1 июня 2019, 10:10

Преображение в Красном: псевдоготика в тверской глуши

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Сегодня мы отправимся в окрестности Старицы, чтобы удивить себя и вас. В нескольких километрах от старинного городка есть деревня Красное. По большому счету, ничего особенного – несколько домиков да память о советских временах, когда тут жировал колхоз-миллионер. И тем ярче впечатления, когда среди отечественной сельской обыденности перед вами словно из земли вырастает необычной красоты церковь, которая сделает честь величественному Петербургу.
Преображение в Красном псевдоготика в тверской глуши

Это храм Преображения Господня – почти точная копия Чесменской церкви в Северной столице. Был и третий «однокровный» брат – в Посадниково Псковской губернии, но от него не осталось ни кирпичика.

Преображенский храм в Красном построен в необычном для православия стиле псевдоготики. Вообще его автор, Юрий Матвеевич Фельтен работал в 18 веке в направлениях высокого барокко и раннего классицизма и к готике никакого отношения не имел. Он был правой рукой Растрелли при возведения Зимнего дворца, участвовал в установке всем известного «Медного всадника». Отличился массой других, не мене важных архитектурных проектов.

Появление трех готических православных храмов – его творческая удача, во всяком случае, так говорят специалисты. Зодчего спрашивали: почему он использовал готику? И тут за него отвечали друзья: «Фельтен – гений, поэтому все это следует рассматривать как фантазию автора».

Чесменская церковь в Петербурге « Храм во имя Крестителя и Предтечи Господня Иоанна был заложен в 1777 году напротив путевого дворца в честь победы русского флота над турецким в Чесменской бухте. 24 июня 1780 года храм был освящен. Церковь и дворец получили название Чесменские. Вся местность вокруг начинает именоваться ЧЕСМОЙ. После революции в Чесменском дворце разместился первый в Советской России лагерь принудительных работ (концлагерь) «Чесменка». Здание закрытой церкви использовалось как склад. В 1970-е годы здание было отреставрировано и приспособлено под филиал Центрального Военно-Морского музея «Чесменская победа», а помещения дворца передали ЛИАПу. Возрождение Чесмы началось в 1990-м »
Чесменская церковь в Петербурге

Самый первый храм Ю.М. Фельтен построил в Петербурге по указу Екатерины II к 10-летию победы русского флота в битве при Чесме, по сути, первого триумфа нашего флота со времен Петра I. Императрица решила увековечить ту победу не в стеллах и в памятниках, а в храме. Церковь освятили в честь Рождества Иоанна Предтечи, но люди привыкли его называть Чесменским. Спросите сегодня любого петербуржца с искрой интеллекта в глазах про Чесменскую церковь, и вы поймете, что мы правы. В годы советской власти храм использовался как музей Чесменской битвы, затем, уже в постперестроечные годы, его отреставрировали и передали верующим.

Ждали-ждали и не дождались

Но вернемся во времена Екатерины II. При ее дворе придворным капельмейстером работал искусный музыкант и педагог Марк Федорович Полторацкий. За трудолюбие и талант Екатерина даровала ему несколько поместий, в том числе имение Красное, о котором мы сегодня и говорим.
А в придачу титул статского советника.

Преображение в Красном псевдоготика в тверской глуши
Преображение в Красном псевдоготика в тверской глуши
Преображение в Красном псевдоготика в тверской глуши
Преображение в Красном псевдоготика в тверской глуши
Преображение в Красном псевдоготика в тверской глуши
Преображение в Красном псевдоготика в тверской глуши
Преображение в Красном псевдоготика в тверской глуши
Преображение в Красном псевдоготика в тверской глуши
Преображение в Красном псевдоготика в тверской глуши
Преображение в Красном псевдоготика в тверской глуши
Преображение в Красном псевдоготика в тверской глуши
Преображение в Красном псевдоготика в тверской глуши
Преображение в Красном псевдоготика в тверской глуши
Преображение в Красном псевдоготика в тверской глуши
Преображение в Красном псевдоготика в тверской глуши
Преображение в Красном псевдоготика в тверской глуши
Преображение в Красном псевдоготика в тверской глуши
Преображение в Красном псевдоготика в тверской глуши
Когда Полторацкий увидел Чесменскую церковь, он был настолько поражен ее изяществом, что решил построить в Красном ее аналог. Так, собственно говоря, и появился храм Преображения Господня. Строили его 5 лет и освятили в 1790 году, аккурат к планируемому приезду императрицы. Князь хотел удивить ее тем, что не только в столице можно построить храм такой чудной красоты. И видом этого храма еще раз напомнить Екатерине о той победе, которая была одержана во время ее правления.

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Когда храм построили, выслали приглашение Екатерине. Она с удовольствием сюда направилась, но по дороге остановилась на отдых возле Торжка, в родовом имении Полторацких под названием Грузины. Что-то ей там не понравилось, и она бесповоротно выразила желание вернуться в Петербург. Увы, и такое бывает в истории…храм Преображения Екатерину II так и не видел.

Потихоньку оживает

В чем разница Преображенского храма в Красном и Чесменского в Петербурге? Тверской выше и шире, то есть он более объемный. У него есть боковые врата, на фасаде фигуры ангелов, а на петербургском вместо ангелов фигуры мучениц Веры и надежды. В декоре Чесменской церкви использовался гипс и металл, а здесь преимущественно белый камень, начиная от ступеней и кончая башнями.

Внутри церкви великолепная акустика. При этом убранство, конечно же, утеряно. До 1930 года Преображенский храм в Красном верой и славой служил православным. Но в годы богоборчества сначала убили священника, потом уничтожили прекраснейший иконостас, иконы, книги. Храм превратили в клуб и склад, потом закрыли, а вернули уже через 70 лет в ужаснейшем состоянии. От былого величия остались лишь стены да одна-единственная икона Николая Чудотворца.    

Преображение в Красном псевдоготика в тверской глуши
Преображение в Красном псевдоготика в тверской глуши
Преображение в Красном псевдоготика в тверской глуши
Преображение в Красном псевдоготика в тверской глуши
Преображение в Красном псевдоготика в тверской глуши
Преображение в Красном псевдоготика в тверской глуши
Преображение в Красном псевдоготика в тверской глуши
Преображение в Красном псевдоготика в тверской глуши
Преображение в Красном псевдоготика в тверской глуши
Преображение в Красном псевдоготика в тверской глуши
Преображение в Красном псевдоготика в тверской глуши
Преображение в Красном псевдоготика в тверской глуши
Преображение в Красном псевдоготика в тверской глуши
Преображение в Красном псевдоготика в тверской глуши
Преображение в Красном псевдоготика в тверской глуши
Преображение в Красном псевдоготика в тверской глуши

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От готики здесь лишь стрельчатость арок, которую совсем недавно подновили и покрасили. К сожалению, еще не доделаны полы, иконостас сооружен из фанеры, но и тот объем работ, что удалось провести с начала 2000-х, уже хорошо. Во всяком случае, так утверждают местные жители. Главное, совершается молитва, службы проходят пока что только по субботам, поскольку священник параллельно служит  в Старице и других деревнях. Все чаще в Красное заглядывают автотуристы, каким-то образом узнающие про красавицу-церковь, и с удовольствием едут  полюбоваться ее имперским видом.

Куда ж без Пушкина!

Третий храм-брат, тот, что в Псковской губернии, украшал имение Ланских. Он был освящен в честь Николая Чудотворца, и, в отличие от Чесменского и Преображенского, у него была отдельная звонница (а не на башне). Посадниковская церковь строилась сразу после Чесменской и, вероятно, по тому же проекту Ю.М. Фельтена, возможно, даже под его личным наблюдением. В то время, в 1782-1784 г.г., зодчий занимался перестройкой дома А.Д. Ланского в Петербурге, неподалеку от Зимнего дворца. Так что, в отличие от Полторацких, Ланской имел больше возможностей привлечь самого Фельтена для повторной реализации проекта Чесменской церкви в своей усадьбе.

В исторических событиях храм Преображения в Красном участия не принимал, зато он сопричастен имени А.С. Пушкина. В нем венчалась Екатерина Бакунина, фрейлина русского двора, художница-любительница, первая юношеская любовь поэта, вдохновившая его на создание целого цикла лирических стихов. Александр Сергеевич лично присутствовал на ее венчании, о чем есть соответствующая запись. Преображенский храм посещали и две музы Пушкина – Анна Керн и Анна Оленина (двоюродная сестра Анны Керн по матери), внучки князя Полторацкого.

Преображение в Красном псевдоготика в тверской глуши
Преображение в Красном псевдоготика в тверской глуши
Преображение в Красном псевдоготика в тверской глуши
Преображение в Красном псевдоготика в тверской глуши
Преображение в Красном псевдоготика в тверской глуши
Преображение в Красном псевдоготика в тверской глуши
Преображение в Красном псевдоготика в тверской глуши
Преображение в Красном псевдоготика в тверской глуши
Преображение в Красном псевдоготика в тверской глуши
Преображение в Красном псевдоготика в тверской глуши
Преображение в Красном псевдоготика в тверской глуши
Преображение в Красном псевдоготика в тверской глуши
Преображение в Красном псевдоготика в тверской глуши
Преображение в Красном псевдоготика в тверской глуши
Преображение в Красном псевдоготика в тверской глуши
Преображение в Красном псевдоготика в тверской глуши
Преображение в Красном псевдоготика в тверской глуши
Преображение в Красном псевдоготика в тверской глуши
Если забраться по крутой винтовой лестнице на башню храма (стоит это удовольствие всего 50 руб.), можно увидеть всю деревню, включая домик по соседству, которому более 200 лет – это пекарня князей Полторацких. Был веще недавно в Красном 2-этажный дом Полторацких, вот только его сожгли 18 лет назад. В этих местах много аистов, а в каких-то 8 км по прямой располагается д. Берново  - старинное село, известное еще с XVI века, являющееся родовым гнездом Вульфов.

Берново неразрывно связано с именем Александра Сергеевича, он частенько хаживал туда из Красного по прямой. Сегодня добраться до него проще на автомобиле, по заасфальтированной дороге (25 км). В Берново Пушкин проводил время в обществе старых друзей, отдыхал от суеты столичной жизни, черпал вдохновение и работал в осенние месяцы. Здесь он написал свои стихотворные произведения: «Цветок», «Анчар», «Роман в письмах», «Зимнее утро», отдельные фрагменты «Евгения Онегина». Но это уже, как говорится, несколько иной поворот истории…

Иван Братуха
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Преображение в Красном: псевдоготика в тверской глуши
Это храм Преображения Господня – почти точная копия Чесменской церкви в Северной столице. Был и третий «однокровный» брат – в Посадниково Псковской губернии, но от него не осталось ни кирпичика. Преображенский храм в Красном построен в необычном для православия стиле псевдоготики. Вообще его автор, Юрий Матвеевич Фельтен работал в 18 веке в направлениях высокого барокко и раннего классицизма и к готике никакого отношения не имел. Он был правой рукой Растрелли при возведения Зимнего дворца, участвовал в установке всем известного «Медного всадника». Отличился массой других, не мене важных архитектурных проектов. Появление трех готических православных храмов – его творческая удача, во всяком случае, так говорят специалисты. Зодчего спрашивали: почему он использовал готику? И тут за него отвечали друзья: «Фельтен – гений, поэтому все это следует рассматривать как фантазию автора». {{person_250_Храм во имя Крестителя и Предтечи Господня Иоанна был заложен в 1777 году напротив путевого дворца в честь победы русского флота над турецким в Чесменской бухте. 24 июня 1780 года храм был освящен. Церковь и дворец получили название Чесменские. Вся местность вокруг начинает именоваться ЧЕСМОЙ. После революции в Чесменском дворце разместился первый в Советской России лагерь принудительных работ (концлагерь) «Чесменка». Здание закрытой церкви использовалось как склад. В 1970-е годы здание было отреставрировано и приспособлено под филиал Центрального Военно-Морского музея «Чесменская победа», а помещения дворца передали ЛИАПу. Возрождение Чесмы началось в 1990-м}}Самый первый храм Ю.М. Фельтен построил в Петербурге по указу Екатерины II к 10-летию победы русского флота в битве при Чесме, по сути, первого триумфа нашего флота со времен Петра I. Императрица решила увековечить ту победу не в стеллах и в памятниках, а в храме. Церковь освятили в честь Рождества Иоанна Предтечи, но люди привыкли его называть Чесменским. Спросите сегодня любого петербуржца с искрой интеллекта в глазах про Чесменскую церковь, и вы поймете, что мы правы. В годы советской власти храм использовался как музей Чесменской битвы, затем, уже в постперестроечные годы, его отреставрировали и передали верующим. Ждали-ждали и не дождалисьНо вернемся во времена Екатерины II. При ее дворе придворным капельмейстером работал искусный музыкант и педагог Марк Федорович Полторацкий. За трудолюбие и талант Екатерина даровала ему несколько поместий, в том числе имение Красное, о котором мы сегодня и говорим. А в придачу титул статского советника. {{gallery_1536}} Когда Полторацкий увидел Чесменскую церковь, он был настолько поражен ее изяществом, что решил построить в Красном ее аналог. Так, собственно говоря, и появился храм Преображения Господня. Строили его 5 лет и освятили в 1790 году, аккурат к планируемому приезду императрицы. Князь хотел удивить ее тем, что не только в столице можно построить храм такой чудной красоты. И видом этого храма еще раз напомнить Екатерине о той победе, которая была одержана во время ее правления. {{material_125665}} Когда храм построили, выслали приглашение Екатерине. Она с удовольствием сюда направилась, но по дороге остановилась на отдых возле Торжка, в родовом имении Полторацких под названием Грузины. Что-то ей там не понравилось, и она бесповоротно выразила желание вернуться в Петербург. Увы, и такое бывает в истории…храм Преображения Екатерину II так и не видел. Потихоньку оживаетВ чем разница Преображенского храма в Красном и Чесменского в Петербурге? Тверской выше и шире, то есть он более объемный. У него есть боковые врата, на фасаде фигуры ангелов, а на петербургском вместо ангелов фигуры мучениц Веры и надежды. В декоре Чесменской церкви использовался гипс и металл, а здесь преимущественно белый камень, начиная от ступеней и кончая башнями. Внутри церкви великолепная акустика. При этом убранство, конечно же, утеряно. До 1930 года Преображенский храм в Красном верой и славой служил православным. Но в годы богоборчества сначала убили священника, потом уничтожили прекраснейший иконостас, иконы, книги. Храм превратили в клуб и склад, потом закрыли, а вернули уже через 70 лет в ужаснейшем состоянии. От былого величия остались лишь стены да одна-единственная икона Николая Чудотворца.    {{gallery_1537}} {{material_125438}} От готики здесь лишь стрельчатость арок, которую совсем недавно подновили и покрасили. К сожалению, еще не доделаны полы, иконостас сооружен из фанеры, но и тот объем работ, что удалось провести с начала 2000-х, уже хорошо. Во всяком случае, так утверждают местные жители. Главное, совершается молитва, службы проходят пока что только по субботам, поскольку священник параллельно служит  в Старице и других деревнях. Все чаще в Красное заглядывают автотуристы, каким-то образом узнающие про красавицу-церковь, и с удовольствием едут  полюбоваться ее имперским видом.Куда ж без Пушкина!Третий храм-брат, тот, что в Псковской губернии, украшал имение Ланских. Он был освящен в честь Николая Чудотворца, и, в отличие от Чесменского и Преображенского, у него была отдельная звонница (а не на башне). Посадниковская церковь строилась сразу после Чесменской и, вероятно, по тому же проекту Ю.М. Фельтена, возможно, даже под его личным наблюдением. В то время, в 1782-1784 г.г., зодчий занимался перестройкой дома А.Д. Ланского в Петербурге, неподалеку от Зимнего дворца. Так что, в отличие от Полторацких, Ланской имел больше возможностей привлечь самого Фельтена для повторной реализации проекта Чесменской церкви в своей усадьбе. В исторических событиях храм Преображения в Красном участия не принимал, зато он сопричастен имени А.С. Пушкина. В нем венчалась Екатерина Бакунина, фрейлина русского двора, художница-любительница, первая юношеская любовь поэта, вдохновившая его на создание целого цикла лирических стихов. Александр Сергеевич лично присутствовал на ее венчании, о чем есть соответствующая запись. Преображенский храм посещали и две музы Пушкина – Анна Керн и Анна Оленина (двоюродная сестра Анны Керн по матери), внучки князя Полторацкого. {{gallery_1535}} Если забраться по крутой винтовой лестнице на башню храма (стоит это удовольствие всего 50 руб.), можно увидеть всю деревню, включая домик по соседству, которому более 200 лет – это пекарня князей Полторацких. Был веще недавно в Красном 2-этажный дом Полторацких, вот только его сожгли 18 лет назад. В этих местах много аистов, а в каких-то 8 км по прямой располагается д. Берново  - старинное село, известное еще с XVI века, являющееся родовым гнездом Вульфов. Берново неразрывно связано с именем Александра Сергеевича, он частенько хаживал туда из Красного по прямой. Сегодня добраться до него проще на автомобиле, по заасфальтированной дороге (25 км). В Берново Пушкин проводил время в обществе старых друзей, отдыхал от суеты столичной жизни, черпал вдохновение и работал в осенние месяцы. Здесь он написал свои стихотворные произведения: «Цветок», «Анчар», «Роман в письмах», «Зимнее утро», отдельные фрагменты «Евгения Онегина». Но это уже, как говорится, несколько иной поворот истории…
2019-06-01
Автор: Иван Братуха
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