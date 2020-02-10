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10 февраля 2020, 02:34

Преимущества и недостатки квадроцикла на гусеницах

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Фото: Артур Шинкарук
Давайте сразу договоримся: мы не сравниваем квадроцикл на гусеницах со снегоходом. Это абсолютно разная техника, с разным назначением и характеристиками. Снегоход предназначен для движения по снегу; по большому счету он проедет по любому снегу, если проехали лыжи и не накопали перед собой сугроб.
Преимущества и недостатки квадроцикла на гусеницах

Фото: Артур Шинкарук

Снегоход в определенных условиях может двигаться по воде. Квадроцикл на это не способен и не важно, на колесах он или на гусеницах. Кроме того, скорость снегохода намного выше скорости квадроцикла, а расход топлива меньше.

Советы новичкам: всегда проверяйте натяжение гусениц. Возите с собой запасной ремень вариатора и инструмент для его замены. Помните о выросшем расходе топлива, бензин утекает как вода сквозь пальцы. Дергая квадроцикл лебедкой назад, будьте очень осторожны, можно вырвать подвеску целиком. Не лезьте в глубокий снег, это не снегоход. Не выезжайте на лед! Объезжайте поваленные деревья. Всегда берите с собой сухую одежду и носки. Всегда берите с собой бензопилу. Не катайтесь в одиночку, найдите соседа или товарища с подобной техникой.
Что такое квадроцикл на гусеницах? Комплект траков «генерит» специальный драйв. Ошибка продавцов гусениц и квадроциклов в том, что они предлагают квадроцикл на гусеницах как замену снегохода, и это полный бред. Квадроцикл не чета снегоходу, потому что он тяжелый и не кантуется, а сам комплект гусениц «крадет» скорость, бензин, и у него нет нормального хода «снежика». Эти «но» убивают продвижение в духе «купите гусеницы на квадроцикл и вам не нужен снегоход». Все не так: хотите снегоход - купите снегоход. Хотите квадроцикл - купите квадроцикл. Но если «наелись», поставьте квадроцикл на гусеничный комплект. Что это даст?

Меняется восприятие окружающей красоты, все видишь в другом ритме скорости - нет желания носиться выше 40-50 км/ч, можно остановиться на склоне, поснимать красоты, попить чайку и тронуться с холостого хода. Даже катаясь в тех местах, где вы были уже не раз и «пилили пухляк» на снегоходе, вы сможете рассмотреть незамеченную ранее красоту. Она не пронесется мимо в темпе скоростного подъема в гору. В этом плюс гусеничного квадроцикла. Но это чуть ли не единственный плюс, об этом ниже.

Квадроцикл на гусеницах выглядит классно

Область применения квадроциклов на гусеницах - в основном, утилитарное применение. Например, буксировка груза на прицепе или чистка снега при помощи навешиваемого скребка. «Квадрик» на колёсах хорошо чистит снег до определенного момента, когда снега немного, и его не надо сгребать в большую горку или далеко толкать, то есть когда есть место. Применение гусениц при чистке снега позволяет максимально эффективно использовать скребок, чистить большие территории и даже строить горки для катания детей на санках.

Другое применение квадроцикла на гусеницах - охота. Квадроцикл справится с тяжелой поклажей, потянет прицеп или санки. Утилитарный снегоход с широкой гусеницей также легко справится с груженными санями, охотой, а вдобавок и рыбалкой. Максимальная скорость «квадра на гуслях» по «пухляку» в полный газ не превысит 40 км/ч, при этом ремень вариатора будет испытывать колоссальную нагрузку и долго не протянет.

Преимущества и недостатки квадроцикла на гусеницах

Фото: Артур Шинкарук

Преимущества и недостатки квадроцикла на гусеницах

Фото: Molotatv.by

Преимущества и недостатки квадроцикла на гусеницах

Фото: Avtoros.info

Преимущества и недостатки квадроцикла на гусеницах

Фото: Артур Шинкарук

Преимущества и недостатки квадроцикла на гусеницах

Фото: Артур Шинкарук

Преимущества и недостатки квадроцикла на гусеницах
Преимущества и недостатки квадроцикла на гусеницах
Преимущества и недостатки квадроцикла на гусеницах
Преимущества и недостатки квадроцикла на гусеницах
Преимущества и недостатки квадроцикла на гусеницах
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Особенности эксплуатации квадроцикла на гусеницах

Существует расхожее мнение, что гусеницы - это «сел и поехал, куда хочу», но с определенными оговорками. Так вот, если есть оговорки, то это уже далеко не «сел и поехал, куда хочу». Двигаясь по лесу, объезжайте деревья и бревна, ведь переезд через поваленное дерево от 20 см в диаметре может стать непреодолимой преградой для квадроцикла на гусеницах. При этом квадроцикл на колесах даже не заметит это препятствие. Дело в том, что при переезде дерева передняя гусеница его успешно преодолеет, а задняя гусеница начнет закапываться под дерево. При движении назад уже передняя гусеница будет стараться заехать под дерево. Выход из этой ситуации только один: пилить и вытаскивать дерево, а оно вмерзло в грунт.

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Абсолютно точно так же можно повиснуть на безобидном снежном бруствере. Квадроцикл на колесах справится с замерзшей землей намного быстрее, возможно он это препятствие даже не заметит. Не меньшая опасность таится в замерзшей глубокой колее от квадроцикла на колесах. Известны случаи «лебежения» в течене 7 часов с последующим поиском трактора. Дергание лебедкой привело к обрыву ШРУСа, а после спасения трактором слетела гусеница. Эвакуировали квадроцикл на другой день при помощи очень тяжелой техники… Квадроцикл на колесах, скорее всего, проехал бы по этой колее, в крайнем случае его бы спасла лебедка.

Надо быть крайне осторожным при движении по льду замерзшего ручья или озера, так как провалившееся под лед гусеница — настоящая трагедия. Угол «атаки» катков не позволяет гусеницам выбраться на лед, особенно задним. Не выручит в этой ситуации и лебедка: скорее всего, вы выломаете и вырвете гусеницу с подвеской. Без рубки льда и подкладывания бревен не обойтись. При этом, возможно, будут нанесены повреждения бамперам и пластику, а также здоровью, ведь все происходит зимой в ледяной воде.

Преимущества и недостатки квадроцикла на гусеницах

Фото: Kvadrika.ru

Преимущества и недостатки квадроцикла на гусеницах

Фото: Экстриммана.рф

Преимущества и недостатки квадроцикла на гусеницах

Фото: Экстриммана.рф

Преимущества и недостатки квадроцикла на гусеницах

Фото: Stelsoffroad.ru

Преимущества и недостатки квадроцикла на гусеницах

Фото: 5колесо

Преимущества и недостатки квадроцикла на гусеницах
Преимущества и недостатки квадроцикла на гусеницах
Преимущества и недостатки квадроцикла на гусеницах
Преимущества и недостатки квадроцикла на гусеницах
Преимущества и недостатки квадроцикла на гусеницах
Кстати, движение по плотному насту в конце зимы, под которым много рыхлого снега, напоминает движение по льду, рано или поздно гусеницы провалятся под наст и тут же выкопают глубокую яму…

Достоинства и недостатки использования гусениц

Прежде всего, это внешний вид - квадроцикл на гусеницах выглядит брутально. Поднимая вокруг клубы снежной пыли в легком дрифте по неглубокому снегу, вы сможете снять шикарное видео. Можно кататься по лесным дорожкам. Но то же самое можно сделать на колесах. Единственное неоспоримое преимущество гусеницы перед колесом - это тяжелая работа, когда сцепления протектора колес не достаточно. Ну и эстетическое наслаждение, о котором говорится в начале статьи.

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Большая нагрузка на подвеску, вследствие чего, как правило, вас ожидает замена всех ступичных подшипников, рулевых тяг, шаровых опор и сайлент-блоков каждую весну. Большой расход топлива - примерно в 3 раза больше, чем на колесах. По этой причине «каталка» только вокруг дома или рядом с АЗС. Низкая скорость движения по глубокому снегу - не более 40 км/ч. Вибрации и «расколбас» при движении по укатанной дороге.

Необходимость регулярного контроля состояния гусениц. Например, регулировку натяжения гусеницы необходимо проверять перед каждой поездкой. Это несложно и занимает пару минут на одну гусеницу. В противном случае гусеница, скорее всего, слетит. Обычно это происходит во время буксования и далеко не на центральной площади возле автомастерской или шиномонтажа. Стоимость гусениц - от 150 до 450 тыс. рублей, прибавьте весенний ремонт подвески, бензин, больничный лист… В общем, чуть добавите и купите снегоход.

Вес квадроцикла с гусеницами - больше 400 кг, прибавьте свои 100 кг и расстаньтесь с иллюзиями. В сети много видео, в котором квадроциклы на гусеницах мчатся по заснеженным полям, поднимая вокруг себя красивую снежную бурю. Но стоит поискать и вы найдете другое видео… При установке гусениц необходимо снять защиту рычагов и желательно днища, весной придется проделать обратную операцию.

Артур Шинкарук
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Состав комплекса: GSM автосигнализация AUTOLIS Professional, GPS/ Глонасс модуль, 2 Электромеханических замка типа "Сфера", Бронерубашки тросов замков, Система "Антиспил - Антискрут", Защита от пневмоподушек, Дверные блокираторы DoorLock (4 двери) , Бронирование боковых стекол, Блокировка диагностика ...
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Преимущества и недостатки квадроцикла на гусеницах
Снегоход в определенных условиях может двигаться по воде. Квадроцикл на это не способен и не важно, на колесах он или на гусеницах. Кроме того, скорость снегохода намного выше скорости квадроцикла, а расход топлива меньше. {{photo_text_293}} Что такое квадроцикл на гусеницах? Комплект траков «генерит» специальный драйв. Ошибка продавцов гусениц и квадроциклов в том, что они предлагают квадроцикл на гусеницах как замену снегохода, и это полный бред. Квадроцикл не чета снегоходу, потому что он тяжелый и не кантуется, а сам комплект гусениц «крадет» скорость, бензин, и у него нет нормального хода «снежика». Эти «но» убивают продвижение в духе «купите гусеницы на квадроцикл и вам не нужен снегоход». Все не так: хотите снегоход - купите снегоход. Хотите квадроцикл - купите квадроцикл. Но если «наелись», поставьте квадроцикл на гусеничный комплект. Что это даст? Меняется восприятие окружающей красоты, все видишь в другом ритме скорости - нет желания носиться выше 40-50 км/ч, можно остановиться на склоне, поснимать красоты, попить чайку и тронуться с холостого хода. Даже катаясь в тех местах, где вы были уже не раз и «пилили пухляк» на снегоходе, вы сможете рассмотреть незамеченную ранее красоту. Она не пронесется мимо в темпе скоростного подъема в гору. В этом плюс гусеничного квадроцикла. Но это чуть ли не единственный плюс, об этом ниже. Квадроцикл на гусеницах выглядит классно Область применения квадроциклов на гусеницах - в основном, утилитарное применение. Например, буксировка груза на прицепе или чистка снега при помощи навешиваемого скребка. «Квадрик» на колёсах хорошо чистит снег до определенного момента, когда снега немного, и его не надо сгребать в большую горку или далеко толкать, то есть когда есть место. Применение гусениц при чистке снега позволяет максимально эффективно использовать скребок, чистить большие территории и даже строить горки для катания детей на санках. Другое применение квадроцикла на гусеницах - охота. Квадроцикл справится с тяжелой поклажей, потянет прицеп или санки. Утилитарный снегоход с широкой гусеницей также легко справится с груженными санями, охотой, а вдобавок и рыбалкой. Максимальная скорость «квадра на гуслях» по «пухляку» в полный газ не превысит 40 км/ч, при этом ремень вариатора будет испытывать колоссальную нагрузку и долго не протянет. {{gallery_1918}} «Покатушки» не далеко от дома, по полям и дорогам, по неглубокому снегу, избегая не до конца замерзших ручьев, поваленных деревьев, замерзшей земли в виде глубокой колеи или, наоборот, в виде холмов. Почему? Безобидная колея от квадроцикла на колёсах становится непреодолимой преградой на гусеницах... Особенности эксплуатации квадроцикла на гусеницахСуществует расхожее мнение, что гусеницы - это «сел и поехал, куда хочу», но с определенными оговорками. Так вот, если есть оговорки, то это уже далеко не «сел и поехал, куда хочу». Двигаясь по лесу, объезжайте деревья и бревна, ведь переезд через поваленное дерево от 20 см в диаметре может стать непреодолимой преградой для квадроцикла на гусеницах. При этом квадроцикл на колесах даже не заметит это препятствие. Дело в том, что при переезде дерева передняя гусеница его успешно преодолеет, а задняя гусеница начнет закапываться под дерево. При движении назад уже передняя гусеница будет стараться заехать под дерево. Выход из этой ситуации только один: пилить и вытаскивать дерево, а оно вмерзло в грунт.{{material_128602}} Чистое ровное поле, без деревьев и оврагов также может преподнести сюрпризы. В поле встречаются муравейники, кротовые кучи и просто замерзшие кучи грунта. При определенной удаче квадроцикл бодро перепрыгивает передней гусеницей через кучу, а задней упирается в землю. Расстояние между гусеницами, как правило, совпадает с толщиной или окружностью кучи, и замерзшую землю придется долбить саперной лопаткой (если таковая имеется). Без этого с места не сдвинуться.Абсолютно точно так же можно повиснуть на безобидном снежном бруствере. Квадроцикл на колесах справится с замерзшей землей намного быстрее, возможно он это препятствие даже не заметит. Не меньшая опасность таится в замерзшей глубокой колее от квадроцикла на колесах. Известны случаи «лебежения» в течене 7 часов с последующим поиском трактора. Дергание лебедкой привело к обрыву ШРУСа, а после спасения трактором слетела гусеница. Эвакуировали квадроцикл на другой день при помощи очень тяжелой техники… Квадроцикл на колесах, скорее всего, проехал бы по этой колее, в крайнем случае его бы спасла лебедка. Надо быть крайне осторожным при движении по льду замерзшего ручья или озера, так как провалившееся под лед гусеница — настоящая трагедия. Угол «атаки» катков не позволяет гусеницам выбраться на лед, особенно задним. Не выручит в этой ситуации и лебедка: скорее всего, вы выломаете и вырвете гусеницу с подвеской. Без рубки льда и подкладывания бревен не обойтись. При этом, возможно, будут нанесены повреждения бамперам и пластику, а также здоровью, ведь все происходит зимой в ледяной воде.{{gallery_1919}} Кстати, движение по плотному насту в конце зимы, под которым много рыхлого снега, напоминает движение по льду, рано или поздно гусеницы провалятся под наст и тут же выкопают глубокую яму… Достоинства и недостатки использования гусениц Прежде всего, это внешний вид - квадроцикл на гусеницах выглядит брутально. Поднимая вокруг клубы снежной пыли в легком дрифте по неглубокому снегу, вы сможете снять шикарное видео. Можно кататься по лесным дорожкам. Но то же самое можно сделать на колесах. Единственное неоспоримое преимущество гусеницы перед колесом - это тяжелая работа, когда сцепления протектора колес не достаточно. Ну и эстетическое наслаждение, о котором говорится в начале статьи. {{material_126561}} Большая нагрузка на подвеску, вследствие чего, как правило, вас ожидает замена всех ступичных подшипников, рулевых тяг, шаровых опор и сайлент-блоков каждую весну. Большой расход топлива - примерно в 3 раза больше, чем на колесах. По этой причине «каталка» только вокруг дома или рядом с АЗС. Низкая скорость движения по глубокому снегу - не более 40 км/ч. Вибрации и «расколбас» при движении по укатанной дороге. Необходимость регулярного контроля состояния гусениц. Например, регулировку натяжения гусеницы необходимо проверять перед каждой поездкой. Это несложно и занимает пару минут на одну гусеницу. В противном случае гусеница, скорее всего, слетит. Обычно это происходит во время буксования и далеко не на центральной площади возле автомастерской или шиномонтажа. Стоимость гусениц - от 150 до 450 тыс. рублей, прибавьте весенний ремонт подвески, бензин, больничный лист… В общем, чуть добавите и купите снегоход. Вес квадроцикла с гусеницами - больше 400 кг, прибавьте свои 100 кг и расстаньтесь с иллюзиями. В сети много видео, в котором квадроциклы на гусеницах мчатся по заснеженным полям, поднимая вокруг себя красивую снежную бурю. Но стоит поискать и вы найдете другое видео… При установке гусениц необходимо снять защиту рычагов и желательно днища, весной придется проделать обратную операцию.
2020-02-10
Автор: Артур Шинкарук
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