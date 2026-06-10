Главные авто новинки ПМЭФ выходят на рынок: сколько они стоят?

10 июня 2026, 11:23
Премьеры ПМЭФ-2026: новые Senat, Lada Azimut, Aurus и Volga уже в России
Премьеры ПМЭФ-2026: новые Senat, Lada Azimut, Aurus и Volga уже в России
Петербургский экономический форум удивил автолюбителей сразу несколькими премьерами: от роскошных седанов до первых отечественных кроссоверов. Мало кто знает, что часть моделей уже поступила в продажу, а другие только готовятся к старту. Какие технологии и цены ждут покупателей, почему эти новинки важны именно сейчас и что изменится на рынке - разбираемся в деталях.
Петербургский международный экономический форум в этом году стал настоящей площадкой для автомобильных премьер, которые способны изменить привычный расклад на российском рынке. Для многих водителей это не просто красивые презентации - речь идет о реальных изменениях в доступности, технологиях и уровне оснащения машин, которые уже в ближайшее время появятся в автосалонах страны. Как сообщает Российская Газета, производители сделали ставку на широкий диапазон цен и комплектаций, чтобы привлечь как поклонников премиум-класса, так и тех, кто ищет практичные решения для повседневной езды.
Одной из самых заметных премьер стал новый бренд Senat, который представил сразу две модели: седан 900 и удлиненный прототип 1000. Senat 900 уже выпускается на бывшем заводе Toyota в Санкт-Петербурге и оснащается 3-литровым бензиновым V6 мощностью 326 л.с., восьмиступенчатым автоматом и полным приводом. В списке опций - адаптивная пневмоподвеска, доводчики дверей, четырехзонный климат-контроль, матричная оптика, система кругового обзора и автопарковщик. Интерьер отделан кожей Nappa и натуральным деревом, а для задних пассажиров предусмотрены столики, кресла с вентиляцией, подогревом и массажем, а также проекционный дисплей. Стоимость Senat 900 стартует от 12 млн рублей за пятиместную версию, а четырехместная обойдется в 12,5 млн. Senat 1000 пока остается прототипом, его цена не раскрывается, а серийное производство запланировано на конец 2027 года.
Не остался в стороне и АвтоВАЗ, который впервые показал кроссовер Lada Azimut на собственной платформе. В отличие от снятого с производства Xray Cross, Azimut построен на глубоко переработанной архитектуре Lada Vesta. Производство стартует в третьем квартале, а продажи - в четвертом. На старте предложат два отечественных мотора: 1,6 л (120 л.с.) с механикой и 1,8 л (132 л.с.) с вариатором, привод - только передний. Ведутся работы над гибридной версией, но, как отметил президент АвтоВАЗа Максим Соколов, пока это лишь предварительные наработки. Зато подтвержден дебют первого в истории бренда турбомотора - прототипы появятся до конца года.
Флагманский Aurus Senat и его длиннобазная версия Senat Long получили точечный рестайлинг: новая светодиодная оптика, измененные бамперы, решетка радиатора, капот и крышка багажника. Платформа осталась прежней, длина увеличилась на 2 см. В салоне - обновленный медиацентр с большим экраном и сенсорным управлением. Технически доработаны адаптивная подвеска, тормоза и автоматическая коробка. Для Senat Long теперь используется собственный кузов с более широкими дверями, что увеличило разницу в цене между седаном и лимузином, хотя точные суммы пока не объявлены. Оба автомобиля оснащаются гибридной силовой установкой: V8 4.4 (598 л.с.) и 9-ступенчатый автомат.
Обновленная Lada Niva Legend также дебютировала на форуме. Внедорожник получил новый 1,8-литровый мотор на 90 л.с., что на 10 л.с. и 24 Нм больше прежнего двигателя. Модернизированы шасси, кузов, электронные системы, улучшена эргономика и шумоизоляция. Впервые модель оснащена фронтальной подушкой безопасности, новым рычагом КПП, вентилируемыми тормозами и частичной оцинковкой кузова. Производство стартует 20 июля, продажи - ближе к осени.
Среди премьер - кроссовер Volga K50, который уже собирают в Нижнем Новгороде. Автомобиль оснащен двухлитровым турбомотором (238 л.с.), полным приводом и 8-ступенчатым автоматом. В комплектации - адаптивная подвеска, панорамная крыша, акустика с 12 динамиками, зимний пакет и современные электронные ассистенты. Цена начинается от 4 199 000 рублей, базовая версия уже хорошо оснащена. В линейке Volga также появятся бизнес-седан C50 (от 2 899 000 рублей) и среднеразмерный кроссовер K40 (от 2 749 000 рублей).
Стоит отметить, что российский рынок новых автомобилей продолжает меняться: отечественные бренды активно расширяют модельные ряды, а конкуренция с иностранными производителями становится все острее. Как показывает опыт, производственные мощности не всегда используются на полную - например, столичный завод «Москвич» способен выпускать гораздо больше машин, чем реально выходит с конвейера. Это создает предпосылки для дальнейшего снижения цен и появления новых предложений для покупателей. Важно, что многие из представленных на ПМЭФ-2026 моделей уже в ближайшие месяцы появятся в автосалонах, а значит, у россиян появится больше вариантов для выбора - от премиальных седанов до доступных кроссоверов.
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