Роскошь и автономность вне дорог — что скрывает этот автодом?

8 января 2026, 19:12
Премиальный автодом на базе КАМАЗ 43118: дом для охоты и рыбалки на колесах с хамамом
Премиальный автодом на базе КАМАЗ 43118: дом для охоты и рыбалки на колесах с хамамом
КАМАЗ 43118 в версии автодома удивляет не только внешним видом. Внутри - кухня, хамам, печь и даже стиральная машина. Такой дом на колесах создан для тех, кто не готов жертвовать комфортом. Узнайте, чем еще он способен поразить.
Когда речь заходит о комфорте вдали от цивилизации, на ум приходит не каждый автодом. Но КАМАЗ 43118 в премиальном стиле ломает привычные представления о путешествиях. Этот гигант создан для тех, кто не мыслит жизни без охоты, рыбалки и свободы, но при этом не готов отказаться от уюта и современных условий. Внешне автодом сразу впечатляет: массивный кенгурин, кронштейн дуги, мощная светодиодная оптика и экспедиционный багажник на крыше. Все детали продуманы для суровых условий — от антикоррозийной обработки до усиленной защиты топливных баков. Даже цвет — глубокий хаки — передает его характер.
Внутри же открывается совсем другой мир. Открываешь дверь — и оказываешься в пространстве, где у каждой вещи есть свое место. Кухонный блок оборудован по последнему слову техники: варочная панель, микроволновка, посудомоечная машина, холодильник и даже вытяжка. Вся посуда и утварь закреплены так, чтобы не греметь на ухабах. Гостиная зона с угловым диваном превращается вечером в маленький кинотеатр. Отдельный гардероб и шкафы позволяют взять с собой все необходимое.
Особое внимание уделено спальным местам и удобствам. Здесь есть двуспальная кровать с ортопедическим матрасом, двухъярусный трансформер для гостей, а также многочисленные шкафы и полки. Санузел представляет собой не просто туалет, а полноценную душевую с хамамом, парогенератором и мозаичной отделкой. Здесь можно расслабиться после долгого дня на природе, не вспоминая о каких-либо неудобствах.
Этот автодом — настоящий автономный комплекс. Электроэнергия поступает от солнечных панелей, мощного дизельного генератора и аккумуляторов LiFePO4. Внутри — розетки на все случаи жизни, USB-порты, LED-подсветка и даже контурное освещение снаружи. Водоснабжение организовано через систему баков для чистой, серой и черной воды, а отопление включает дровяную печь, дизельные обогреватели и теплый пол. Для связи с внешним миром предусмотрен маршрутизатор с двумя SIM-картами, система кругового обзора и видеосвязь с водителем.
Каждая деталь здесь продумана для настоящих приключений. Каждое отделение, ящик и шкаф рассчитаны на конкретные задачи: хранение инструментов, генератора, газовых баллонов, аптечки или оружия. В комплекте — шанцевый инструмент, автономная система пожаротушения, датчики дыма и углекислого газа. Даже лестница на крышу и экспедиционный багажник — это рабочие элементы, а не просто декор. КАМАЗ 43118 в премиальной версии — это полноценный дом, который можно взять с собой куда угодно. Он для тех, кто ценит свободу, готов к любым возможностям и непредвиденным обстоятельствам на пути.
Похожие материалы KamAZ
-
10.01.2026, 20:56
Какие знаки зодиака чаще других попадают в аварии на дорогах России
Статистика ОСАГО за 2025 год удивила экспертов. Некоторые знаки зодиака снова в центре внимания. Узнайте, кто чаще других становится участником ДТП. Неожиданные выводы автостраховщиков.Читать далее
-
10.01.2026, 19:56
Проворот вкладышей в двигателе: как распознать и не довести до капитального ремонта
Внезапный стук снизу мотора может обернуться серьезной поломкой. Почему это происходит, как не пропустить тревожные признаки и что делать, если двигатель уже начал «дизелить»? В материале - разбор причин и совет по ремонту.Читать далее
-
10.01.2026, 18:50
Дом на колесах длиной 11 метров: четыре уровня и полная автономия
В этом доме на колесах четыре уровня и ни одного лишнего сантиметра. Внутри - кухня, гостиная, два лофта и даже офис. Все продумано для жизни вне сети. Такой автодом не похож ни на один другой.Читать далее
-
10.01.2026, 10:12
Forster 599 2026: дом на колесах с удивительно просторным интерьером для двоих
Европейские автодома удивляют компактностью и вместительностью. Новая модель Forster 599 2026 года создана для пар, ценящих свободу и комфорт. Внутри скрывается множество неожиданных решений. Узнайте, чем этот дом на колесах отличается от других. Вас ждет необычный взгляд на привычные вещи.Читать далее
-
10.01.2026, 09:42
В России изменится состав бензина: что изменится для автовладельцев и их машин
В стране готовятся к нововведению на заправках. В топливо добавят новый компонент. Водителям стоит узнать, как это повлияет на эксплуатацию авто. Эксперты объяснили, что важно учитывать при заправке.Читать далее
-
10.01.2026, 09:09
Volkswagen Crafter 4x4: автодом для семьи с шестью спальными местами и кухней
Volkswagen Crafter 4x4 превращен в настоящий дом на колесах. Внутри - шесть спальных мест, кухня и душ. Интерьер продуман до мелочей. Такой автодом подойдет для дальних поездок. Оцените, как изменился привычный фургон.Читать далее
-
10.01.2026, 08:08
Мини-дом Sora: компактное жилье для жизни круглый год по доступной цене
Маленькие автодома не исчезают, а становятся все интереснее. Sora - пример того, как компактное жилье может быть удобным для постоянного проживания. Узнайте, почему такие дома выбирают все больше людей. Неожиданные детали и свежий взгляд на привычные вещи.Читать далее
-
10.01.2026, 07:24
Новый игрок на рынке Geely EX5 EM-i: тест-драйв гибридного кроссовера с запасом хода почти 1000 км
Geely EX5 EM-i удивляет запасом хода и расходом топлива. В салоне просторно, а цена не кусается. Но есть нюансы в оснащении и управлении. Тест-драйв выявил неожиданные плюсы и минусы. Подходит ли он для дальних поездок?Читать далее
-
10.01.2026, 07:07
Белорусский гибридный кроссовер Belgee X80 может появиться в России — чем удивит новинка
Гибридный кроссовер Belgee X80 способен проехать до 940 км. В России он появится, если интерес покупателей будет высоким. Модель сочетает бензиновый мотор и электродвигатель. Цена и сроки старта продаж пока не раскрыты. Подробности - в материале.Читать далее
-
10.01.2026, 07:02
Автодом для четверых на базе Газель Некст: комфорт и богатое оснащение — что скрывается внутри
В России появился новый автодом на базе Газель Некст. В нем можно жить круглый год. Внутри - кухня, душ, биотуалет и спальные места. Опций больше, чем ожидаешь. Цена зависит от комплектации. Такой дом на колесах подойдет для семьи или компании.Читать далее
Похожие материалы KamAZ
-
10.01.2026, 20:56
Какие знаки зодиака чаще других попадают в аварии на дорогах России
Статистика ОСАГО за 2025 год удивила экспертов. Некоторые знаки зодиака снова в центре внимания. Узнайте, кто чаще других становится участником ДТП. Неожиданные выводы автостраховщиков.Читать далее
-
10.01.2026, 19:56
Проворот вкладышей в двигателе: как распознать и не довести до капитального ремонта
Внезапный стук снизу мотора может обернуться серьезной поломкой. Почему это происходит, как не пропустить тревожные признаки и что делать, если двигатель уже начал «дизелить»? В материале - разбор причин и совет по ремонту.Читать далее
-
10.01.2026, 18:50
Дом на колесах длиной 11 метров: четыре уровня и полная автономия
В этом доме на колесах четыре уровня и ни одного лишнего сантиметра. Внутри - кухня, гостиная, два лофта и даже офис. Все продумано для жизни вне сети. Такой автодом не похож ни на один другой.Читать далее
-
10.01.2026, 10:12
Forster 599 2026: дом на колесах с удивительно просторным интерьером для двоих
Европейские автодома удивляют компактностью и вместительностью. Новая модель Forster 599 2026 года создана для пар, ценящих свободу и комфорт. Внутри скрывается множество неожиданных решений. Узнайте, чем этот дом на колесах отличается от других. Вас ждет необычный взгляд на привычные вещи.Читать далее
-
10.01.2026, 09:42
В России изменится состав бензина: что изменится для автовладельцев и их машин
В стране готовятся к нововведению на заправках. В топливо добавят новый компонент. Водителям стоит узнать, как это повлияет на эксплуатацию авто. Эксперты объяснили, что важно учитывать при заправке.Читать далее
-
10.01.2026, 09:09
Volkswagen Crafter 4x4: автодом для семьи с шестью спальными местами и кухней
Volkswagen Crafter 4x4 превращен в настоящий дом на колесах. Внутри - шесть спальных мест, кухня и душ. Интерьер продуман до мелочей. Такой автодом подойдет для дальних поездок. Оцените, как изменился привычный фургон.Читать далее
-
10.01.2026, 08:08
Мини-дом Sora: компактное жилье для жизни круглый год по доступной цене
Маленькие автодома не исчезают, а становятся все интереснее. Sora - пример того, как компактное жилье может быть удобным для постоянного проживания. Узнайте, почему такие дома выбирают все больше людей. Неожиданные детали и свежий взгляд на привычные вещи.Читать далее
-
10.01.2026, 07:24
Новый игрок на рынке Geely EX5 EM-i: тест-драйв гибридного кроссовера с запасом хода почти 1000 км
Geely EX5 EM-i удивляет запасом хода и расходом топлива. В салоне просторно, а цена не кусается. Но есть нюансы в оснащении и управлении. Тест-драйв выявил неожиданные плюсы и минусы. Подходит ли он для дальних поездок?Читать далее
-
10.01.2026, 07:07
Белорусский гибридный кроссовер Belgee X80 может появиться в России — чем удивит новинка
Гибридный кроссовер Belgee X80 способен проехать до 940 км. В России он появится, если интерес покупателей будет высоким. Модель сочетает бензиновый мотор и электродвигатель. Цена и сроки старта продаж пока не раскрыты. Подробности - в материале.Читать далее
-
10.01.2026, 07:02
Автодом для четверых на базе Газель Некст: комфорт и богатое оснащение — что скрывается внутри
В России появился новый автодом на базе Газель Некст. В нем можно жить круглый год. Внутри - кухня, душ, биотуалет и спальные места. Опций больше, чем ожидаешь. Цена зависит от комплектации. Такой дом на колесах подойдет для семьи или компании.Читать далее