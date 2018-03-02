2 марта 2018, 13:30
Премиум-марки продают раньше
Портал Авто.Ру проанализировал данные по автомобилям, выставленным на продажу. Выяснилось, что владельцы новых отечественных автомобилей обычно долго с ними не расстаются. Тогда как хозяева новеньких иномарок предпочитают менять автомобиль каждые 3 – 4 года.
Эксперты Авто.Ру по VIN-номеру изучили историю тысяч автомобилей, продающихся на вторичном рынке. В результате они подготовили рейтинг, в зависимости от продолжительности владения автомобилем. В общей сложности в него попали более 100 марок. Наибольший интерес представлял срок, в течение которого автомобиль задержался у своего самого первого хозяина. Лидером здесь стали автомобили Ижевского автозавода. В среднем, новый ИЖ оставался у первого владельца в течение следующих 12 лет и 8 месяцев. На втором месте – продукция Горьковского автозавода со сроком первого владения – 12 лет. Замыкают тройку автомобили Chrysler – средний срок до продажи второму владельцу составляет 7 лет и 4 месяца.
В среднем же человек, купивший новый автомобиль, начинает задумываться о его продаже через 4 – 5 лет. Гарантийный срок истек, и автомобиль начинается потихоньку требовать все больше и больше внимания, а главное – денег. Наиболее популярные на вторичном рынке марки Lada, Toyota и Volkswagen полностью подтверждают эту закономерность. По статистике, Lada переходят ко второму хозяину через 5,1 года, Toyota и Volkswagen – через 4,5 года.
Быстрее других о покупке нового автомобиля начинают задумываться владельцы марок премиум-класса. Например, от Jaguar избавляются уже через 2 года и 9 месяцев. Porsche и Mercedes меняют владельца чуть больше, чем через 3 года. Объясняется это просто. Хозяева подобных машин могут себе позволить чаще их менять.
Читайте по теме
В страховую без мужчины. Какой полис выбрать женщине?
02.03.2018, 10:40
Мал да удал. ТОП-5 компактов для городской езды
01.03.2018, 22:05
Беспилотники Ford начинают развозить пиццу
01.03.2018, 12:09
«Глас народа»: кто должен оплачивать дорогу к небоскребу?
01.03.2018, 10:08
Как протекают продажи Peugeot 3008
28.02.2018, 10:03
Audi A8 против BMW 7-Series: немецкое дерби
26.02.2018, 07:12
Читайте по теме
В страховую без мужчины. Какой полис выбрать женщине?
02.03.2018, 10:40
Мал да удал. ТОП-5 компактов для городской езды
01.03.2018, 22:05
Беспилотники Ford начинают развозить пиццу
01.03.2018, 12:09
«Глас народа»: кто должен оплачивать дорогу к небоскребу?
01.03.2018, 10:08
Как протекают продажи Peugeot 3008
28.02.2018, 10:03
Audi A8 против BMW 7-Series: немецкое дерби
26.02.2018, 07:12
Ищете новую машину? Мы поможем выбрать Оставить заявку
Подбор новой машины
Оставьте заявку, и менеджер предложит вам варианты в течение 1 часа
Подбор новой машины
Заявка успешно принята. Менеджер свяжется с вами в течение 1 часа.
Комментарии пользователей
|Спасибо за ваш комментарий. Он будет опубликован сразу же после проверки модератором.
|Написать еще комментарий
Отзывы по теме
Равона R2 на механике Нет!
Свой ВАЗ 2114 купил ещё в далеком 2005 году. На сегодняшний день моей машине уже больше 13 лет. Конечно, такой строк на технике сказывается. И мне, чем дальше, тем чаще приходиться заниматься её ремонтом. Кстати, весь ремонт стараюсь делать самостоятельно, потому что был неудачный опыт обращения на СТО ...
Неплохо бы узнать, как именно он плохо работает. Машина заводится или нет, и отчего вы решили, что проблема именно в карбюраторе?
Главные материалы
Рейтинг по классам
Транспортный налог
Итого
налог в Москве
налог в Москве
В избранное