Что ждет космос после ухода МКС — неожиданные перемены

22 января 2026, 18:51
Преемник МКС: новая частная орбитальная станция переходит к интеграции
Преемник МКС: новая частная орбитальная станция переходит к интеграции
МКС скоро отметит 30 лет на орбите, но ее эпоха подходит к концу. Вскоре лаборатория будет списана и сойдет с орбиты. На смену придут частные станции, и одна из них уже на старте. Как изменится космос - читайте далее.
Международная космическая станция, которая считалась символом научного прогресса, готовится к последнему юбилею. Уже совсем скоро МКС исполнится 30 лет, и это будет не просто круглая дата, а фактически прощание с целой эпохой. МКС, которая служила домом для астронавтов всего мира, вскоре будет выведена из эксплуатации. Причина проста – возраст и износ конструкции, которые не позволяют эксплуатировать ее дальше без серьезного риска.
Однако в этот раз на смену государственной лаборатории пришел не очередной международный проект, а целая волна мировых орбитальных исследований. Это действительно новый этап в освоении космоса, когда инициативу берут на себя частные компании. Одним из первых таких проектов стал Haven-2, который сейчас активно строится. Этот модуль станет своего рода предвестником новой революции в космической индустрии.
«Хейвен-2» — не просто очередной модуль, а полноценная станция, рассчитанная на прибытие экипажа и проведение научных экспериментов. Проект реализуется в трех подразделениях, что позволяет тщательно отработать все системы и минимизировать возможности их выхода из строя. Такой подход отличается от прежних государственных программ, где бюджеты часто диктуются политическими решениями. Здесь ставка делается на эффективность, инновации и коммерческую выгоду.
Интересно, что частная станция, подобная Haven-2, будет не только выполнять научные задачи, но и предоставлять услуги коммерческим клиентам. Это могут быть как исследовательские компании, так и туристы, желающие испытать невесомость и увидеть Землю с высоты 400 километров. Такой подход открывает совершенно новые горизонты для развития космической науки и делает ее более доступной для широкого круга участников.
Пока МКС еще продолжает свою работу, но уже ясно, что ее дни сочтены. В ближайшие годы мы станем свидетелями того, как на орбите появляются новые станции, созданные частными компаниями. Это не просто смена декораций, это революция в подходе к освоению космоса. Теперь будущие исследования будут определять не только национальные интересы, но и коммерческие возможности, что, несомненно, добавит драйва и конкуренции в этой сфере.
Похожие материалы
-
22.01.2026, 20:38
Дилер отказался продавать Ram 1500 TRX 2021 года даже за 5,5 млн рублей
Пикап Ram 1500 TRX 2021 года с пробегом почти 80 тысяч км не ушел с аукциона даже за 5,5 млн рублей. Дилер не согласился на такую цену, хотя автомобиль не идеален. Почему этот мощный грузовик так ценится?Читать далее
-
22.01.2026, 20:27
Lemonade отказалась страховать пробег Tesla FSD почти бесплатно - скидка оказалась мифом
В 2025 году Lemonade громко заявила о почти бесплатной страховке для пробега Tesla FSD. Но реальность оказалась совсем иной. Владельцы электрокаров столкнулись с неожиданными условиями. Скидка оказалась не такой уж и щедрой. Подробности - в материале.Читать далее
-
22.01.2026, 20:21
Bentley готовит электрический кроссовер Urban SUV: испытания в экстремальном холоде
Bentley выходит на рынок электрокроссоверов с новым Urban SUV. Прототип уже проходит испытания в суровых зимних условиях. Ожидается премьера в конце 2026 года. Модель обещает стать серьезным конкурентом в классе роскошных электромобилей.Читать далее
-
22.01.2026, 20:11
Bugatti представил уникальный F.K.P. Hommage - дань Veyron с сердцем Chiron Super Sport
Bugatti удивил мир новым F.K.P. Hommage. Это не просто оммаж Veyron, а нечто большее. Внутри скрывается мощь Chiron Super Sport. Дизайн сочетает классику и современные технологии. Цена держится в секрете.Читать далее
-
22.01.2026, 20:05
Владелец Jeep Grand Wagoneer L 2025 года потерял почти 40 тысяч долларов за 17,7 тысяч км
Jeep Grand Wagoneer L 2025 года с премиальной отделкой и топовыми пакетами был куплен новым за внушительную сумму. Спустя год и 11 тысяч миль (17 700 км) его продали на аукционе с огромным дисконтом. Почему так произошло? Подробности - в материале.Читать далее
-
22.01.2026, 19:34
Почему АвтоВАЗ перестал выпускать Lada Priora — в чем причина
АвтоВАЗ завершил производство Lada Priora. Причина - падение интереса к модели. Компания сделала ставку на новые автомобили. Решение было принято на фоне перемен в восприятии бренда и тенденции рынка.Читать далее
-
22.01.2026, 18:58
Редчайший Oldsmobile Jetfire 1963 года: всего шесть 4-х ступенчатых машин на ходу
Oldsmobile был не просто премиальным брендом GM. Он стал символом инноваций в США. В 1963 году появился уникальный Jetfire с турбонаддувом и редкой механикой. Почему таких машин осталось всего шесть?Читать далее
-
22.01.2026, 18:28
Freelander возвращается: JLR и Chery запускают новый бренд электромобилей по всему миру
Freelander возвращается на мировой рынок с новыми электромобилями. JLR и Chery делают ставку на глобальное расширение. Первыми новинки увидят покупатели Ближнего Востока. Что ждет бренд дальше - интрига сохраняется.Читать далее
-
22.01.2026, 18:12
BMW представила удлиненный электрокроссовер Neue Klasse специально для рынка Китая
BMW удивила автолюбителей новым электрокроссовером с длинной базой. Модель создана только для Китая. Компания меняет подход к электромобилям. Что скрывает этот шаг? Подробности - в нашем материале.Читать далее
-
22.01.2026, 18:11
Почему в России бетонные трассы остаются редкостью - опыт США и Китая
В России бетонные трассы встречаются крайне редко. В других странах их строят гораздо чаще. Почему так сложилось и что мешает изменить ситуацию - разбираемся в деталях.Читать далее
Похожие материалы
-
22.01.2026, 20:38
Дилер отказался продавать Ram 1500 TRX 2021 года даже за 5,5 млн рублей
Пикап Ram 1500 TRX 2021 года с пробегом почти 80 тысяч км не ушел с аукциона даже за 5,5 млн рублей. Дилер не согласился на такую цену, хотя автомобиль не идеален. Почему этот мощный грузовик так ценится?Читать далее
-
22.01.2026, 20:27
Lemonade отказалась страховать пробег Tesla FSD почти бесплатно - скидка оказалась мифом
В 2025 году Lemonade громко заявила о почти бесплатной страховке для пробега Tesla FSD. Но реальность оказалась совсем иной. Владельцы электрокаров столкнулись с неожиданными условиями. Скидка оказалась не такой уж и щедрой. Подробности - в материале.Читать далее
-
22.01.2026, 20:21
Bentley готовит электрический кроссовер Urban SUV: испытания в экстремальном холоде
Bentley выходит на рынок электрокроссоверов с новым Urban SUV. Прототип уже проходит испытания в суровых зимних условиях. Ожидается премьера в конце 2026 года. Модель обещает стать серьезным конкурентом в классе роскошных электромобилей.Читать далее
-
22.01.2026, 20:11
Bugatti представил уникальный F.K.P. Hommage - дань Veyron с сердцем Chiron Super Sport
Bugatti удивил мир новым F.K.P. Hommage. Это не просто оммаж Veyron, а нечто большее. Внутри скрывается мощь Chiron Super Sport. Дизайн сочетает классику и современные технологии. Цена держится в секрете.Читать далее
-
22.01.2026, 20:05
Владелец Jeep Grand Wagoneer L 2025 года потерял почти 40 тысяч долларов за 17,7 тысяч км
Jeep Grand Wagoneer L 2025 года с премиальной отделкой и топовыми пакетами был куплен новым за внушительную сумму. Спустя год и 11 тысяч миль (17 700 км) его продали на аукционе с огромным дисконтом. Почему так произошло? Подробности - в материале.Читать далее
-
22.01.2026, 19:34
Почему АвтоВАЗ перестал выпускать Lada Priora — в чем причина
АвтоВАЗ завершил производство Lada Priora. Причина - падение интереса к модели. Компания сделала ставку на новые автомобили. Решение было принято на фоне перемен в восприятии бренда и тенденции рынка.Читать далее
-
22.01.2026, 18:58
Редчайший Oldsmobile Jetfire 1963 года: всего шесть 4-х ступенчатых машин на ходу
Oldsmobile был не просто премиальным брендом GM. Он стал символом инноваций в США. В 1963 году появился уникальный Jetfire с турбонаддувом и редкой механикой. Почему таких машин осталось всего шесть?Читать далее
-
22.01.2026, 18:28
Freelander возвращается: JLR и Chery запускают новый бренд электромобилей по всему миру
Freelander возвращается на мировой рынок с новыми электромобилями. JLR и Chery делают ставку на глобальное расширение. Первыми новинки увидят покупатели Ближнего Востока. Что ждет бренд дальше - интрига сохраняется.Читать далее
-
22.01.2026, 18:12
BMW представила удлиненный электрокроссовер Neue Klasse специально для рынка Китая
BMW удивила автолюбителей новым электрокроссовером с длинной базой. Модель создана только для Китая. Компания меняет подход к электромобилям. Что скрывает этот шаг? Подробности - в нашем материале.Читать далее
-
22.01.2026, 18:11
Почему в России бетонные трассы остаются редкостью - опыт США и Китая
В России бетонные трассы встречаются крайне редко. В других странах их строят гораздо чаще. Почему так сложилось и что мешает изменить ситуацию - разбираемся в деталях.Читать далее