Премиалов угоняют чаще и больше
Заявление сделано на основании обращений клиентов, застрахованных по каско, по убыткам, связанным с угоном их транспортных средств, за период с 1 октября 2016 года по 30 сентября 2017 года. Учитывалась частота угонов и отношение количества угнанных машин к общему количеству застрахованных а/м данной марки, отражая риск автовладельца остаться без своего ТС.
Первое место по угоняемости среди автомобилей клиентов СК в 2017-м занимает Land Rover Evoque (частота угонов – 1,35%). На втором месте - Lexus LX (1,14%), а на третьем – Lexus GX (0,98%).
Также злоумышленники предпочитают Range Rover (0,86%) и Toyota Camry (0,84%). В десятку вошли Land Rover Discovery (0,82%), Land Rover Freelander (0,61%), Jeep Grand Cherokee (0,59%), BMW 7-series (0,51%), Hyundai Tucson (0,5%).
За аналогичный период 2015-2016 годов лидеры были иные: Porsche Panamera (2,62%) и Toyota Camry (1,49%). По абсолютному количеству автомобилей, застрахованных в СК и подвергшихся хищению, в 2016-2017 годах лидируют Hyundai Solaris, Lexus LX, Toyota Camry, Kia Sportage и Toyota RAV4.
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