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Автор: Дарья Климова

24 июня 2026, 08:34

Премиальный седан Senat 900: как на самом деле встретили новинку в России и за рубежом

Премиальный седан Senat 900: как на самом деле встретили новинку в России и за рубежом

Senat 900 удивил ценой и дизайном - что думают водители и эксперты по всему миру

Премиальный седан Senat 900: как на самом деле встретили новинку в России и за рубежом

Премьера Senat 900 стала громким событием для российского авторынка: модель сразу вызвала споры о цене, дизайне и перспективах. Западные СМИ сравнили новинку с BMW и Rolls-Royce, а российские эксперты объяснили, кто станет основным покупателем. Почему эта машина важна именно сейчас - разбираемся в деталях.

Премьера Senat 900 стала громким событием для российского авторынка: модель сразу вызвала споры о цене, дизайне и перспективах. Западные СМИ сравнили новинку с BMW и Rolls-Royce, а российские эксперты объяснили, кто станет основным покупателем. Почему эта машина важна именно сейчас - разбираемся в деталях.

Появление Senat 900 на российском рынке стало настоящим поводом для обсуждений среди автолюбителей и экспертов. В условиях, когда западные бренды ушли из страны, а спрос на представительские автомобили остается высоким, запуск новой модели премиум-класса вызвал интерес не только у потенциальных покупателей, но и у профессионального сообщества. Для многих россиян вопрос обновления автопарка в госструктурах и крупных компаниях становится все более актуальным, ведь стоимость обслуживания прежних Mercedes-Benz, BMW и Audi растет с каждым годом.

Как сообщает Autonews, западные издания не обошли вниманием дебют Senat 900. Американский Carscoops отметил, что внешне российский седан напоминает BMW, но при этом не скрывает китайское происхождение - в основе лежит Hongqi H9. Журналист Брэд Андерсон подчеркнул, что передняя часть автомобиля выполнена в стиле Aurus, а задняя - ближе к китайскому оригиналу. В комментариях к публикации мнения разделились: одни сравнили Senat 900 с современными BMW, другие указали на работу дизайнера Джайлса Тейлора, ранее трудившегося в Rolls-Royce. Однако не обошлось и без критики: часть пользователей посчитала стоимость завышенной, а дизайн - спорным, особенно на фоне санкций и ограничений на рынке.

Американский Autoevolution также обратил внимание на новинку, сравнив ее по уровню роскоши с Mercedes-Maybach, а по внешности - с Rolls-Royce. При этом журналистка ошибочно отнесла Senat 900 к линейке Aurus, хотя на самом деле это отдельный бренд. В материале подчеркивается, что после ухода западных производителей у российских покупателей появилась альтернатива, способная занять нишу представительских автомобилей. Испанский портал Motor16 назвал Senat 900 «максимально роскошным седаном с китайской ДНК», отметив богатое оснащение, мощный двигатель и пневмоподвеску. Сербское издание B92, напротив, скептически отнеслось к новинке, назвав ее «клоном» Hongqi H9 и упрекнув в простом ребрендинге с минимальными изменениями.

Технически Senat 900 оснащен трехлитровым V6 мощностью 326 л. с., восьмиступенчатым автоматом и полным приводом. Разгон до 100 км/ч занимает 6,5 секунды. Цена пятиместной версии - около 12 млн рублей, четырехместной - 12,5 млн. В пересчете на валюту это примерно $162,8 тыс. и $169,6 тыс. соответственно. Для сравнения, Mercedes S-Class, BMW 7-Series и Audi A8, доступные через параллельный импорт, стоят от 14 до 20,5 млн рублей.

Российские эксперты считают, что основными покупателями Senat 900 станут государственные структуры и крупные компании. По мнению Сергея Целикова из «Автостат», модель способна заменить устаревшие иномарки в гаражах министерств и ведомств. Алексей Тузов уверен, что новинка может изменить рынок представительских авто, став более доступной альтернативой Aurus Senat. Ольга Петрова из «Авилон» отмечает, что запуск Senat 900 пришелся очень кстати: автопарки изношены, а сервис и запчасти для новых машин уже налажены. Николай Иванов из «Рольф» подчеркивает, что массового спроса ждать не стоит - модель остается нишевой из-за высокой цены, но интерес для корпоративных клиентов очевиден.

Производство Senat 900 организовано на бывшем заводе Toyota в Санкт-Петербурге, а первые автомобили уже поступили к дилерам. Премьера прошла на Петербургском международном экономическом форуме летом 2026 года. Важно отметить, что модельный ряд может расшириться: обсуждается выпуск кроссоверов, что позволит частично решить проблему дефицита премиальных авто на российском рынке. Кстати, ранее в России уже запускали новые линии по штамповке кузовных деталей для других брендов - например, в Ульяновске начали выпускать кузова Sollers из отечественного металла, что также стало важным шагом для локализации автопрома.

Senat 900 - не просто очередная новинка, а показатель того, как российский рынок ищет выход из ситуации с ограниченным выбором премиальных автомобилей. Модель ориентирована на корпоративный сегмент, но ее появление может повлиять на расстановку сил среди производителей представительских машин. Важно, что запуск Senat 900 совпал с ростом интереса к локализованным решениям и стал ответом на вызовы времени. По имеющимся данным, в ближайшие годы спрос на такие автомобили будет только расти, особенно среди госструктур и крупных компаний, которым необходимы статусные и надежные машины российского производства.

Упомянутые марки: Aurus
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