Преображение в Красном: псевдоготика в тверской глуши
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Это храм Преображения Господня – почти точная копия Чесменской церкви в Северной столице. Был и третий «однокровный» брат – в Посадниково Псковской губернии, но от него не осталось ни кирпичика.
Преображенский храм в Красном построен в необычном для православия стиле псевдоготики. Вообще его автор, Юрий Матвеевич Фельтен работал в 18 веке в направлениях высокого барокко и раннего классицизма и к готике никакого отношения не имел. Он был правой рукой Растрелли при возведения Зимнего дворца, участвовал в установке всем известного «Медного всадника». Отличился массой других, не мене важных архитектурных проектов.
Появление трех готических православных храмов – его творческая удача, во всяком случае, так говорят специалисты. Зодчего спрашивали: почему он использовал готику? И тут за него отвечали друзья: «Фельтен – гений, поэтому все это следует рассматривать как фантазию автора».
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Храм во имя Крестителя и Предтечи Господня Иоанна был заложен в 1777 году напротив путевого дворца в честь победы русского флота над турецким в Чесменской бухте. 24 июня 1780 года храм был освящен. Церковь и дворец получили название Чесменские. Вся местность вокруг начинает именоваться ЧЕСМОЙ. После революции в Чесменском дворце разместился первый в Советской России лагерь принудительных работ (концлагерь) «Чесменка». Здание закрытой церкви использовалось как склад. В 1970-е годы здание было отреставрировано и приспособлено под филиал Центрального Военно-Морского музея «Чесменская победа», а помещения дворца передали ЛИАПу. Возрождение Чесмы началось в 1990-м
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Чесменская церковь в Петербурге
Самый первый храм Ю.М. Фельтен построил в Петербурге по указу Екатерины II к 10-летию победы русского флота в битве при Чесме, по сути, первого триумфа нашего флота со времен Петра I. Императрица решила увековечить ту победу не в стеллах и в памятниках, а в храме. Церковь освятили в честь Рождества Иоанна Предтечи, но люди привыкли его называть Чесменским. Спросите сегодня любого петербуржца с искрой интеллекта в глазах про Чесменскую церковь, и вы поймете, что мы правы. В годы советской власти храм использовался как музей Чесменской битвы, затем, уже в постперестроечные годы, его отреставрировали и передали верующим.
Ждали-ждали и не дождались
Но вернемся во времена Екатерины II. При ее дворе придворным капельмейстером работал искусный музыкант и педагог Марк Федорович Полторацкий. За трудолюбие и талант Екатерина даровала ему несколько поместий, в том числе имение Красное, о котором мы сегодня и говорим.
А в придачу титул статского советника.
Потихоньку оживает
В чем разница Преображенского храма в Красном и Чесменского в Петербурге? Тверской выше и шире, то есть он более объемный. У него есть боковые врата, на фасаде фигуры ангелов, а на петербургском вместо ангелов фигуры мучениц Веры и надежды. В декоре Чесменской церкви использовался гипс и металл, а здесь преимущественно белый камень, начиная от ступеней и кончая башнями.
Внутри церкви великолепная акустика. При этом убранство, конечно же, утеряно. До 1930 года Преображенский храм в Красном верой и славой служил православным. Но в годы богоборчества сначала убили священника, потом уничтожили прекраснейший иконостас, иконы, книги. Храм превратили в клуб и склад, потом закрыли, а вернули уже через 70 лет в ужаснейшем состоянии. От былого величия остались лишь стены да одна-единственная икона Николая Чудотворца.
Куда ж без Пушкина!
Третий храм-брат, тот, что в Псковской губернии, украшал имение Ланских. Он был освящен в честь Николая Чудотворца, и, в отличие от Чесменского и Преображенского, у него была отдельная звонница (а не на башне). Посадниковская церковь строилась сразу после Чесменской и, вероятно, по тому же проекту Ю.М. Фельтена, возможно, даже под его личным наблюдением. В то время, в 1782-1784 г.г., зодчий занимался перестройкой дома А.Д. Ланского в Петербурге, неподалеку от Зимнего дворца. Так что, в отличие от Полторацких, Ланской имел больше возможностей привлечь самого Фельтена для повторной реализации проекта Чесменской церкви в своей усадьбе.
В исторических событиях храм Преображения в Красном участия не принимал, зато он сопричастен имени А.С. Пушкина. В нем венчалась Екатерина Бакунина, фрейлина русского двора, художница-любительница, первая юношеская любовь поэта, вдохновившая его на создание целого цикла лирических стихов. Александр Сергеевич лично присутствовал на ее венчании, о чем есть соответствующая запись. Преображенский храм посещали и две музы Пушкина – Анна Керн и Анна Оленина (двоюродная сестра Анны Керн по матери), внучки князя Полторацкого.
Берново неразрывно связано с именем Александра Сергеевича, он частенько хаживал туда из Красного по прямой. Сегодня добраться до него проще на автомобиле, по заасфальтированной дороге (25 км). В Берново Пушкин проводил время в обществе старых друзей, отдыхал от суеты столичной жизни, черпал вдохновение и работал в осенние месяцы. Здесь он написал свои стихотворные произведения: «Цветок», «Анчар», «Роман в письмах», «Зимнее утро», отдельные фрагменты «Евгения Онегина». Но это уже, как говорится, несколько иной поворот истории…
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