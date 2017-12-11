11 декабря 2017, 20:01
Премьера новой VW Jetta состоится в Детройте
Ведущий немецкий концерн представит новое поколение седана Volkswagen Jetta на международном автосалоне в Детройте в январе 2018 года. эе известно, что в линейку новой Jetta войдут спортивные варианты R-Line и GLI.
Ранее мы писали
Российские дилеры Volkswagen приступили к приему заказов на спецкомплектацию седана Jetta Life. Цена на новинку ...Читать далее
Уэе известно, что в линейку новой Jetta войдут спортивные варианты R-Line и GLI, но других подробностей о будущем автомобиле нет.
Напомним, что седан Volkswagen Jetta актуального поколения доступен на российском рынке по цене от 1 млн руб.
Читайте по теме
ТОП-5 бюджетных седанов с большим багажником
18.10.2017, 08:34
ТОП-5 автомобилей для студентов
05.04.2017, 08:11
Февральский срез Volkswagen: от д-ра Мюнха до индийской «Фабии»
07.02.2017, 08:16
Четырнадцать лет назад начали выпускать Volkswagen Touran
13.12.2016, 10:07
Volkswagen в июле 1970-х: уход «Жука» и рождение «Хорька»
01.07.2016, 09:50
Вспоминаем VW Transporter, который переехал из Вольфсбурга в Ганновер
08.03.2016, 08:57
Читайте по теме
ТОП-5 бюджетных седанов с большим багажником
18.10.2017, 08:34
ТОП-5 автомобилей для студентов
05.04.2017, 08:11
Февральский срез Volkswagen: от д-ра Мюнха до индийской «Фабии»
07.02.2017, 08:16
Четырнадцать лет назад начали выпускать Volkswagen Touran
13.12.2016, 10:07
Volkswagen в июле 1970-х: уход «Жука» и рождение «Хорька»
01.07.2016, 09:50
Вспоминаем VW Transporter, который переехал из Вольфсбурга в Ганновер
08.03.2016, 08:57
Ищете новую машину? Мы поможем выбрать Оставить заявку
Подбор новой машины
Оставьте заявку, и менеджер предложит вам варианты в течение 1 часа
Подбор новой машины
Заявка успешно принята. Менеджер свяжется с вами в течение 1 часа.
Комментарии пользователей
|Спасибо за ваш комментарий. Он будет опубликован сразу же после проверки модератором.
|Написать еще комментарий
Отзывы по теме
У меня в данный момент Jetta. Моя первая машина (покупал еще в момент обучения в автошколе, шла с США) . Машина 2000г.в., 1.8Т 150л.с. (бензин) . Относится к четвертому поколению Jetta. Аналог европейской Bora. Так вот, езжу на ней уже 7.5 лет. Некоторые мои друзья уже три машины за это время сменили ...
моя принцеса белая 5 вовсём лучше чем новая
Спасибо за книги, пригодятся. Еще бы их на нормальный обменник выложить. :) А вообще гайдов по ремонту Фольксваген Транспортер Т1 достаточно немного, так что любая информация будет полезной.
Интересные разделы
АвтоМосква Volkswagen Автомудрость Volkswagen АвтоПитер Volkswagen Дизайн и тюнинг Volkswagen Новинки и концепт кары Volkswagen Новости и акции автосалонов Volkswagen Автосалоны и дилеры марки Volkswagen Аренда и прокат авто марки Volkswagen Автоклубы и форумы автозавчастей марки Volkswagen Автосервисы и магазины автозапчастей марки Volkswagen
Главные материалы
Рейтинг по классам
Транспортный налог
Итого
налог в Москве
налог в Москве
В избранное