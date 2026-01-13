Дом на колесах за 30 миллионов – что внутри? – Неожиданный выбор для путешествий

13 января 2026, 19:31
Премиальный автодом на базе КамАЗ-43118: роскошь для охотников и рыбаков
В Нижнем Новгороде появился необычный автодом на базе КамАЗ-43118. Внутри - кухня, хамам и даже дровяная печь. Стоимость впечатляет, а оснащение удивляет. Чем еще удивил новый проект «ВолгаТрейд»? Подробности - в материале.
В Нижнем Новгороде компания «ВолгаТрейд» удивила поклонников активного отдыха новым автодомом премиум-класса, созданным на базе шестиколесного КамАЗ-43118. Этот дом на колесах явно рассчитан на тех, кто не отказывается от комфорта даже в самых диких условиях. Внешне он напоминает экспедиционный грузовик, но внутри скрывается настоящий оазис для любителей охоты и рыбалки.
В основе проекта лежит турбированный V8, выдающий 300 лошадиных сил. Такой двигатель позволяет не только уверенно держать себя на бездорожье, но и перевозить внушительный жилой модуль с полным набором удобств. Внутри - шесть спальных мест, что делает автодом подходящим для большой компании или семьи.
Жилой отсек оборудован по последнему слову техники. Здесь есть персональная панель управления, современная кухня с посудомоечной машиной, плитой и холодильником. Для отдыха предусмотрена гостиная с проектором, а для хранения вещей – отдельная гардеробная. Особое внимание уделяется дровяной печи, создающей атмосферу настоящего загородного дома, и санузел с душевой кабиной и хамамом. Такой набор опций редко встретишь даже в стационарных коттеджах.
Стоимость этого автодома вместе с поворотным кронштейном составляет 30 миллионов рублей. Сумма значительная, но и уровень оснащения соответствует заявленному классу.
Похоже, что современный рынок постепенно насыщается необычными и смелыми решениями для автотуризма. Премиальный автодом на базе КамАЗа - еще одно подтверждение того, что комфорт и приключения могут идти рука об руку, даже если речь идет о самых суровых маршрутах.
