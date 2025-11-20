Роскошный автодом Volvo FMX 6x6 удивляет уровнем комфорта и технических решений

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики для персонализации сервисов и удобства. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Байкерам и водителям: 7 правил, которые спасут жизни на дороге

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alpina Aston Martin Audi Aurus Avatr BAIC Belgee Bentley BMW Brilliance Bugatti BYD Cadillac Changan Chery Chevrolet Chrysler Citroen Cupra Daewoo Daihatsu Datsun Denza Derways Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Haima Haval HiPhi Honda Hongqi Hozon Huanghai Hyundai IM Motors Infiniti Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta Jidu JMC KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Land Rover Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Luxgen Lynk & Co M-Hero Maserati Mazda McLaren Mercedes MG MINI Mitsubishi Nio Nissan OMODA Opel ORA Oting Peugeot Porsche Ravon Renault Rising Auto Rolls-Royce Rox Samsung Scion Seat Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Subaru Suzuki SWM TANK TENET Tesla Toyota VGV Volkswagen Volvo Vortex Voyah WEY Xcite Xiaomi Zeekr Zotye АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ Москвич УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Мария Степанова

20 ноября 2025, 10:18

Премиальный автодом на базе Volvo FMX 6x6: дом на колесах для дальних путешествий

Премиальный автодом на базе Volvo FMX 6x6: дом на колесах для дальних путешествий

Роскошный автодом Volvo FMX 6x6 удивляет уровнем комфорта и технических решений

Премиальный автодом на базе Volvo FMX 6x6: дом на колесах для дальних путешествий

Уникальный автодом на базе Volvo FMX 6x6 создан для тех, кто ценит комфорт и свободу. Внутри — простор, современные технологии и продуманная эргономика. Каждый элемент продуман до мелочей. Оцените новый уровень путешествий на колесах.

Уникальный автодом на базе Volvo FMX 6x6 создан для тех, кто ценит комфорт и свободу. Внутри — простор, современные технологии и продуманная эргономика. Каждый элемент продуман до мелочей. Оцените новый уровень путешествий на колесах.

В 2025 году на российском рынке появился по-настоящему впечатляющий автодом, построенный на базе Volvo FMX 6x6. Этот проект сразу привлек внимание любителей и ценителей современных технологий. Автодом рассчитан на двух человек, но при необходимости можно разместить еще двоих гостей. Внутри — максимальный уют и функциональность: просторная гостиная, отдельная спальня, кухня, санузел с душем и даже хамам.

В основе конструкции — мощное шасси Volvo FMX 6x6, дополненное целым рядом доработок. Для уверенного движения вне асфальта установлены электрические лебедки спереди и сзади, светодиодная оптика Aurora, дополнительный топливный бак с подогревом и датчиком уровня, а также виброшумоизоляция кабины. Комфорт водителя и пассажира обеспечивают подогрев сидений, современная аудиосистема, камера заднего вида и даже рация с пультом управления.

Жилой модуль выполнен из премиальных сэндвич-панелей с отличной тепло- и шумоизоляцией. Внутри — мягкая отделка искусственной кожей и замшей, влагостойкий ламинат на полу, а в санузле и душевой — материалы, устойчивые к влаге. Для хранения вещей предусмотрено несколько шкафов и отсеков, включая специальные ящики для инструментов, генераторов и газовых баллонов. На крыше — экспедиционный багажник и лестница для удобного доступа.

Кухонная зона оборудована всем необходимым для длительных путешествий: встроенный холодильник, посудомоечная и стиральная машины, варочная панель, СВЧ-печь, электрочайник и даже набор посуды с креплениями. Вода подается из двух баков по 400 литров, есть отдельный бак для сточной воды и система летнего душа снаружи. В санузле — туалет, гигиенический душ, полотенцесушитель и вытяжка.

Автодом оснащен усовершенствованной системой электроснабжения: шестью литиевыми аккумуляторами, солнечной панелью, дизельным генератором и инверторами, обеспечивающими автономность. Внутри — розетки 220В и USB, LED-подсветка, система управления с тач-экраном. Для микроклимата предусмотрены жидкостное отопление с теплыми полами, дизельный обогреватель Webasto, два кондиционера и вентиляция. Для безопасности — сигнализация, система кругового обзора, Wi-Fi-роутер и сейф.

Этот автодом — не просто средство передвижения, это настоящий дом на колесах, где каждая деталь продумана для комфорта и безопасности. Он идеально подходит для тех, кто мечтает о дальних путешествиях без ограничений и готов открыть новые горизонты в максимальных удобствах.

Упомянутые марки: Volvo
Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы Вольво

Похожие материалы Вольво

Предложения автосалонов и частных лиц в Москве
Все объявления о продаже авто в Москве
Как превратить бюджетный фургон в зимний кемпер своими руками: советы начинающим
В Уфе начались торги за почти новую Lada Granta 2017 года с мизерным пробегом
Самые дорогие «Нивы», которые можно купить в ноябре 2025 года: всем им больше 25 лет
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
Спортивные внедорожники
BMW X6M и еще 1 модель
Электромобили
Baojun Yunduo и еще 48 моделей
Мини-вэны
WEY 80 и еще 138 моделей
О проекте Реклама FAQ по сайту
Магнитогорск Сургут Ярославль
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2025 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться