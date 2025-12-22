Роскошный дом на колесах с 10 спальными местами — как устроен уникальный проект на базе автобуса Scania

22 декабря 2025, 08:53
Премиальный автодом на базе Scania: капсульный отель на колесах для путешествий
Уникальный автодом на базе Scania удивляет уровнем комфорта. Внутри - капсульные спальные места, современная кухня и продуманная мультимедиа. Такой дом на колесах подойдет для дальних поездок и отдыха. Оцените новый взгляд на путешествия.
В России появился необычный автодом, созданный на базе автобуса Scania K400IB4X2NB A80T. Этот проект - не просто очередная переделка, а настоящий капсульный отель на колесах, рассчитанный на десять человек. Внутри - все, что нужно для комфортного путешествия: спальные капсулы, просторная гостиная, современная кухня и даже гардеробная.
Вся мебель изготовлена из ламинированной березовой фанеры, устойчивой к влаге. Входные группы и ступени отделаны ПВХ-ламинатом и алюминиевыми уголками. Для удобства предусмотрены ревизионные люки, на окне накладки и направляющие для шторок. В салоне установлен диван П-образной формы, обеденный стол и несколько автобусных сидений, обтянутых искусственной кожи цвета капучино.
Гостиная зона отделена дизайнерской перегородкой с нишей для телевизора и аудиосистемы. Внутри - консоль с подстаканниками, беспроводными зарядками и розетками. Для хранения вещей предусмотрены открытые ниши и мягкие площадки.
Спальные отсеки разделены перегородками и шторами, что обеспечивает приватность каждому пассажиру. В наличии - двухъярусные капсулы с ортопедическими матрасами из латекса и кокоса, а также места для водителей. Всего предусмотрено десять спальных мест, каждое с индивидуальной панелью и шторками.
Кухонный блок оборудован всем необходимым: шкафом, столешницей из искусственного камня, варочной поверхностью, вытяжкой, холодильником и микроволновой печью. В комплекте - посуда и кухонная утварь с креплениями для транспортировки. Над рабочей зоной – жалюзи.
Водоснабжение осуществляется с помощью двух баков для чистой воды на 450 литров, емкостей для серой и черной воды, а также системы подогрева и компрессора для продувки. Душевая и санузел оборудованы современной сантехникой, вентиляцией и аксессуарами.
Климат-контроль обеспечивает автономные отопители и кондиционеры, а также теплый пол. Электроснабжение организовано через инвертор, дизельный генератор, аккумуляторы и систему автоматической зарядки. Для развлечений — два телевизора, аудиосистема с сабвуфером, роутер с поддержкой LTE и камера переднего вида.
Похожие материалы Скания
-
25.12.2025, 10:36
Самостоятельное ТО GAC GS3: сколько стоит и насколько сложно обслуживать кроссовер
Можно ли самому обслужить GAC GS3? Эксперты журнала За рулем разобрались в нюансах ремонта и обслуживания. Сравнили цены на детали и расходники. Оценили сложность работ и доступность запчастей. Некоторые моменты удивили даже опытных водителей.Читать далее
-
25.12.2025, 10:16
УАЗ Карго превратили в полноценный автодом с душем, кухней и спальней
На базе УАЗ Карго создан автодом с полноценным жилым модулем. Внутри - кухня, душ, туалет и современная техника. Стоимость такого дома на колесах приближается к 2 миллионам рублей. Узнайте, чем он отличается от самодельных аналогов.Читать далее
-
25.12.2025, 10:11
Российский автопром продолжает падение: выпуск машин сокращается четвертый месяц
Выпуск легковых и грузовых авто в России снова снизился. Статистика за ноябрь удивляет. Эксперты фиксируют тревожную тенденцию. Что происходит на заводах страны?Читать далее
-
25.12.2025, 08:49
Asiastar выводит на рынок новый туристический автобус: альтернатива европейским моделям
На российском рынке появился необычный туристический автобус. Его дизайн разработан в Италии. Внутри - современные технологии и простор. Что скрывает новый флагман Asiastar?Читать далее
-
25.12.2025, 08:29
В России отзывают почти 4000 грузовиков Foton из-за несоответствия данных о мощности
В России стартовала масштабная отзывная кампания для грузовиков Foton. Власти выявили несоответствие данных на табличках двигателя. Владельцам предстоит визит к дилеру. Подробности о причинах и последствиях – в нашем материале.Читать далее
-
25.12.2025, 08:18
Расходы российских водителей на обслуживание и топливо в 2025 году выросли почти на половину
В 2025 году расходы автомобилистов на обслуживание и топливо заметно увеличились. Банки фиксируют рост платежей на АЗС, автомойки и автосервисы. Какие категории стали самыми затратными? Подробности - в нашем материале.Читать далее
-
25.12.2025, 07:21
Как выбрать идеальный дом на колесах для отпуска и путешествий по России
Планируете отпуск на колесах? Разберитесь в типах автодомов, их особенностях и нюансах аренды. Узнайте, как подобрать лучший вариант для семьи и не ошибиться с выбором. В статье - советы, которые помогут сделать путешествие комфортным и безопасным.Читать далее
-
25.12.2025, 05:46
INOS Travel Trailer - редкий дом на колесах, который называют лучшим выбором для путешествий
INOS - не просто очередной прицеп для путешествий. Его называют одним из самых совершенных домов на колесах. Производитель из Северного Уэльса создал нечто особенное. Чем же он так выделяется среди конкурентов? Узнайте подробности о редком и дорогом INOS.Читать далее
-
24.12.2025, 18:27
Два мини-дома на колесах: как французские мастера переосмыслили компактное жилье
Почему бы не выбрать сразу два мини-дома вместо одного? Французские мастера показали, как можно реализовать две разные планировки в одинаковых по размеру домах на колесах. Такой подход открывает новые возможности для творчества и гибкости. Узнайте, чем удивляют эти необычные проекты и какие идеи можно взять на заметку.Читать далее
-
24.12.2025, 17:46
Владельцы Rivian R1T нашли выход из проблемы с крышкой багажника - теперь есть альтернатива
Владельцы первых Rivian R1T до сих пор помнят проблемы с электроприводом крышки багажника. Но теперь на рынке появилась необычная альтернатива - солнечная крышка, которая не только защищает груз, но и позволяет заряжать гаджеты на природе. Как новая разработка изменила подход к аксессуарам для пикапов и почему она может стать настоящим спасением для любителей приключений - читайте в нашем материале.Читать далее
