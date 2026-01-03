Как выглядит роскошный внедорожный автодом — цена, детали, впечатления

3 января 2026, 19:03
Премиальный автодом Volvo FMX 6x6: дом на колесах для восьми человек
Автодом на базе Volvo FMX 6x6 удивляет оснащением. Внутри - кухня, спальни, душ, мультимедиа. Вмещает восемь человек. Стоимость поражает. Узнайте, чем еще он выделяется среди конкурентов.
Volvo FMX 6x6 — это настоящий дом на колесах для восьми человек, способный обеспечить комфорт в самых диких уголках страны. Этот почти восьмиметровый полноприводной гигант впечатляет не только внешней мощью, но и тщательно продуманным внутренним пространством. Здесь есть кухня, гостиная, спальная зона, санузел с душем, а отделка и оснащение выполнены на уровне современной квартиры.
Конструкция фургона обеспечивает надежность в любых условиях. Шасси усилено лебедками, экспедиционным багажником и силовыми элементами. Кузов собран из многослойных сэндвич-панелей с мощной теплоизоляцией, внешней защитой из алюминия и пластика, а внутри использована влагостойкая фанера. Для доступа предусмотрены боковые двери с трапами и лестница на крышу.
Внутреннее убранство создано для долгого проживания. Основной отсек объединяет трансформируемую обеденную зону, кухню с полноценной техникой и спальные места. Отдельная спальня оборудована двуспальной кроватью, а санузел отделан мозаикой. Климат поддерживается дизельным и резервным обогревателями, дровяной печью-камином и кондиционером. Энергосистема включает солнечные панели, мощные аккумуляторы и инверторы, позволяющие долго обходиться без подключения к сети.
Этот автодом — полноценный дом для большой компании, готовый к автономной жизни. Стоимость комплекса на шасси составляет почти 33 млн рублей. Volvo FMX 6x6 — выбор для тех, кто не готов жертвовать комфортом даже в самых суровых путешествиях.
Похожие материалы Вольво
-
03.01.2026, 18:35
Как электромобили и кроссоверы изменят рынок в 2026 году и что ждать дальше
Автомобильный рынок пережил год полной неопределенности. Прогнозы на 2026 год вызывают вопросы. Электромобили и новые технологии меняют правила игры. Какие сюрпризы готовит индустрия? Читайте, чтобы узнать больше.Читать далее
-
03.01.2026, 18:08
MAN TGM 4x4: первый в России автодом нового поколения для путешествий без границ
В России появился уникальный автодом на базе MAN TGM 4x4. Внутри - комфорт для четверых, автоматическая коробка, дизельный мотор и продуманная автономия. Интерьер удивляет деталями. Такой дом на колесах не захочется покидать.Читать далее
-
03.01.2026, 12:06
Почему Tenet из Калуги стоит дороже Chery: парадокс российского автопрома
В России стартовали продажи новых кроссоверов Tenet. Цены оказались выше, чем у Chery. Производство локализовано, но выгоды для покупателей не видно. Эксперты сомневаются в перспективах бренда. Почему отечественные машины дороже импортных - в нашем материале.Читать далее
-
03.01.2026, 09:39
Реальные впечатления владельцев о Tenet T7: что радует, а что раздражает
Владельцы Tenet T7 делятся неожиданными деталями эксплуатации. Комфорт и надежность отмечают почти все. Но есть нюансы, о которых не пишут в рекламных буклетах. Некоторые опции удивляют, а мелкие недочеты могут раздражать. Читайте, чтобы узнать, что скрывается за внешней привлекательностью.Читать далее
-
03.01.2026, 06:57
Урал Next превращен в роскошный автодом для путешествий и жизни вне города
Урал Next в версии автодома удивляет оснащением и комфортом. Внутри - все для жизни и отдыха. Цена и возможности поражают. Такой дом на колесах не оставит равнодушным ни одного любителя приключений.Читать далее
-
03.01.2026, 06:46
Электрический BMW i7 получил яркий тюнинг от Larte Design с розовыми акцентами
Larte Design создал для BMW i7 эффектный обвес из карбона с розовыми деталями. Внешний вид седана стал заметно агрессивнее. Мощность осталась прежней, но визуальный эффект впечатляет. Стоимость доработки пока не раскрыта. Оцените, как изменился характер электроседана.Читать далее
-
02.01.2026, 20:29
Уникальный автодом на базе КАМАЗ 43118: дом на колесах для бездорожья
КАМАЗ 43118 в версии автодома удивляет сочетанием внедорожных возможностей и комфорта. Внутри - кухня, спальня, санузел и даже гостиная. Множество опций делают путешествие легким. Такой дом на колесах не оставит равнодушным ни одного автолюбителя.Читать далее
-
02.01.2026, 19:44
Сравнение BelGee X50 и X70 для России: какую модель лучше выбрать в 2026 году
BelGee X50 и X70 появились в России недавно. Модели уже вызвали интерес у автолюбителей. В статье - разбор комплектаций, технических особенностей и неожиданных опций. Узнайте, чем отличаются версии и что предлагают дилеры.Читать далее
-
02.01.2026, 19:33
Новый Audi RS 6 2027: седан возвращается, чтобы бросить вызов BMW M5 и AMG E 53
Audi готовит сенсационное возвращение RS 6 в кузове седан. Модель обещает встряхнуть сегмент быстрых бизнес-каров. Впечатляющие рендеры уже будоражат воображение поклонников. Соперники из BMW и Mercedes явно не останутся в стороне.Читать далее
-
02.01.2026, 17:12
В Вологде стартует проект нового аэровокзала: одобрение получено от Главгосэкспертизы
В Вологде готовится масштабное обновление аэропорта. Проект уже поддержан на федеральном уровне. Власти обещают новые возможности для региона. Ожидаются перемены в транспортной инфраструктуре.Читать далее
