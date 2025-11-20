Роскошный автодом Volvo FMX 6x6 удивляет уровнем комфорта и технических решений

Премиальный автодом на базе Volvo FMX 6x6: дом на колесах для дальних путешествий

Уникальный автодом на базе Volvo FMX 6x6 создан для тех, кто ценит комфорт и свободу. Внутри — простор, современные технологии и продуманная эргономика. Каждый элемент продуман до мелочей. Оцените новый уровень путешествий на колесах.

В 2025 году на российском рынке появился по-настоящему впечатляющий автодом, построенный на базе Volvo FMX 6x6. Этот проект сразу привлек внимание любителей и ценителей современных технологий. Автодом рассчитан на двух человек, но при необходимости можно разместить еще двоих гостей. Внутри — максимальный уют и функциональность: просторная гостиная, отдельная спальня, кухня, санузел с душем и даже хамам.

В основе конструкции — мощное шасси Volvo FMX 6x6, дополненное целым рядом доработок. Для уверенного движения вне асфальта установлены электрические лебедки спереди и сзади, светодиодная оптика Aurora, дополнительный топливный бак с подогревом и датчиком уровня, а также виброшумоизоляция кабины. Комфорт водителя и пассажира обеспечивают подогрев сидений, современная аудиосистема, камера заднего вида и даже рация с пультом управления.

Жилой модуль выполнен из премиальных сэндвич-панелей с отличной тепло- и шумоизоляцией. Внутри — мягкая отделка искусственной кожей и замшей, влагостойкий ламинат на полу, а в санузле и душевой — материалы, устойчивые к влаге. Для хранения вещей предусмотрено несколько шкафов и отсеков, включая специальные ящики для инструментов, генераторов и газовых баллонов. На крыше — экспедиционный багажник и лестница для удобного доступа.

Кухонная зона оборудована всем необходимым для длительных путешествий: встроенный холодильник, посудомоечная и стиральная машины, варочная панель, СВЧ-печь, электрочайник и даже набор посуды с креплениями. Вода подается из двух баков по 400 литров, есть отдельный бак для сточной воды и система летнего душа снаружи. В санузле — туалет, гигиенический душ, полотенцесушитель и вытяжка.

Автодом оснащен усовершенствованной системой электроснабжения: шестью литиевыми аккумуляторами, солнечной панелью, дизельным генератором и инверторами, обеспечивающими автономность. Внутри — розетки 220В и USB, LED-подсветка, система управления с тач-экраном. Для микроклимата предусмотрены жидкостное отопление с теплыми полами, дизельный обогреватель Webasto, два кондиционера и вентиляция. Для безопасности — сигнализация, система кругового обзора, Wi-Fi-роутер и сейф.

Этот автодом — не просто средство передвижения, это настоящий дом на колесах, где каждая деталь продумана для комфорта и безопасности. Он идеально подходит для тех, кто мечтает о дальних путешествиях без ограничений и готов открыть новые горизонты в максимальных удобствах.