее время компания работает над серийным выпуском новой генерации спорткара, который продолжает легендарное поколение Z4 2018.
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  Преемник BMW Z4 проходит испытания на Нюрбургринге BMW Z4 Преемник BMW Z4 проходит испытания на Нюрбургринге
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BMW Z4
Выпускается с 2004 г.
Новый от 2 600 000 до 3 660 000 Р
Объявлений: 3
Отзывов: 3
Примечательно, что новинка тестируется уже в полностью серийном кузове, а во время испытаний инженеры уделили особое внимание работе спортивной подвески. Родстер отличается увеличенным дорожным просветом и расширенными колесными арками. Ожидается, что головная оптика товарной версии автомобиля будет полностью светодиодной, но вид и форма не изменится.

Задняя часть кузова BMW Z4 2018 привлекает внимание узкими и четкими линиями агрессивной оптики, а спортивных дух подчеркивается патрубками выпускной системы. Специалисты утверждают, что тестируемый экземпляр относится к «заряженной» линейке M.

Силовой агрегат новинки представлен 3-литровый турбированным двигателем с впечатляющей отдачей 3000 «лошадей». Более скромные комплектации BMW Z4 2018 будут оснащены бензиновыми двигателями V4 и гибридной силовой установкой.

Компания планирует представить спортивный авто в августе на выставке Pebble Beach Concourse d'Elegance.

Новинки и концепт кары БМВ Зет 4

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Комментарии
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Отзывы по теме
Форум BMW Z4
бмвz4 намного больше и намного красиивее 3!!!
маришка
Форум BMW X5M
Bmw X5M - это вообще не поятно что такое.... И не внедорожник и не спортивный автомобиль! На 200- m5 уделает его без проблем.... Контингент покупающий такой авто вообще не понятно чем руководствуется... Это не просто BMW головного мозга, это что-то запредельное...
Noname
Форум BMW X1
BMW X1 -- моя первая машина. Самая любимая до сих пор...
AlexKuzmin
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Преемник BMW Z4 проходит испытания на Нюрбургринге
{{model_143}}Примечательно, что новинка тестируется уже в полностью серийном кузове, а во время испытаний инженеры уделили особое внимание работе спортивной подвески. Родстер отличается увеличенным дорожным просветом и расширенными колесными арками. Ожидается, что головная оптика товарной версии автомобиля будет полностью светодиодной, но вид и форма не изменится.Задняя часть кузова BMW Z4 2018 привлекает внимание узкими и четкими линиями агрессивной оптики, а спортивных дух подчеркивается патрубками выпускной системы. Специалисты утверждают, что тестируемый экземпляр относится к «заряженной» линейке M. Силовой агрегат новинки представлен 3-литровый турбированным двигателем с впечатляющей отдачей 3000 «лошадей». Более скромные комплектации BMW Z4 2018 будут оснащены бензиновыми двигателями V4 и гибридной силовой установкой.Компания планирует представить спортивный авто в августе на выставке Pebble Beach Concourse d'Elegance.
2017-07-20
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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