Роскошный дом на колесах с 10 спальными местами — как устроен уникальный проект на базе автобуса Scania

Премиальный автодом на базе Scania: капсульный отель на колесах для путешествий

Уникальный автодом на базе Scania удивляет уровнем комфорта. Внутри - капсульные спальные места, современная кухня и продуманная мультимедиа. Такой дом на колесах подойдет для дальних поездок и отдыха. Оцените новый взгляд на путешествия.

В России появился необычный автодом, созданный на базе автобуса Scania K400IB4X2NB A80T. Этот проект - не просто очередная переделка, а настоящий капсульный отель на колесах, рассчитанный на десять человек. Внутри - все, что нужно для комфортного путешествия: спальные капсулы, просторная гостиная, современная кухня и даже гардеробная.

Фото: kung.ru

Вся мебель изготовлена ​​из ламинированной березовой фанеры, устойчивой к влаге. Входные группы и ступени отделаны ПВХ-ламинатом и алюминиевыми уголками. Для удобства предусмотрены ревизионные люки, на окне накладки и направляющие для шторок. В салоне установлен диван П-образной формы, обеденный стол и несколько автобусных сидений, обтянутых искусственной кожи цвета капучино.

Гостиная зона отделена дизайнерской перегородкой с нишей для телевизора и аудиосистемы. Внутри - консоль с подстаканниками, беспроводными зарядками и розетками. Для хранения вещей предусмотрены открытые ниши и мягкие площадки.

Фото: kung.ru

Спальные отсеки разделены перегородками и шторами, что обеспечивает приватность каждому пассажиру. В наличии - двухъярусные капсулы с ортопедическими матрасами из латекса и кокоса, а также места для водителей. Всего предусмотрено десять спальных мест, каждое с индивидуальной панелью и шторками.

Фото: kung.ru

Кухонный блок оборудован всем необходимым: шкафом, столешницей из искусственного камня, варочной поверхностью, вытяжкой, холодильником и микроволновой печью. В комплекте - посуда и кухонная утварь с креплениями для транспортировки. Над рабочей зоной – жалюзи.

Фото: kung.ru

Водоснабжение осуществляется с помощью двух баков для чистой воды на 450 литров, емкостей для серой и черной воды, а также системы подогрева и компрессора для продувки. Душевая и санузел оборудованы современной сантехникой, вентиляцией и аксессуарами.

Климат-контроль обеспечивает автономные отопители и кондиционеры, а также теплый пол. Электроснабжение организовано через инвертор, дизельный генератор, аккумуляторы и систему автоматической зарядки. Для развлечений — два телевизора, аудиосистема с сабвуфером, роутер с поддержкой LTE и камера переднего вида.