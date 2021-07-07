Президент «АвтоВАЗ» Николя Мор рассказал когда на Lada начнут устанавливать турбодвигатель 150 лошадиных сил
Новые двигатели автомобили Lada получат в течение пяти лет. Об этом сообщил президент компании Николя Мор в кулуарах «Иннопрома-2021», пишут РИА Новости. Это не техническая новинка, такими двигателями оснащены автомобили марки Renault, а именно 1.3 TCe 150 стоят на кроссоверах Arkana, Duster и Kaptur.
«Этот двигатель создан совместно с Daimler, у него отличная отдача 150 сил. Он очень эффективный», — отметил руководитель автоконцерна.
Новый двигатель получат модели Lada из более дорого сегмента. Напомним, что у Lada пять моделей: Vesta, Xray, Largus, Granta и Niva. Самым популярным новым автомобилем у россиян является Lada Granta, а на втором месте Lada Vesta. Бренд представлен более чем в 20 странах.
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