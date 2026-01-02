Роскошь и автономность — как выглядит идеальный автодом для двоих?

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Байкерам и водителям: 7 правил, которые спасут жизни на дороге

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alfa Romeo Alpina Aston Martin Audi Aurus Avatr BAIC BAW Belgee Bentley BMW Brilliance Buick BYD Cadillac Caterham Changan Chery Chevrolet Chrysler Ciimo Citroen Cupra Dacia Daewoo Daihatsu Daimler Datsun Denza Derways Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford Forthing GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Hafei Haima Haval Hawtai HiPhi Honda Hongqi Hozon Huanghai Hummer Hyundai IM Motors Infiniti Iran Khodro Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta Jidu KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Lancia Land Rover LEVC Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Luxgen Lynk & Co M-Hero Maserati Maybach Mazda McLaren Mercedes MG MINI Mitsubishi Nio Nissan Oldsmobile OMODA Opel ORA Oting Peugeot Plymouth Polestar Pontiac Porsche Proton Ravon Renault Rising Auto Roewe Rolls-Royce Rover Rox Saab Samsung Saturn Scion Seat Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Stelato Subaru Suzuki SWM TANK TENET Tesla Toyota VGV Volkswagen Volvo Vortex Voyah WEY Wuling Xcite Xiaomi XPeng Zeekr Zotye АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ ИЖ Москвич СМЗ ТагАЗ УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Мария Степанова

2 января 2026, 20:29

Уникальный автодом на базе КАМАЗ 43118: дом на колесах для бездорожья

Уникальный автодом на базе КАМАЗ 43118: дом на колесах для бездорожья

Роскошь и автономность — как выглядит идеальный автодом для двоих?

Уникальный автодом на базе КАМАЗ 43118: дом на колесах для бездорожья

КАМАЗ 43118 в версии автодома удивляет сочетанием внедорожных возможностей и комфорта. Внутри - кухня, спальня, санузел и даже гостиная. Множество опций делают путешествие легким. Такой дом на колесах не оставит равнодушным ни одного автолюбителя.

КАМАЗ 43118 в версии автодома удивляет сочетанием внедорожных возможностей и комфорта. Внутри - кухня, спальня, санузел и даже гостиная. Множество опций делают путешествие легким. Такой дом на колесах не оставит равнодушным ни одного автолюбителя.

Премиальный автодом, созданный на базе КАМАЗ 43118, сразу выделяется на фоне привычных домов на колесах. Это не просто транспорт для путешествий - это настоящий внедорожный особняк, рассчитанный на двоих, где каждая деталь продумана до мелочей. Внешний вид внушает уважение: массивный кузов, высокая посадка, брутальные линии. Но главное - внутри.

Внутреннее пространство выполнено в стиле скандинавского минимализма: светлые тона, много воздуха, уют и ощущение домашнего тепла. Здесь есть все, чтобы не только комфортно жить, но и принимать гостей. Кухонная зона оборудована современной техникой, включая индукционную плиту, микроволновку и холодильник. Гостиная с большим диваном легко превращается в дополнительное спальное место, а основная спальня оснащена кроватью с ортопедическим матрасом.

Фото: kung.ru

Функциональность и автономность

Автодом получил множество уникальных опций, которые делают его использование максимально удобным. Например, выдвижная летняя кухня позволяет готовить на свежем воздухе, а специальный кронштейн для мотоцикла расширяет возможности путешествий. Внутренняя лестница ведет на крышу, где размещен экспедиционный багажник с антискользящим покрытием и такелажными кольцами.

Шасси КАМАЗ 43118 доработано для максимальной проходимости и комфорта: увеличенная база, высокая кабина с двумя спальными местами, мощные лебедки спереди и сзади, увеличенные топливные баки и антикоррозийная обработка. В кабине установлены кондиционер, автономный отопитель, камера заднего вида и дополнительное освещение. Даже пассажирское сиденье заменено на пневматическое для большего удобства.

Фото: kung.ru

Инженерные решения и материалы

Фургон выполнен из сэндвич-панелей с многослойной структурой: армированный пластик, фанера, утеплитель. Пол утеплен особенно тщательно, чтобы даже в суровых условиях внутри сохранялось тепло. Внутренняя отделка - искусственная кожа, влагостойкий ламинат, мебель из фанеры высшего сорта. Все шкафы, полки и рундуки рассчитаны на длительное автономное проживание.

Окна и люки - только от проверенных производителей, с москитными сетками и шторками. Входная группа занижена для удобства, есть выдвижная площадка и мини-лестница. По периметру - фальш-панели с местами для габаритных огней, а также множество багажных отсеков для инструментов, генератора и даже электробайка.

Фото: kung.ru

Комфорт и климат-контроль

Внутри автодома предусмотрено все для жизни в любых условиях. Два автономных отопителя, мобильная дровяная печь, напольный кондиционер с разводкой по отсекам, приточно-вытяжная вентиляция. Водоснабжение автономное: бак на 500 литров для чистой воды, отдельные баки для серой и черной воды, электрический водонагреватель, насосная станция с фильтрацией.

Санузел и душевая - раздельные, с отделкой под мрамор, тропическим душем и гигиеническим душем рядом с туалетом. В кухне - столешница из искусственного камня, мойка, вытяжка, набор посуды и кухонной утвари с креплениями для транспортировки. В гостиной - трансформируемый стол, шкафы по периметру, отдельный шкаф для энергоблока и гардероб с сушкой от отопителя.

Энергетика и мультимедиа

Автодом полностью автономен по электроснабжению: шесть солнечных панелей, четыре AGM-аккумулятора, инвертор и генератор. Внутри - розетки 220В и USB, LED-подсветка по всему периметру, система автоматической зарядки от шасси. Управление всеми системами - с единой панели.

Для развлечений и информации - телевизор с функцией Smart TV, метеостанция с датчиками температуры внутри и снаружи. Даже в самой глухой тайге не придется скучать.

Для кого этот автодом?

КАМАЗ 43118 в премиальной версии - это не просто средство передвижения, а полноценный дом для тех, кто не готов идти на компромиссы между комфортом и возможностью уехать туда, где нет дорог. Такой автодом подойдет тем, кто ценит независимость, любит путешествовать вдвоем и не боится бросить вызов бездорожью. В нем есть все, чтобы сделать любое путешествие незабываемым.

Упомянутые марки: КамАЗ
Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы KamAZ

Похожие материалы KamAZ

FAW Bestune JoyEE 03: электромобиль для семьи с кроссоверным характером
Какие новые автомобили выйдут в 2026 году в Европе и мире
Российский электромобиль Атом и гигафабрика: как меняется рынок электротранспорта
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
D Premium
Volvo V50 и еще 29 моделей
Электромобили Premium
Xiaomi SU7 и еще 37 моделей
Компактные кроссоверы и внедорожники Business
Jeep Liberty и еще 8 моделей
О проекте Реклама FAQ по сайту
Московская область Саратовская область Уссурийск
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2026 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться