Роскошь и автономность вне дорог — что скрывает этот автодом?

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Байкерам и водителям: 7 правил, которые спасут жизни на дороге

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alfa Romeo Alpina Aston Martin Audi Aurus Avatr BAIC BAW Belgee Bentley BMW Brilliance Buick BYD Cadillac Caterham Changan Chery Chevrolet Chrysler Ciimo Citroen Cupra Dacia Daewoo Daihatsu Daimler Datsun Denza Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford Forthing GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Hafei Haima Haval Hawtai HiPhi Honda Hongqi Hozon Huanghai Hummer Hyundai IM Motors Infiniti Iran Khodro Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta Jidu KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Lancia Land Rover LEVC Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Luxgen Lynk & Co M-Hero Maserati Maybach Mazda McLaren Mercedes MG MINI Mitsubishi Nio Nissan OMODA Opel ORA Oting Peugeot Plymouth Polestar Pontiac Porsche Proton Ravon Renault Roewe Rolls-Royce Rover Rox Saab Samsung Saturn Scion Seat Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Stelato Subaru Suzuki SWM TANK TENET Tesla Toyota VGV Volkswagen Volvo Vortex Voyah WEY Wuling Xcite Xiaomi XPeng Zeekr Zotye АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ ИЖ Москвич СМЗ ТагАЗ УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Мария Степанова

8 января 2026, 19:12

Премиальный автодом на базе КАМАЗ 43118: дом для охоты и рыбалки на колесах с хамамом

Премиальный автодом на базе КАМАЗ 43118: дом для охоты и рыбалки на колесах с хамамом

Роскошь и автономность вне дорог — что скрывает этот автодом?

Премиальный автодом на базе КАМАЗ 43118: дом для охоты и рыбалки на колесах с хамамом

КАМАЗ 43118 в версии автодома удивляет не только внешним видом. Внутри - кухня, хамам, печь и даже стиральная машина. Такой дом на колесах создан для тех, кто не готов жертвовать комфортом. Узнайте, чем еще он способен поразить.

КАМАЗ 43118 в версии автодома удивляет не только внешним видом. Внутри - кухня, хамам, печь и даже стиральная машина. Такой дом на колесах создан для тех, кто не готов жертвовать комфортом. Узнайте, чем еще он способен поразить.

Когда речь заходит о комфорте вдали от цивилизации, на ум приходит не каждый автодом. Но КАМАЗ 43118 в премиальном стиле ломает привычные представления о путешествиях. Этот гигант создан для тех, кто не мыслит жизни без охоты, рыбалки и свободы, но при этом не готов отказаться от уюта и современных условий. Внешне автодом сразу впечатляет: массивный кенгурин, кронштейн дуги, мощная светодиодная оптика и экспедиционный багажник на крыше. Все детали продуманы для суровых условий — от антикоррозийной обработки до усиленной защиты топливных баков. Даже цвет — глубокий хаки — передает его характер.

Фото: kung.ru

Внутри же открывается совсем другой мир. Открываешь дверь — и оказываешься в пространстве, где у каждой вещи есть свое место. Кухонный блок оборудован по последнему слову техники: варочная панель, микроволновка, посудомоечная машина, холодильник и даже вытяжка. Вся посуда и утварь закреплены так, чтобы не греметь на ухабах. Гостиная зона с угловым диваном превращается вечером в маленький кинотеатр. Отдельный гардероб и шкафы позволяют взять с собой все необходимое.

Особое внимание уделено спальным местам и удобствам. Здесь есть двуспальная кровать с ортопедическим матрасом, двухъярусный трансформер для гостей, а также многочисленные шкафы и полки. Санузел представляет собой не просто туалет, а полноценную душевую с хамамом, парогенератором и мозаичной отделкой. Здесь можно расслабиться после долгого дня на природе, не вспоминая о каких-либо неудобствах.

Фото: kung.ru

Этот автодом — настоящий автономный комплекс. Электроэнергия поступает от солнечных панелей, мощного дизельного генератора и аккумуляторов LiFePO4. Внутри — розетки на все случаи жизни, USB-порты, LED-подсветка и даже контурное освещение снаружи. Водоснабжение организовано через систему баков для чистой, серой и черной воды, а отопление включает дровяную печь, дизельные обогреватели и теплый пол. Для связи с внешним миром предусмотрен маршрутизатор с двумя SIM-картами, система кругового обзора и видеосвязь с водителем.

Каждая деталь здесь продумана для настоящих приключений. Каждое отделение, ящик и шкаф рассчитаны на конкретные задачи: хранение инструментов, генератора, газовых баллонов, аптечки или оружия. В комплекте — шанцевый инструмент, автономная система пожаротушения, датчики дыма и углекислого газа. Даже лестница на крышу и экспедиционный багажник — это рабочие элементы, а не просто декор. КАМАЗ 43118 в премиальной версии — это полноценный дом, который можно взять с собой куда угодно. Он для тех, кто ценит свободу, готов к любым возможностям и непредвиденным обстоятельствам на пути.

Упомянутые марки: КамАЗ
Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы KamAZ

Похожие материалы KamAZ

Названы самые доступные автомобили с автоматом в России в 2026 году
Renault представил индийский Duster с уникальным дизайном и локальной сборкой
Тридцать китайских моделей исчезли с российского рынка в 2025 году
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
Полноразмерные кроссоверы и внедорожники
Chery Tiggo 9 и еще 90 моделей
Купе спортивные
Ferrari Amalfi и еще 36 моделей
Электромобили
Baojun Yunduo и еще 48 моделей
О проекте Реклама FAQ по сайту
Тверь Брянск Саратов
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2026 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться