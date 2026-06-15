Почему подержанные tiny house становятся альтернативой дорогим новинкам - опыт Tru Form Tiny и уникальные детали

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Когда Lada Iskra обзаведется климат-контролем: сроки и детали для покупателей

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alfa Romeo Alpina Ambertruck Arcfox Aston Martin Audi Aurus Austin Avatr BAIC Bajaj Belgee Bentley BMW Brilliance Buick BYD Cadillac Changan Chery Chevrolet Chrysler Ciimo Citroen Cupra Dacia Daewoo Daihatsu Datsun Denza Derways Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Hafei Haima Haval HiPhi Honda Hongqi Hummer Hyundai Infiniti Iran Khodro Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta Jidu KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Lancia Land Rover Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Lynk & Co M-Hero Maserati Maxus Maybach Mazda McLaren Mercedes Mercury MG Micro MINI Mitsubishi Nio Nissan Oldsmobile OMODA Opel ORA Oting Peugeot Plymouth Pontiac Porsche Proton Ravon Renault Rising Auto Rolls-Royce Rover Rox Saab Samsung Saturn Scion Seat Seres Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Subaru Suzuki SWM TANK TENET Tesla Toyota Triumph Volkswagen Volvo Vortex Voyah WEY Wuling Xcite Xiaomi XPeng Zeekr Zotye АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ ИЖ ЛУАЗ Москвич ТагАЗ УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Мария Степанова

15 июня 2026, 20:05

Премиальный дом на колесах Tru Form Tiny: роскошь и качество за 89 000 долларов

Премиальный дом на колесах Tru Form Tiny: роскошь и качество за 89 000 долларов

Почему подержанные tiny house становятся альтернативой дорогим новинкам - опыт Tru Form Tiny и уникальные детали

Премиальный дом на колесах Tru Form Tiny: роскошь и качество за 89 000 долларов

В условиях роста цен на жилье и мобильные дома, подержанные tiny house от ведущих производителей становятся реальным шансом получить премиум-качество и продуманный дизайн за разумные деньги. Один из таких вариантов - почти десятилетний Tru Form Tiny в Калифорнии.

В условиях роста цен на жилье и мобильные дома, подержанные tiny house от ведущих производителей становятся реальным шансом получить премиум-качество и продуманный дизайн за разумные деньги. Один из таких вариантов - почти десятилетний Tru Form Tiny в Калифорнии.

Рынок жилья переживает непростые времена: цены на недвижимость и даже на новые дома на колёсах продолжают расти, а доступных вариантов становится всё меньше. На этом фоне подержанные домики, особенно от известных производителей, начинают восприниматься как реальная альтернатива для тех, кто ищет комфорт и качество без шестизначных сумм.

Один из таких примеров — дом на колёсах Tru Form Tiny, выставленный на продажу в штате Калифорния. Несмотря на почти десятилетний возраст, этот крохотный домик выглядит свежо и современно, что обусловлено не только качеством сборки, но и продуманной планировкой. Дом был построен в 2017 году компанией Tru Form Tiny — одним из пионеров рынка компактных домов, известным балансом между роскошью и экологичностью.

Фото: Tiny Tranquility Park / Соцсети

В отличие от многих новых моделей, где предусмотрено максимальное количество спальных мест, здесь акцент сделан на комфорте для двух человек. Просторная кухня с кварцевой столешницей, полноценная ванная комната с местом для стиральной машины и даже отдельная зона для домашних животных — такие детали редко встречаются в сегменте бюджетных домов на колёсах.

Внутри — светлые деревянные стены и потолок с тёмными балками, большие окна, визуально расширяющие пространство, и качественные отделочные материалы. Благодаря высоким потолкам, мягкому освещению и функциональной мебели (включая гидравлический диван с ящиком для хранения) создаётся впечатление настоящей квартиры, а не временного жилья.

Особого внимания заслуживает кухня: несмотря на компактные размеры, здесь есть всё необходимое — от полноразмерной техники до выдвижных ящиков и скрытых систем хранения. Интересная деталь — откидная барная стойка, которая может служить дополнительной рабочей поверхностью, а также подставкой для завтрака.

Доступ к спальному месту на втором уровне организован с помощью мобильной лестницы, что напоминает европейские решения. При желании будущий владелец может заменить её на компактную лестницу, не жертвуя полезной площадью. В спальне — пять больших окон, деревянная отделка и место для кровати размера king-size.

Ванная комната совмещена с прачечной и оборудована внутренними шкафами, а также нишей для домашних животных. В доме установлены газовый водонагреватель и система кондиционирования, а также предусмотрена возможность подключения солнечных панелей.

Единственное ограничение — дом продаётся только с приобретением участка в парке Tiny Tranquility Park Redwoods в Северной Калифорнии, где будущий владелец сможет выбрать подходящее место. Несмотря на это, предложение выглядит особенно удачно на фоне новых моделей, которые часто стоят значительно выше при сопоставимом уровне оснащения.

Текущая цена — 89 000 долларов, что заметно ниже первоначальных 95 000. Для сравнения, новые дома того же класса от Tru Form Tiny и других топовых производителей могут стоить в полтора-два раза дороже, особенно с учётом доработок и доставки.

Интерес к мобильным домам и альтернативным формам жилья растёт не только в США, но и в Европе, где, например, проекты на базе Mercedes Sprinter уже становятся популярными среди путешественников. Об этом свидетельствует и материал о премиальном кемпере, который недавно был опубликован на нашем сайте - подробности о современных решениях для автотуризма .

Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы

Похожие материалы

Флагманский кроссовер Lynk & Co 900 выходит в Россию под новым брендом Nordcross
Novus One: электробайк из карбона с двумя режимами и ценой выше 2 млн рублей
Nordcross 001: как крупный кроссовер с шведскими корнями адаптировали для России
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
А
BYD FLYER II и еще 48 моделей
Пикапы
Changan Explorer и еще 81 модель
Мини-вэны
WEY 80 и еще 138 моделей
О проекте Реклама FAQ по сайту
Республика Татарстан Уфа Ленинградская область
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2026 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться