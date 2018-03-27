27 марта 2018, 09:07

Президент Намибии принимал парад на кабриолете УАЗ Патриот

На парад в честь Дня независимости Намибии президент страны Хаге Гейнгоб приехал на кабриолете УАЗ Патриот, специально созданном для таких торжественных мероприятий. Первый экземпляр внедорожного кабриолета был куплен правительством Намибии в прошлом году.
^
  Президент Намибии принимал парад на кабриолете УАЗ Патриот УАЗ Патриот Президент Намибии принимал парад на кабриолете УАЗ Патриот УАЗ Патриот Президент Намибии принимал парад на кабриолете УАЗ Патриот
3
фото
  
Ранее мы писали
Отечественное тюнинг-ателье General Performance разработало стайлинг-пакет для внедорожника UAZ Patriot. В ...
Читать далее
Ульяновский автозавод представил модель Патриот в кузове кабриолет в ноябре прошлого года. По словам директора по экспорту УАЗа Андрея Дорофеева, подобные парадные автомобили востребованы военными ведомствам многих стран для участия в различных церемониях и торжественных выездах. Первыми обладателями модели стали власти Намибии. В прошлом году им передали три парадных кабриолета и несколько пикапов УАЗ Патриот. Стоимость кабриолетов не называется. По некоторым данным, они могли стать подарком правительству Намибии от Рособоронэкспорта за контракт на поставку оружия.

У кабриолета, в отличие от стандартной версии внедорожника, всего две двери. Автомобиль оснащается специальной лестницей и поручнями по периметру кабины, на которые могли бы опираться во время движения высокопоставленные пассажиры. Салон кабриолета отделан красной и кремовой кожей, а колесные диски выкрашены белой краской.
Купить авто UAZ Patriot, 3163
Нашли ошибку или неточность? Нажмите CTRL и ENTER и расскажите нам про это
Читать нас в Яндекс.Новостях

В избранное

Комментарии
Комментарии пользователей
Войти через
Код проверки:
Отправить
Отзывы по теме
Форум УАЗ 3163 Патриот
Внедорожники UAZ Patriot производятся в трех комплектациях: Classic, Comfort и Limited. Версия Classic оборудуется гидроусилителем руля, регулируемой по углу наклона рулевой колонкой, центральным замком, аудиоподготовкой, тканевой обивкой сидений и внутренних панелей дверей. Исполнение Limited отличается ...
Auto
Брутальней не бывает. ТОП-5 мужских внедорожников
А Ниссан патрол в 61 ныне 62 кузове, нашли брутальных машин БМВ или Рейндж-Ровер они в жизни с асвалта не выходят.
Новруз
Тест-драйв UAZ Patriot: если душа просит...
| Кому: Saimaa По дизайну могу сказать, что разработчики молодцы. Отошли от этих квадратных форм (кстати привет Гелик) , сделали внешность более современной. Мне в них по внешнему виду только один момент напрягает - он кажется узким и высоким, не знаю почему, но вот у меня такие ощущения когда смотрю ...
Immortal
Все обсуждения автомобилей
Интересные разделы
АвтоМосква УАЗ Автомудрость УАЗ АвтоПитер УАЗ Дизайн и тюнинг УАЗ Новинки и концепт кары УАЗ Новости и акции автосалонов УАЗ Автосалоны и дилеры марки УАЗ Аренда и прокат авто марки УАЗ Автоклубы и форумы автозавчастей марки УАЗ Автосервисы и магазины автозапчастей марки УАЗ
Главные материалы
Прорываемся на Mazda CX-5 через переметы и «лезвия» Байкала
Авторынку России нужны льготные кредиты
Как вы благодарите водителя, пропустившего Вас вперед?
Голосовать
Продажа УАЗ Патриот
Объявления о продаже УАЗ Патриот
Рейтинг по классам
Класс Спортивные внедорожники
BMW X6M и еще 1 модель
Класс Малотоннажные вэны
Volkswagen Transporter Kasten и еще 9 моделей
Класс Компакт-вэны
Ford Ixion и еще 18 моделей
Класс Мини-вэны
Honda Freed и еще 41 модель
Лучшие автомобили года Автоблог
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с. кВт
Период
мес.
Итого
 

налог в Москве
Рассчитать размер налога
Президент Намибии принимал парад на кабриолете УАЗ Патриот
{{material_121497}}Ульяновский автозавод представил модель Патриот в кузове кабриолет в ноябре прошлого года. По словам директора по экспорту УАЗа Андрея Дорофеева, подобные парадные автомобили востребованы военными ведомствам многих стран для участия в различных церемониях и торжественных выездах. Первыми обладателями модели стали власти Намибии. В прошлом году им передали три парадных кабриолета и несколько пикапов УАЗ Патриот. Стоимость кабриолетов не называется. По некоторым данным, они могли стать подарком правительству Намибии от Рособоронэкспорта за контракт на поставку оружия.У кабриолета, в отличие от стандартной версии внедорожника, всего две двери. Автомобиль оснащается специальной лестницей и поручнями по периметру кабины, на которые могли бы опираться во время движения высокопоставленные пассажиры. Салон кабриолета отделан красной и кремовой кожей, а колесные диски выкрашены белой краской.
2018-03-27
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
О проекте Реклама FAQ по сайту Условия использования
Владикавказ Республика Татарстан Калининград
Москва Санкт-Петербург Карта портала
© 2007— 2018 110км.ру. При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна. Портал Интернет-издательства PDG