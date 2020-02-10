Преимущества и недостатки квадроцикла на гусеницах
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Фото: Артур Шинкарук
Снегоход в определенных условиях может двигаться по воде. Квадроцикл на это не способен и не важно, на колесах он или на гусеницах. Кроме того, скорость снегохода намного выше скорости квадроцикла, а расход топлива меньше.
Меняется восприятие окружающей красоты, все видишь в другом ритме скорости - нет желания носиться выше 40-50 км/ч, можно остановиться на склоне, поснимать красоты, попить чайку и тронуться с холостого хода. Даже катаясь в тех местах, где вы были уже не раз и «пилили пухляк» на снегоходе, вы сможете рассмотреть незамеченную ранее красоту. Она не пронесется мимо в темпе скоростного подъема в гору. В этом плюс гусеничного квадроцикла. Но это чуть ли не единственный плюс, об этом ниже.
Квадроцикл на гусеницах выглядит классно
Область применения квадроциклов на гусеницах - в основном, утилитарное применение. Например, буксировка груза на прицепе или чистка снега при помощи навешиваемого скребка. «Квадрик» на колёсах хорошо чистит снег до определенного момента, когда снега немного, и его не надо сгребать в большую горку или далеко толкать, то есть когда есть место. Применение гусениц при чистке снега позволяет максимально эффективно использовать скребок, чистить большие территории и даже строить горки для катания детей на санках.
Другое применение квадроцикла на гусеницах - охота. Квадроцикл справится с тяжелой поклажей, потянет прицеп или санки. Утилитарный снегоход с широкой гусеницей также легко справится с груженными санями, охотой, а вдобавок и рыбалкой. Максимальная скорость «квадра на гуслях» по «пухляку» в полный газ не превысит 40 км/ч, при этом ремень вариатора будет испытывать колоссальную нагрузку и долго не протянет.
Фото: Артур Шинкарук
Фото: Molotatv.by
Фото: Avtoros.info
Фото: Артур Шинкарук
Фото: Артур Шинкарук
Особенности эксплуатации квадроцикла на гусеницах
Существует расхожее мнение, что гусеницы - это «сел и поехал, куда хочу», но с определенными оговорками. Так вот, если есть оговорки, то это уже далеко не «сел и поехал, куда хочу». Двигаясь по лесу, объезжайте деревья и бревна, ведь переезд через поваленное дерево от 20 см в диаметре может стать непреодолимой преградой для квадроцикла на гусеницах. При этом квадроцикл на колесах даже не заметит это препятствие. Дело в том, что при переезде дерева передняя гусеница его успешно преодолеет, а задняя гусеница начнет закапываться под дерево. При движении назад уже передняя гусеница будет стараться заехать под дерево. Выход из этой ситуации только один: пилить и вытаскивать дерево, а оно вмерзло в грунт.
Абсолютно точно так же можно повиснуть на безобидном снежном бруствере. Квадроцикл на колесах справится с замерзшей землей намного быстрее, возможно он это препятствие даже не заметит. Не меньшая опасность таится в замерзшей глубокой колее от квадроцикла на колесах. Известны случаи «лебежения» в течене 7 часов с последующим поиском трактора. Дергание лебедкой привело к обрыву ШРУСа, а после спасения трактором слетела гусеница. Эвакуировали квадроцикл на другой день при помощи очень тяжелой техники… Квадроцикл на колесах, скорее всего, проехал бы по этой колее, в крайнем случае его бы спасла лебедка.
Надо быть крайне осторожным при движении по льду замерзшего ручья или озера, так как провалившееся под лед гусеница — настоящая трагедия. Угол «атаки» катков не позволяет гусеницам выбраться на лед, особенно задним. Не выручит в этой ситуации и лебедка: скорее всего, вы выломаете и вырвете гусеницу с подвеской. Без рубки льда и подкладывания бревен не обойтись. При этом, возможно, будут нанесены повреждения бамперам и пластику, а также здоровью, ведь все происходит зимой в ледяной воде.
Фото: Kvadrika.ru
Фото: Экстриммана.рф
Фото: Экстриммана.рф
Фото: Stelsoffroad.ru
Фото: 5колесо
Достоинства и недостатки использования гусениц
Прежде всего, это внешний вид - квадроцикл на гусеницах выглядит брутально. Поднимая вокруг клубы снежной пыли в легком дрифте по неглубокому снегу, вы сможете снять шикарное видео. Можно кататься по лесным дорожкам. Но то же самое можно сделать на колесах. Единственное неоспоримое преимущество гусеницы перед колесом - это тяжелая работа, когда сцепления протектора колес не достаточно. Ну и эстетическое наслаждение, о котором говорится в начале статьи.
Необходимость регулярного контроля состояния гусениц. Например, регулировку натяжения гусеницы необходимо проверять перед каждой поездкой. Это несложно и занимает пару минут на одну гусеницу. В противном случае гусеница, скорее всего, слетит. Обычно это происходит во время буксования и далеко не на центральной площади возле автомастерской или шиномонтажа. Стоимость гусениц - от 150 до 450 тыс. рублей, прибавьте весенний ремонт подвески, бензин, больничный лист… В общем, чуть добавите и купите снегоход.
Вес квадроцикла с гусеницами - больше 400 кг, прибавьте свои 100 кг и расстаньтесь с иллюзиями. В сети много видео, в котором квадроциклы на гусеницах мчатся по заснеженным полям, поднимая вокруг себя красивую снежную бурю. Но стоит поискать и вы найдете другое видео… При установке гусениц необходимо снять защиту рычагов и желательно днища, весной придется проделать обратную операцию.
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