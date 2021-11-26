Президенту Франции показали гиперкар Nevera (разгон до «сотни» менее 2 секунд). Макрону машина понравилась
Фото: Rimac
Фото: Rimac
Фото: Rimac
Фото: croatiaweek.com
Фото: croatiaweek.com
Фото: croatiaweek.com
Фото: croatiaweek.com
33-летний Римак поприветствовал президента Франции на площадке перед загребским отелем Esplanade, где были выставлены сводящие с ума Nevera Nevera и Bugatti Chiron. «Хорватское правительство любит показывать иностранным гостям, в чем мы продвинулись в последнее время, и я искренне рад, что на сей раз они выбрали нас. Тем более что во Франции у нас также много сотрудников», - заявил в своей приветственной речи Мате Римак.
Директор хорватского стартапа заметил, что болиды двух марок на встречу прикатили не случайно: компания Bugatti Rimac владеет фирмой Rimac Automobile, которая располагается в небольшом городке Света-Неделя, что под Загребом, а Bugatti – гордость Франции.
Римак при этом отметил, что обе машины, безусловно, быстрее, чем приобретенные Хорватией истребители Rafale, которые перед визитом Макрона пролетели над Загребом. «По крайней мере, пока они находятся на взлетно-посадочной полосе», - посмеялся Мате.
Юмор оказался уместным: президент Макрон и премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович провели двусторонние переговоры в здании правительства, где подписали соглашение о покупке 12 реактивных самолетов Rafale.
Римак заметил, насколько пристально Макрон рассматривает его творение, и предложил французскому президенту небольшой тест-драйв Nevera, в любое выбранное им время. «В Rimac Group трудоустроено более 1500 сотрудников, и все они ценят сотрудничество с компанией Bugatti, которая имеет 112-летнюю историю, - заявил Мате. – Bugatti делает во Франции самые быстрые бензиновые автомобили в мире, мы делаем самые быстрые электромобили здесь, в Загребе. Так что был смысл соединить два бренда воедино».
От себя заметим, что Bugatti Chiron располагает двигателем мощностью более 1600 лошадиных сил, что позволяет автомобилю разгоняться до максимальной скорости 490 км/ч. В активе электрического гиперкара Rimac Nevera, цена которого составляет 2 млн евро, мировой рекорд ускорения с места среди всех серийно выпускающихся автомобилей.
Nevera весит 2150 кг, его 4 электромотора развивают 1914 л.с. и 2360 Нм крутящего момента. До 60 миль в час (97 км/ч) Rimac разгоняется за 1,85 секунды, до 100 км/ч — за 1,97 секунды, а на набор 300 км/ч уходит 9,3 секунды. Классические 402 метра хорватский гиперкар проезжает за 8,6 секунды.
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