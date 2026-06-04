Глава АвтоВАЗа рассказал, как уход китайских брендов открывает новые возможности для российских автолюбителей

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Когда Lada Iskra обзаведется климат-контролем: сроки и детали для покупателей

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alfa Romeo Alpina Ambertruck Aston Martin Audi Aurus Austin Avatr BAIC Bajaj Belgee Bentley BMW Brilliance Buick BYD Cadillac Changan Chery Chevrolet Chrysler Ciimo Citroen Dacia Daewoo Daihatsu Datsun Denza Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Hafei Haima Haval Hawtai HiPhi Honda Hongqi Hummer Hyundai Infiniti Iran Khodro Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta Jidu KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Lancia Land Rover Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Luxgen Lynk & Co M-Hero Maserati Maxus Maybach Mazda McLaren Mercedes Mercury MG MINI Mitsubishi Nio Nissan Oldsmobile OMODA Opel ORA Oting Peugeot Plymouth Pontiac Porsche Proton Ravon Renault Rising Auto Rolls-Royce Rover Rox Saab Samsung Saturn Scion Seat Seres Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Subaru Suzuki SWM TANK TENET Tesla Toyota Triumph Volkswagen Volvo Vortex Voyah WEY Wuling Xcite Xiaomi XPeng Zeekr Zotye АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ ИЖ ЛУАЗ Москвич ТагАЗ УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Дарья Климова

4 июня 2026, 10:27

Президент АвтоВАЗа высказался об уходе китайских брендов с рынка России

Президент АвтоВАЗа высказался об уходе китайских брендов с рынка России

Глава АвтоВАЗа рассказал, как уход китайских брендов открывает новые возможности для российских автолюбителей

Президент АвтоВАЗа высказался об уходе китайских брендов с рынка России

Некоторые китайские марки покидают российский рынок, и это вызывает вопросы у многих водителей. Президент АвтоВАЗа Максим Соколов объяснил, почему такие перемены происходят именно сейчас. Какие последствия ждут покупателей, что будет с ценами и как изменится выбор машин - разбираемся, что стоит за этим трендом. Мало кто знает, что уход сразу нескольких моделей может повлиять на весь рынок.

Некоторые китайские марки покидают российский рынок, и это вызывает вопросы у многих водителей. Президент АвтоВАЗа Максим Соколов объяснил, почему такие перемены происходят именно сейчас. Какие последствия ждут покупателей, что будет с ценами и как изменится выбор машин - разбираемся, что стоит за этим трендом. Мало кто знает, что уход сразу нескольких моделей может повлиять на весь рынок.

Уход ряда китайских автомобильных брендов с российского рынка стал заметным событием для всех, кто следит за изменениями в автосфере. Для российских автолюбителей это не просто новость - речь идет о реальных изменениях в доступности моделей, ценах и перспективах выбора. Как пишет «Российская Газета», президент АвтоВАЗа Максим Соколов прокомментировал ситуацию, отметив, что уход некоторых марок - естественный процесс, который отражает динамику рынка.

Среди покинувших Россию брендов оказалась марка Kaiyi, а также кроссоверы Chery Tiggo 4, Bestune Т77, BAIC X35, BAIC X7, GAC GS3, Jetour X50 и X70. По словам Соколова, если производители принимают решение уйти, значит, такова их дорога. Он подчеркнул, что дальнейшее развитие событий покажет, как изменится рынок, и добавил, что подобные перемены - часть естественного отбора среди автопроизводителей.

Для покупателей это означает, что привычные модели могут исчезнуть из салонов, а выбор новых автомобилей станет уже. В то же время, как отмечают эксперты, уход некоторых китайских марок может привести к перераспределению спроса между оставшимися брендами и росту интереса к отечественным моделям. Не исключено, что на фоне этих изменений цены на популярные автомобили могут измениться, особенно если предложение станет ограниченным.

Интересно, что подобные процессы уже обсуждались в контексте появления на рынке дорогих китайских автомобилей. Например, в материале о том, почему некоторые покупатели выбирают люксовые модели из Китая вместо привычных европейских брендов, подробно разбирались причины и последствия таких решений - подробнее об этом можно узнать в анализе экспертов по рынку премиальных авто.

Ранее Максим Соколов уже объяснял, от чего зависят цены на новые модели Lada Azimut. Сейчас, когда часть иностранных марок уходит, отечественные производители могут получить дополнительные возможности для роста. Однако, как показывает практика, рынок быстро реагирует на такие перемены: появляются новые предложения, а покупатели начинают внимательнее относиться к выбору. Важно помнить, что уход брендов - не всегда потеря для потребителя, а иногда шанс для развития локальных компаний и появления новых интересных моделей.

В целом, ситуация с уходом китайских марок создает новые условия для всех участников рынка. Для автолюбителей это повод пересмотреть свои предпочтения, а для дилеров - адаптироваться к изменяющейся структуре спроса. Судя по имеющимся данным, российский рынок продолжает меняться, и ближайшие годы могут принести еще больше неожиданных новостей.

Упомянутые марки: ВАЗ (Lada)
Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы Лада

Похожие материалы Лада

Lada Azimut выходит на рынок: кто из «некитайцев» и китайцев станет главным соперником
Газонокосильщик повредил машину: как добиться компенсации и что делать
В России открыли предзаказы на новый гибридный кроссовер GAC S9: детали и особенности
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
Спортивные внедорожники
BMW X6M и еще 1 модель
Кабриолеты и родстеры Premium
Bentley Azure и еще 22 модели
Суперкары
Ferrari 308 GTS и еще 37 моделей
О проекте Реклама FAQ по сайту
Чебоксары Барнаул Новороссийск
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2026 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться