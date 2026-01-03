Балкон, хамам и семь спальных мест — что скрывает внедорожный автодом?

3 января 2026, 20:29
Премиальный автодом Shacman X3000: дом на колесах для самых смелых маршрутов
Shacman X3000 в версии автодома удивляет не только внешним видом. Внутри - семь спальных мест, балкон и хамам. Множество опций для автономности и комфорта. Такой дом на колесах не боится бездорожья. Оборудование впечатляет даже опытных путешественников.
В мире автодомов сложно удивить чем-то новым, но проект на базе Shacman X3000 ломает привычные представления. Этот внедорожный гигант с колесной формулой 6х6 — настоящий дом, способный подарить комфорт там, где цивилизация заканчивается. Его внешний вид с массивными формами, эпатажной отделкой и балконом-террасой сразу выделяет его из общего потока.
Внутри скрывается пространство, рассчитанное на большую компанию. Семь спальных мест, отдельная мастер-спальня, гостиная и полноценная кухня создают впечатление квартиры на колесах. Особое внимание уделено деталям: мягкая отделка, влагостойкий ламинат, эксклюзивная мозаика в санузле и даже хамам. Техническая начинка впечатляет не меньше: внедорожное шасси с усиленной блокировкой, мощные лебедки, увеличенный топливный бак и система контроля давления в шинах.
Продуманная автономность обеспечивается мощной энергетической системой на базе литиевых аккумуляторов, солнечных панелей и дизельного генератора. Водоснабжение осуществляется через специальные баки с системой фильтрации, а для климата предусмотрены автономные отопители и кондиционер. Кухонный блок оборудован индукционной плитой, посудомоечной машиной, винным шкафом и двумя холодильниками.
Этот автодом — не просто средство передвижения, а полноценная платформа для жизни и приключений. Он создан для тех, кто не готов идти на компромиссы между комфортом и свободой, ценит технологичность и готов двигаться туда, где нет ни дорог, ни привычных удобств. Shacman X3000 представляет собой новый взгляд на путешествия, бросая вызов стандартам.
