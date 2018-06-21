21 июня 2018, 13:29

Президент Туркменистана сконструировал и собрал внедорожник

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов лично спроектировал и собрал рамный внедорожник. Об этом сообщило государственное информагентство «Хроника Туркменистана».
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Президент Туркменистана сконструировал и собрал внедорожник
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Гурбангулы Бердымухамедов в ходе очередного визита в Центр автомобильного спорта на основе собственных чертежей и эскизов собрал раллийный внедорожник. Президент внес несколько предложений, касающихся улучшения прочности конструкции и повышения устойчивости внедорожника. И тут же, на меcте, лично доработал экспериментальный образец, заменив отдельные детали. Затем Гурбангулы Бердымухамедов вместе с сыном Сердаром испытали внедорожник на специально подготовленной трассе. Президент сел за руль автомобиля, а его сыну досталось место штурмана.

Кроме того, президент Туркменистана оценил новый транспорт для перевозки спортивных автомобилей и предложил скорректировать его дизайн, сделав несколько эскизов.

Мощные спортивные автомобили – одно из увлечений Гурбангулы Бердымухамедова. Он регулярно участвует в автомобильных гонках, неизменно выходя из них победителем. А в ноябре президент протестировал на треке «заряженные» BMW M3, которые власти страны закупили специально для нужд полиции.

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Президент Туркменистана сконструировал и собрал внедорожник
{{material_123335}}Гурбангулы Бердымухамедов в ходе очередного визита в Центр автомобильного спорта на основе собственных чертежей и эскизов собрал раллийный внедорожник. Президент внес несколько предложений, касающихся улучшения прочности конструкции и повышения устойчивости внедорожника. И тут же, на меcте, лично доработал экспериментальный образец, заменив отдельные детали. Затем Гурбангулы Бердымухамедов вместе с сыном Сердаром испытали внедорожник на специально подготовленной трассе. Президент сел за руль автомобиля, а его сыну досталось место штурмана.Кроме того, президент Туркменистана оценил новый транспорт для перевозки спортивных автомобилей и предложил скорректировать его дизайн, сделав несколько эскизов.Мощные спортивные автомобили – одно из увлечений Гурбангулы Бердымухамедова. Он регулярно участвует в автомобильных гонках, неизменно выходя из них победителем. А в ноябре президент протестировал на треке «заряженные» BMW M3, которые власти страны закупили специально для нужд полиции.
2018-06-21
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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