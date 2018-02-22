22 февраля 2018, 09:44
Президент Туркменистана распродает бронированные Mercedes
Аппарат президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедова выставил на продажу 25 бронированных Mercedes-Maybach. Самый дешевый автомобиль стоит 25 100 долларов.
Mercedes Mercedes-Maybach S-classe
Выпускается с 2015 г.
Новый от 7 770 000 до 13 250 000 Р
Все автомобили служили только для перевозки глав иностранных государств во время их визитов в Туркменистан. По всей видимости, часть автомобилей – это наследство прежнего президента республики Сапармурата Ниязова. Нынешний президент Туркменистана предпочитает другие автомобили и обычно сам садится за руль. В детстве он занимался автоспортом. Да и сейчас продолжает принимать участие в различных соревнованиях и гонках, где неизменно побеждает. В конце 2017 года для республиканского МВД закупили партию BMW M3. Гурбангулы Бердымухаммедов лично испытал мощный седан, устроив дрифт на гоночной трассе.
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28.09.2017, 19:50
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20.06.2017, 11:51
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Комментарии пользователей
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Отзывы по теме
Я на немце уже 7 лет. Один раз менял, но год отъезди и продал. Быстро к хорошему привыкаешь. Ничего не ломается, не стучит, система умная
Машина скорее подходит для перевозки грузов в условиях города, чем на дальние расстояния. В целом, достаточно вместительный и грузоподъемный, но не совсем комфортный, если надо на нем проехать 2-3 тысячи километров.
| Кому: Виктор О какой капиталке после 160к вы говорите? Вы машину случайно не спутали? Это не легковушка бюджетник. Это магистральный седельный тягач. Такие машины 160к могут пройти за первые 2-3 года использования, и хотите сказать, что их уже капиталить надо будет? 600-700к это конечно уже показатель ...
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