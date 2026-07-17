Личный тест‑драйв от главы АвтоВАЗа: Максим Соколов сел за руль SKM M9

17 июля 2026, 15:02
Президент АвтоВАЗа сменил служебный автомобиль на новый минивэн SKM M9
Президент АвтоВАЗа сменил служебный автомобиль на новый минивэн SKM M9
В автопарке главы АвтоВАЗа появился минивэн SKM M9 в максимальной комплектации. Модель только готовится к старту продаж, но уже вызвала интерес у специалистов. Какие особенности отличают этот автомобиль, что изменится для корпоративных парков и почему это событие может повлиять на рынок - разбираемся в деталях. Эксперты отмечают: мало кто знает, что SKM - собственный бренд АвтоВАЗа.
Появление нового минивэна SKM M9 в автопарке президента АвтоВАЗа Максима Соколова - не просто смена служебного транспорта, а показатель того, как отечественный автопром делает ставку на собственные разработки. Для российских автолюбителей это событие может стать сигналом: крупные компании начинают доверять новым моделям, что способно изменить отношение к продукции национальных брендов.
Как сообщает Российская Газета, SKM M9 был замечен в топовой комплектации, а сам Максим Соколов лично опробовал автомобиль. Детали о количестве таких машин в распоряжении руководства пока не раскрываются, однако сам факт появления SKM M9 в автопарке АвтоВАЗа говорит о доверии к новому бренду. SKM - дочерний проект АвтоВАЗа, входящий в структуру «Лада Бизнес», а сборка минивэна организована в Нижнем Новгороде.
Модель SKM M9 представлена сразу в четырех вариантах: семи- и восьмиместные минивэны «Бизнес» и «Трансфер», девятиместный микроавтобус «Комфорт», а также цельнометаллический фургон с объемом 9,6 кубометра. Под капотом установлен двухлитровый дизельный двигатель мощностью 150 л.с., который может сочетаться как с шестиступенчатой механикой, так и с девятиступенчатым автоматом - в зависимости от выбранной модификации.
Интересно, что старт продаж SKM M9 намечен на сентябрь, а предварительная стоимость составляет около 5 миллионов рублей. Это делает модель конкурентом не только среди отечественных, но и среди зарубежных минивэнов, которые в последние годы стали менее доступны из-за изменений на рынке. Важно отметить, что SKM M9 ориентирован как на корпоративных клиентов, так и на частных покупателей, что расширяет его потенциальную аудиторию.
В контексте последних тенденций на рынке минивэнов стоит вспомнить, как другие производители обновляют свои модели, чтобы соответствовать новым требованиям. Например, недавно Mazda представила модернизированный MX-5 с улучшенной шумоизоляцией и новыми опциями - подробнее об этом можно узнать в материале о свежих изменениях в линейке Mazda. Это подчеркивает, что конкуренция в сегменте становится все острее, а российские бренды стремятся не отставать от мировых трендов.
Если рассматривать ситуацию шире, появление SKM M9 в автопарке руководства АвтоВАЗа может указывать на стратегию поддержки отечественных разработок и постепенное снижение зависимости от иностранных моделей. По имеющимся данным, SKM M9 способен заинтересовать не только корпоративных клиентов, но и частных владельцев, которым важны вместимость, надежность и современное оснащение. Важно, что модель собирается на российском заводе, что может положительно сказаться на доступности запчастей и сервисе. Таким образом, выбор Максима Соколова может стать примером для других компаний и частных лиц, рассматривающих покупку нового минивэна.
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