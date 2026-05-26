Прощай, сцепление! Горьковский автозавод выпустил «ГАЗель NN» с «роботом»

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Когда Lada Iskra обзаведется климат-контролем: сроки и детали для покупателей

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alfa Romeo Alpina Ambertruck Aston Martin Audi Aurus Austin Avatr BAIC Bajaj Belgee Bentley BMW Brilliance Buick BYD Cadillac Changan Chery Chevrolet Chrysler Ciimo Citroen Dacia Daewoo Daihatsu Datsun Denza Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Hafei Haima Haval Hawtai HiPhi Honda Hongqi Hummer Hyundai Infiniti Iran Khodro Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta Jidu KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Lancia Land Rover Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Luxgen Lynk & Co M-Hero Maserati Maxus Maybach Mazda McLaren Mercedes Mercury MG MINI Mitsubishi Nio Nissan Oldsmobile OMODA Opel ORA Oting Peugeot Plymouth Pontiac Porsche Proton Ravon Renault Rising Auto Rolls-Royce Rover Rox Saab Samsung Saturn Scion Seat Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Subaru Suzuki SWM TANK TENET Tesla Toyota Triumph Volkswagen Volvo Vortex Voyah WEY Wuling Xcite Xiaomi XPeng Zeekr Zotye АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ ИЖ ЛУАЗ Москвич ТагАЗ УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Дарья Климова

26 мая 2026, 15:29

Премьера «ГАЗели NN» с новой роботизированной коробкой: что изменилось для водителей

Премьера «ГАЗели NN» с новой роботизированной коробкой: что изменилось для водителей

Прощай, сцепление! Горьковский автозавод выпустил «ГАЗель NN» с «роботом»

Премьера «ГАЗели NN» с новой роботизированной коробкой: что изменилось для водителей

На выставке COMvex показали прототип «ГАЗели NN» с роботизированной коробкой передач. Это решение может изменить подход к городской доставке и облегчить работу водителей в плотном трафике. Почему новинка вызвала интерес у специалистов и какие плюсы отмечают эксперты - разбираемся, что стоит за этим обновлением.

На выставке COMvex показали прототип «ГАЗели NN» с роботизированной коробкой передач. Это решение может изменить подход к городской доставке и облегчить работу водителей в плотном трафике. Почему новинка вызвала интерес у специалистов и какие плюсы отмечают эксперты - разбираемся, что стоит за этим обновлением.

Для российских автолюбителей и профессиональных водителей новость о появлении «ГАЗели NN» с роботизированной коробкой передач может стать настоящим событием. В условиях постоянных пробок и необходимости часто переключать передачи, особенно в городских службах доставки, автоматизация трансмиссии способна заметно облегчить повседневную работу и снизить усталость за рулем.

Как сообщает Российская Газета, на выставке COMvex был представлен прототип «ГАЗели NN» с новой автоматизированной трансмиссией. Инженеры Горьковского автозавода разработали эту коробку на базе собственной 6-ступенчатой механики, добавив к ней электронные актуаторы. Один из них отвечает за работу сцепления, другой - за переключение передач. В результате получилась система, где водитель освобожден от необходимости вручную выжимать сцепление и выбирать передачи, что особенно актуально для тех, кто ежедневно сталкивается с интенсивным городским движением.

Технически новая коробка представляет собой однодисковое сухое сцепление и пять передач, дополненных современными исполнительными механизмами. Важно, что трансмиссия интегрирована с 2,5-литровым дизельным двигателем мощностью 149,6 л.с., что позволяет сохранить баланс между экономичностью и производительностью. Такой подход делает «ГАЗель NN» с «роботом» привлекательной для компаний, занимающихся доставкой товаров, а также для частных перевозчиков, которым важно минимизировать износ и повысить комфорт работы.

Интересно, что тенденция к автоматизации коммерческого транспорта становится все заметнее на российском рынке. Например, недавно обсуждались преимущества автоматических коробок на фургонах в материале о новых решениях для бизнеса - подробнее об этом можно узнать в обзоре о свежих изменениях в линейке Sollers SF5. Это подтверждает, что производители все чаще ориентируются на удобство и снижение нагрузки на водителя.

Стоит отметить, что автоматизированные коробки передач уже давно используются в легковых автомобилях, но их внедрение в сегменте легких коммерческих машин - относительно новое явление для России. По имеющимся данным, такие решения позволяют не только повысить ресурс агрегатов, но и снизить расход топлива за счет оптимизации алгоритмов переключения. Кроме того, автоматизация трансмиссии может упростить обучение новых водителей и снизить вероятность ошибок при эксплуатации.

В целом, появление «ГАЗели NN» с роботизированной коробкой передач выглядит как логичный шаг в развитии отечественного коммерческого транспорта. Это решение может стать ответом на растущие требования к эффективности и комфорту в условиях современных городов. Если тенденция сохранится, можно ожидать, что и другие производители последуют примеру ГАЗ, расширяя ассортимент автоматизированных моделей для бизнеса и частных перевозчиков.

Упомянутые модели: ГАЗ NN (от 1 889 400 Р)
Упомянутые марки: ГАЗ
Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы GAZ

Похожие материалы GAZ

Volga объявила цены на новые модели: старт продаж уже в июне
Kia K3 из Узбекистана: старт продаж и все комплектации для рынка
Беременность и автомобиль: как снизить риски за рулем и на пассажирском сиденье
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
Субкомпакт-вэны
Renault Modus и еще 17 моделей
А Exclusive
Smart ForTwo и еще 3 модели
Полноразмерные кроссоверы и внедорожники Lux
Lexus RZ и еще 50 моделей
О проекте Реклама FAQ по сайту
Новороссийск Московская область Иркутск
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2026 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться