Прощай, сцепление! Горьковский автозавод выпустил «ГАЗель NN» с «роботом»

26 мая 2026, 15:29
Премьера «ГАЗели NN» с новой роботизированной коробкой: что изменилось для водителей
На выставке COMvex показали прототип «ГАЗели NN» с роботизированной коробкой передач. Это решение может изменить подход к городской доставке и облегчить работу водителей в плотном трафике. Почему новинка вызвала интерес у специалистов и какие плюсы отмечают эксперты - разбираемся, что стоит за этим обновлением.
Для российских автолюбителей и профессиональных водителей новость о появлении «ГАЗели NN» с роботизированной коробкой передач может стать настоящим событием. В условиях постоянных пробок и необходимости часто переключать передачи, особенно в городских службах доставки, автоматизация трансмиссии способна заметно облегчить повседневную работу и снизить усталость за рулем.
Как сообщает Российская Газета, на выставке COMvex был представлен прототип «ГАЗели NN» с новой автоматизированной трансмиссией. Инженеры Горьковского автозавода разработали эту коробку на базе собственной 6-ступенчатой механики, добавив к ней электронные актуаторы. Один из них отвечает за работу сцепления, другой - за переключение передач. В результате получилась система, где водитель освобожден от необходимости вручную выжимать сцепление и выбирать передачи, что особенно актуально для тех, кто ежедневно сталкивается с интенсивным городским движением.
Технически новая коробка представляет собой однодисковое сухое сцепление и пять передач, дополненных современными исполнительными механизмами. Важно, что трансмиссия интегрирована с 2,5-литровым дизельным двигателем мощностью 149,6 л.с., что позволяет сохранить баланс между экономичностью и производительностью. Такой подход делает «ГАЗель NN» с «роботом» привлекательной для компаний, занимающихся доставкой товаров, а также для частных перевозчиков, которым важно минимизировать износ и повысить комфорт работы.
Интересно, что тенденция к автоматизации коммерческого транспорта становится все заметнее на российском рынке. Например, недавно обсуждались преимущества автоматических коробок на фургонах в материале о новых решениях для бизнеса - подробнее об этом можно узнать в обзоре о свежих изменениях в линейке Sollers SF5. Это подтверждает, что производители все чаще ориентируются на удобство и снижение нагрузки на водителя.
Стоит отметить, что автоматизированные коробки передач уже давно используются в легковых автомобилях, но их внедрение в сегменте легких коммерческих машин - относительно новое явление для России. По имеющимся данным, такие решения позволяют не только повысить ресурс агрегатов, но и снизить расход топлива за счет оптимизации алгоритмов переключения. Кроме того, автоматизация трансмиссии может упростить обучение новых водителей и снизить вероятность ошибок при эксплуатации.
В целом, появление «ГАЗели NN» с роботизированной коробкой передач выглядит как логичный шаг в развитии отечественного коммерческого транспорта. Это решение может стать ответом на растущие требования к эффективности и комфорту в условиях современных городов. Если тенденция сохранится, можно ожидать, что и другие производители последуют примеру ГАЗ, расширяя ассортимент автоматизированных моделей для бизнеса и частных перевозчиков.
