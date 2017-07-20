20 июля 2017, 12:15
Преемник BMW Z4 проходит испытания на Нюрбургринге
Баварский автозавод давно славится своими спортивными родстерами. В настоящее время компания работает над серийным выпуском новой генерации спорткара, который продолжает легендарное поколение Z4 2018.
Задняя часть кузова BMW Z4 2018 привлекает внимание узкими и четкими линиями агрессивной оптики, а спортивных дух подчеркивается патрубками выпускной системы. Специалисты утверждают, что тестируемый экземпляр относится к «заряженной» линейке M.
Силовой агрегат новинки представлен 3-литровый турбированным двигателем с впечатляющей отдачей 3000 «лошадей». Более скромные комплектации BMW Z4 2018 будут оснащены бензиновыми двигателями V4 и гибридной силовой установкой.
Компания планирует представить спортивный авто в августе на выставке Pebble Beach Concourse d'Elegance.
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Комментарии пользователей
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Отзывы по теме
бмвz4 намного больше и намного красиивее 3!!!
Bmw X5M - это вообще не поятно что такое.... И не внедорожник и не спортивный автомобиль! На 200- m5 уделает его без проблем.... Контингент покупающий такой авто вообще не понятно чем руководствуется... Это не просто BMW головного мозга, это что-то запредельное...
BMW X1 -- моя первая машина. Самая любимая до сих пор...
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