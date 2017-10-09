9 октября 2017, 21:41

Премиум-продажи: «уныние» Porsche и взлет Cadillac

Как мы уже проинформировали, в сентябре текущего года продажи новых автомобилей в России выросли почти на 18%. Список наиболее успешных автопроизводителей не изменился. А как «отстрелялись» представители премиального сегмента?
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Лидер – Mercedes-Benz не смог сохранить положительную динамику и продал в минувшем месяце на 1% меньше машин, чем в сентябре 2016-го (3345 ед.). На второй строчке расположились баварцы: продажи BMW выросли сразу на 16%, достигнув показателя 2602 ед. На 3 месте разместился Lexus (+4% и 2394 ед.).

Ребята из Audi с помощью своих дилеров сумели продать 1559 новых «колец» (-3%). Volvo осталась при своих – 709 экз. У Land Rover дела чуть похуже: -12%, или 707 ед. Есть причины для некоторого уныния у импортера Porsche – аж 17-процентный «минус» и всего 333 экземпляра, уехавшие в гаражи покупателей.

На этом фоне порадовал Cadillac: сразу 60-процентный рост продаж (139 ед.) – неплохой подарок себе родному, аккурат отметившему в сентябре 115-летие своей истории.  

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Премиум-продажи: «уныние» Porsche и взлет Cadillac
{{material_121098}} Лидер – Mercedes-Benz не смог сохранить положительную динамику и продал в минувшем месяце на 1% меньше машин, чем в сентябре 2016-го (3345 ед.). На второй строчке расположились баварцы: продажи BMW выросли сразу на 16%, достигнув показателя 2602 ед. На 3 месте разместился Lexus (+4% и 2394 ед.).Ребята из Audi с помощью своих дилеров сумели продать 1559 новых «колец» (-3%). Volvo осталась при своих – 709 экз. У Land Rover дела чуть похуже: -12%, или 707 ед. Есть причины для некоторого уныния у импортера Porsche – аж 17-процентный «минус» и всего 333 экземпляра, уехавшие в гаражи покупателей. На этом фоне порадовал Cadillac: сразу 60-процентный рост продаж (139 ед.) – неплохой подарок себе родному, аккурат отметившему в сентябре 115-летие своей истории.  
2017-10-09
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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