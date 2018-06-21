21 июня 2018, 13:29
Президент Туркменистана сконструировал и собрал внедорожник
Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов лично спроектировал и собрал рамный внедорожник. Об этом сообщило государственное информагентство «Хроника Туркменистана».
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Кроме того, президент Туркменистана оценил новый транспорт для перевозки спортивных автомобилей и предложил скорректировать его дизайн, сделав несколько эскизов.
Мощные спортивные автомобили – одно из увлечений Гурбангулы Бердымухамедова. Он регулярно участвует в автомобильных гонках, неизменно выходя из них победителем. А в ноябре президент протестировал на треке «заряженные» BMW M3, которые власти страны закупили специально для нужд полиции.
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