Как выглядит роскошный внедорожный автодом — цена, детали, впечатления

Премиальный автодом Volvo FMX 6x6: дом на колесах для восьми человек

Автодом на базе Volvo FMX 6x6 удивляет оснащением. Внутри - кухня, спальни, душ, мультимедиа. Вмещает восемь человек. Стоимость поражает. Узнайте, чем еще он выделяется среди конкурентов.

Volvo FMX 6x6 — это настоящий дом на колесах для восьми человек, способный обеспечить комфорт в самых диких уголках страны. Этот почти восьмиметровый полноприводной гигант впечатляет не только внешней мощью, но и тщательно продуманным внутренним пространством. Здесь есть кухня, гостиная, спальная зона, санузел с душем, а отделка и оснащение выполнены на уровне современной квартиры.

Фото: kung.ru

Конструкция фургона обеспечивает надежность в любых условиях. Шасси усилено лебедками, экспедиционным багажником и силовыми элементами. Кузов собран из многослойных сэндвич-панелей с мощной теплоизоляцией, внешней защитой из алюминия и пластика, а внутри использована влагостойкая фанера. Для доступа предусмотрены боковые двери с трапами и лестница на крышу.

Фото: kung.ru

Внутреннее убранство создано для долгого проживания. Основной отсек объединяет трансформируемую обеденную зону, кухню с полноценной техникой и спальные места. Отдельная спальня оборудована двуспальной кроватью, а санузел отделан мозаикой. Климат поддерживается дизельным и резервным обогревателями, дровяной печью-камином и кондиционером. Энергосистема включает солнечные панели, мощные аккумуляторы и инверторы, позволяющие долго обходиться без подключения к сети.

Фото: kung.ru

Этот автодом — полноценный дом для большой компании, готовый к автономной жизни. Стоимость комплекса на шасси составляет почти 33 млн рублей. Volvo FMX 6x6 — выбор для тех, кто не готов жертвовать комфортом даже в самых суровых путешествиях.