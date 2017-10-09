9 октября 2017, 21:41
Премиум-продажи: «уныние» Porsche и взлет Cadillac
Как мы уже проинформировали, в сентябре текущего года продажи новых автомобилей в России выросли почти на 18%. Список наиболее успешных автопроизводителей не изменился. А как «отстрелялись» представители премиального сегмента?
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Ребята из Audi с помощью своих дилеров сумели продать 1559 новых «колец» (-3%). Volvo осталась при своих – 709 экз. У Land Rover дела чуть похуже: -12%, или 707 ед. Есть причины для некоторого уныния у импортера Porsche – аж 17-процентный «минус» и всего 333 экземпляра, уехавшие в гаражи покупателей.
На этом фоне порадовал Cadillac: сразу 60-процентный рост продаж (139 ед.) – неплохой подарок себе родному, аккурат отметившему в сентябре 115-летие своей истории.
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