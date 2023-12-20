Прекращен экспорт автобусов и грузовиков из Японии в Россию

Ранее мы писали Как изменился экспорт автомобилей из Японии и что сейчас покупают россияне После введения Японией с 9 августа 2023 года очередного пакета антироссийских санкций под запрет среди прочего ... Читать далее

В ноябре 2023-го объем экспорта из Японии в Россию снизился на 61% до 153 млн долларов. Одним из главных факторов стало сокращение поставок в нашу страну автомобилей и комплектующих, которое произошло после вступления в силу очередного пакета санкций в начале августа 2023 года. В ноябре импорт автомобилей упал на 45%, а запчастей – на 33%, по сравнению с показателями годичной давности. Экспорт автобусов и грузовиков и вовсе сошел на нет (-99,9%).

Напомним, с 9 августа японские власти запретили экспортировать в РФ любые бензиновые и дизельные автомобили с двигателями объемом более 1,9 литра, а также гибридные модели и электрокары, пишет ТАСС.

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