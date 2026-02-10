Внутри кастомного кемпера Vanture Customs: автономность, продуманная планировка и неожиданные решения для жизни на колесах

Премиальный автодом на базе Ram ProMaster: как устроен комфорт вне цивилизации

Современные автодома уже не уступают по уровню уюта и оснащения обычным квартирам. Новый проект на базе Ram ProMaster от Vanture Customs доказывает, что автономная жизнь вне города становится реальностью. Разбираемся, чем удивляет этот кемпер и почему он может изменить представление о путешествиях.

Современные автодома уже не уступают по уровню уюта и оснащения обычным квартирам. Новый проект на базе Ram ProMaster от Vanture Customs доказывает, что автономная жизнь вне города становится реальностью. Разбираемся, чем удивляет этот кемпер и почему он может изменить представление о путешествиях.

Автономные дома на колесах давно перестали быть экзотикой, но именно сейчас интерес к ним в России и в мире достиг максимума. Причина проста: современные технологии позволяют создавать мобильное жилье, не уступающее комфортным стационарным квартирам. Новый проект Vanture Customs - наглядное подтверждение. Vanture Customs собран на базе Ram ProMaster с удлиненной колесной базой и высокой крышей.

Внутри автодома скрывается полноценная кухня с плитой, холодильником и шкафом, а также просторная зона для отдыха и сна. Все элементы интерьера выполнены из качественных материалов, продуманная эргономика позволяет использовать каждый сантиметр пространства с максимальной пользой. Особое внимание уделяется системам автономного электроснабжения и водоснабжения: солнечные панели, мощные аккумуляторы и резервуары для воды, которые делают путешествие полностью независимым от внешних источников энергии и коммуникаций.

Фото: YouTube / Vanture Customs

Инженеры Vanture Customs предусмотрели не только базовые моменты, но и детали. Например, в салоне установлена ​​система климат-контроля, позволяющая поддерживать комфортную температуру в любое время года. Для хранения вещей предусмотрены шкафы и ниши, трансформируемая мебель позволяет быстро менять назначение пространства — от столовой зоны до полноценной спальни. Встроенный душ и туалет делают длительные поездки максимально комфортными, а качественная шумоизоляция обеспечивает тишину даже на трассах.

В последние годы на рынке появляются все более нестандартные решения для автодомов. Например, недавно мы рассматривали проект на базе Mercedes-Benz Sprinter с полным приводом и подъемной крышей, где британские мастера предложили оригинальную планировку и расширенные возможности для путешествий. Подробнее о необычных решениях в сегменте автодомов можно узнать в нашем материале по этой ссылке .

В целом, кастомные кемперы нового поколения становятся не просто средством передвижения, а полноценной альтернативой традиционному образу жизни для тех, кто ценит свободу и мобильность. В условиях, когда путешествия по России становятся все более популярными, подобные решения могут стать настоящим открытием для любителей приключений и комфорта.