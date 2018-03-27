27 марта 2018, 09:07
Президент Намибии принимал парад на кабриолете УАЗ Патриот
На парад в честь Дня независимости Намибии президент страны Хаге Гейнгоб приехал на кабриолете УАЗ Патриот, специально созданном для таких торжественных мероприятий. Первый экземпляр внедорожного кабриолета был куплен правительством Намибии в прошлом году.
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У кабриолета, в отличие от стандартной версии внедорожника, всего две двери. Автомобиль оснащается специальной лестницей и поручнями по периметру кабины, на которые могли бы опираться во время движения высокопоставленные пассажиры. Салон кабриолета отделан красной и кремовой кожей, а колесные диски выкрашены белой краской.
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