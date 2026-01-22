Что ждет космос после ухода МКС — неожиданные перемены

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Байкерам и водителям: 7 правил, которые спасут жизни на дороге

Автор: Мария Степанова

22 января 2026, 18:51

Преемник МКС: новая частная орбитальная станция переходит к интеграции

МКС скоро отметит 30 лет на орбите, но ее эпоха подходит к концу. Вскоре лаборатория будет списана и сойдет с орбиты. На смену придут частные станции, и одна из них уже на старте. Как изменится космос - читайте далее.

Международная космическая станция, которая считалась символом научного прогресса, готовится к последнему юбилею. Уже совсем скоро МКС исполнится 30 лет, и это будет не просто круглая дата, а фактически прощание с целой эпохой. МКС, которая служила домом для астронавтов всего мира, вскоре будет выведена из эксплуатации. Причина проста – возраст и износ конструкции, которые не позволяют эксплуатировать ее дальше без серьезного риска.

Однако в этот раз на смену государственной лаборатории пришел не очередной международный проект, а целая волна мировых орбитальных исследований. Это действительно новый этап в освоении космоса, когда инициативу берут на себя частные компании. Одним из первых таких проектов стал Haven-2, который сейчас активно строится. Этот модуль станет своего рода предвестником новой революции в космической индустрии.

«Хейвен-2» — не просто очередной модуль, а полноценная станция, рассчитанная на прибытие экипажа и проведение научных экспериментов. Проект реализуется в трех подразделениях, что позволяет тщательно отработать все системы и минимизировать возможности их выхода из строя. Такой подход отличается от прежних государственных программ, где бюджеты часто диктуются политическими решениями. Здесь ставка делается на эффективность, инновации и коммерческую выгоду.

Интересно, что частная станция, подобная Haven-2, будет не только выполнять научные задачи, но и предоставлять услуги коммерческим клиентам. Это могут быть как исследовательские компании, так и туристы, желающие испытать невесомость и увидеть Землю с высоты 400 километров. Такой подход открывает совершенно новые горизонты для развития космической науки и делает ее более доступной для широкого круга участников.

Пока МКС еще продолжает свою работу, но уже ясно, что ее дни сочтены. В ближайшие годы мы станем свидетелями того, как на орбите появляются новые станции, созданные частными компаниями. Это не просто смена декораций, это революция в подходе к освоению космоса. Теперь будущие исследования будут определять не только национальные интересы, но и коммерческие возможности, что, несомненно, добавит драйва и конкуренции в этой сфере.

