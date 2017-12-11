11 декабря 2017, 20:01

Премьера новой VW Jetta состоится в Детройте

Ведущий немецкий концерн представит новое поколение седана Volkswagen Jetta на международном автосалоне в Детройте в январе 2018 года. эе известно, что в линейку новой Jetta войдут спортивные варианты R-Line и GLI.
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  Премьера новой VW Jetta состоится в Детройте Volkswagen Jetta Премьера новой VW Jetta состоится в Детройте
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Новинка будет базироваться на платформе MQB, а по дизайну будет близка к седану Arteon, премьера которого состоялась на автосалоне в Женеве весной 2017 года (см. фото и видео). 

Уэе известно, что в линейку новой Jetta войдут спортивные варианты R-Line и GLI, но других подробностей о будущем автомобиле нет.

Напомним, что седан Volkswagen Jetta актуального поколения доступен на российском рынке по цене от 1 млн руб.
Новинки и концепт кары VW, Фольксваген Джетта

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Комментарии
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Отзывы по теме
Форум Volkswagen Jetta
У меня в данный момент Jetta. Моя первая машина (покупал еще в момент обучения в автошколе, шла с США) . Машина 2000г.в., 1.8Т 150л.с. (бензин) . Относится к четвертому поколению Jetta. Аналог европейской Bora. Так вот, езжу на ней уже 7.5 лет. Некоторые мои друзья уже три машины за это время сменили ...
Денис
Volkswagen отзывает мексиканскую продукцию
моя принцеса белая 5 вовсём лучше чем новая
dron
книги по ремонту!
Спасибо за книги, пригодятся. Еще бы их на нормальный обменник выложить. :) А вообще гайдов по ремонту Фольксваген Транспортер Т1 достаточно немного, так что любая информация будет полезной.
Алексей Рягузов
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Премьера новой VW Jetta состоится в Детройте
{{material_118214}}Новинка будет базироваться на платформе MQB, а по дизайну будет близка к седану Arteon, премьера которого состоялась на автосалоне в Женеве весной 2017 года (см. фото и видео). Уэе известно, что в линейку новой Jetta войдут спортивные варианты R-Line и GLI, но других подробностей о будущем автомобиле нет.Напомним, что седан Volkswagen Jetta актуального поколения доступен на российском рынке по цене от 1 млн руб.
2017-12-11
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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