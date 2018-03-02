2 марта 2018, 13:30

Премиум-марки продают раньше

Портал Авто.Ру проанализировал данные по автомобилям, выставленным на продажу. Выяснилось, что владельцы новых отечественных автомобилей обычно долго с ними не расстаются. Тогда как хозяева новеньких иномарок предпочитают менять автомобиль каждые 3 – 4 года.
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  Премиум-марки продают раньше Премиум-марки продают раньше
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Эксперты Авто.Ру по VIN-номеру изучили историю тысяч автомобилей, продающихся на вторичном рынке. В результате они подготовили рейтинг, в зависимости от продолжительности владения автомобилем. В общей сложности в него попали более 100 марок. Наибольший интерес представлял срок, в течение которого автомобиль задержался у своего самого первого хозяина. Лидером здесь стали автомобили Ижевского автозавода. В среднем, новый ИЖ оставался у первого владельца в течение следующих 12 лет и 8 месяцев. На втором месте – продукция Горьковского автозавода со сроком первого владения – 12 лет. Замыкают тройку автомобили Chrysler – средний срок до продажи второму владельцу составляет 7 лет и 4 месяца.

В среднем же человек, купивший новый автомобиль, начинает задумываться о его продаже через 4 – 5 лет. Гарантийный срок истек, и автомобиль начинается потихоньку требовать все больше и больше внимания, а главное – денег. Наиболее популярные на вторичном рынке марки Lada, Toyota и Volkswagen полностью подтверждают эту закономерность. По статистике, Lada переходят ко второму хозяину через 5,1 года, Toyota и Volkswagen – через 4,5 года.

Быстрее других о покупке нового автомобиля начинают задумываться владельцы марок премиум-класса. Например, от Jaguar избавляются уже через 2 года и 9 месяцев. Porsche и Mercedes меняют владельца чуть больше, чем через 3 года. Объясняется это просто. Хозяева подобных машин могут себе позволить чаще их менять.

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Премиум-марки продают раньше
Эксперты Авто.Ру по VIN-номеру изучили историю тысяч автомобилей, продающихся на вторичном рынке. В результате они подготовили рейтинг, в зависимости от продолжительности владения автомобилем. В общей сложности в него попали более 100 марок. Наибольший интерес представлял срок, в течение которого автомобиль задержался у своего самого первого хозяина. Лидером здесь стали автомобили Ижевского автозавода. В среднем, новый ИЖ оставался у первого владельца в течение следующих 12 лет и 8 месяцев. На втором месте – продукция Горьковского автозавода со сроком первого владения – 12 лет. Замыкают тройку автомобили Chrysler – средний срок до продажи второму владельцу составляет 7 лет и 4 месяца.В среднем же человек, купивший новый автомобиль, начинает задумываться о его продаже через 4 – 5 лет. Гарантийный срок истек, и автомобиль начинается потихоньку требовать все больше и больше внимания, а главное – денег. Наиболее популярные на вторичном рынке марки Lada, Toyota и Volkswagen полностью подтверждают эту закономерность. По статистике, Lada переходят ко второму хозяину через 5,1 года, Toyota и Volkswagen – через 4,5 года.Быстрее других о покупке нового автомобиля начинают задумываться владельцы марок премиум-класса. Например, от Jaguar избавляются уже через 2 года и 9 месяцев. Porsche и Mercedes меняют владельца чуть больше, чем через 3 года. Объясняется это просто. Хозяева подобных машин могут себе позволить чаще их менять.
2018-03-02
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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