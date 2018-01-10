10 января 2018, 14:34

При каких условиях можно ремонтировать дороги зимой?

Эксперты проекта «Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог» разъяснили, в каких случаях допустим ремонт зимой. Строительные правила и нормы не ограничивают работников в проведении ряда подготовительных процедур, а также укладки асфальта, однако при этом требуются соответствующие технические и финансовые возможности.
^

Ранее мы писали
Говоря о дорогах, мы, прежде всего, подразумеваем асфальтобетон. Так оно в России исторически сложилось. Однако ...
Читать далее
С наступлением холодного времени года жители регионов всё чаще замечают на улицах асфальтовые катки и оранжевые жилетки. Так, только за 2016 год активисты Народного фронта получили более 200 обращений граждан, которые стали свидетелями укладки асфальта при сильном снегопаде. Более половины объема подобных работ после вмешательства активистов Народного фронта не были оплачены, а подрядчиков обязали переделать забракованные участки при наступлении подходящих погодных условий. В 2017 году только в октябре и ноябре зафиксировано свыше 80 случаев дорожных работ в дождь, снег и при минусовых температурах.

Однако не всегда дорожные ремонтные работы в холодное время года означают нарушение технологии проведения работ. Эксперты объясняют, что в этот период можно, например, проводить фрезерование покрытия или вести подготовительные мероприятия: срезать верхний, отслуживший свое слой асфальта, заниматься профилированием и заменой бортового камня. Строительные правила и нормы не ограничивают работников зимой в этих процедурах.

Более того, специалисты утверждают, что при соблюдении определенных условий в зимнее время можно даже укладывать асфальт. Как правило, соблюдаются эти условия при ремонте трасс федерального значения. Например, используется битум со специальными добавками и техника для прогрева и поддержания нужной температуры смесей. Кроме того, имеются специальные литые смеси и холодный асфальт – их можно применять при отрицательных температурах. Также в самих смесях используются дополнительные «зимние» добавки. Тем не менее, далеко не всегда получается внедрять такие методы – для этого необходимы соответствующие технические и финансовые возможности.

В избранное

Комментарии
Ищете новую машину? Мы поможем выбрать Оставить заявку
Комментарии пользователей
Войти через
Код проверки:
Отправить
Отзывы по теме
Не заводится на горячую
У меня Шкода Октавия, которой уже больше 9-ти лет. Машина не самая новая и, конечно, ей в последнее время стало свойственно ломаться. Хочу попросить совета у опытных автолюбителей, как мне сделать ремонт неисправности, которая появилась недавно? У меня ни в какую машина не хочет заводиться, когда она ...
Александр Пан
Не сработали подушки безопасности
Может, удар был слабым? Или срок годности закончился, хотя обычно пиропатроны советуют менять раз в 10 лет
Роман
Масло мкпп как залить
Друг, ты определись, у тебя АКПП или МКПП?) ) )
Серж
Все обсуждения автомобилей
Интересные разделы
АвтоМосква Автомудрость АвтоПитер Дизайн и тюнинг Новинки и концепт кары Новости и акции автосалонов Автосалоны и дилеры Аренда и прокат авто Автоклубы и форумы автозавчастей Автосервисы и магазины автозапчастей
Главные материалы
Тест-драйв УАЗ «Профи»: боец трудового резерва
Почему подлодка - «пароход», а у подводников болят зубы?
Как вы благодарите водителя, пропустившего Вас вперед?
Голосовать
Рейтинг по классам
Класс F Luxury
Bentley Arnage и еще 11 моделей
Класс Компактные кроссоверы и внедорожники Lux
Infiniti FX30 и еще 9 моделей
Класс Купе спортивные
Alfa Romeo Brera и еще 26 моделей
Класс D
Geely Vision и еще 40 моделей
Лучшие автомобили года Автоблог
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с. кВт
Период
мес.
Итого
 

налог в Москве
Рассчитать размер налога
При каких условиях можно ремонтировать дороги зимой?
{{material_121810}} С наступлением холодного времени года жители регионов всё чаще замечают на улицах асфальтовые катки и оранжевые жилетки. Так, только за 2016 год активисты Народного фронта получили более 200 обращений граждан, которые стали свидетелями укладки асфальта при сильном снегопаде. Более половины объема подобных работ после вмешательства активистов Народного фронта не были оплачены, а подрядчиков обязали переделать забракованные участки при наступлении подходящих погодных условий. В 2017 году только в октябре и ноябре зафиксировано свыше 80 случаев дорожных работ в дождь, снег и при минусовых температурах. Однако не всегда дорожные ремонтные работы в холодное время года означают нарушение технологии проведения работ. Эксперты объясняют, что в этот период можно, например, проводить фрезерование покрытия или вести подготовительные мероприятия: срезать верхний, отслуживший свое слой асфальта, заниматься профилированием и заменой бортового камня. Строительные правила и нормы не ограничивают работников зимой в этих процедурах. Более того, специалисты утверждают, что при соблюдении определенных условий в зимнее время можно даже укладывать асфальт. Как правило, соблюдаются эти условия при ремонте трасс федерального значения. Например, используется битум со специальными добавками и техника для прогрева и поддержания нужной температуры смесей. Кроме того, имеются специальные литые смеси и холодный асфальт – их можно применять при отрицательных температурах. Также в самих смесях используются дополнительные «зимние» добавки. Тем не менее, далеко не всегда получается внедрять такие методы – для этого необходимы соответствующие технические и финансовые возможности.
2018-01-10
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
О проекте Реклама FAQ по сайту Условия использования
Саратов Пермь Вологда
Москва Санкт-Петербург Карта портала
© 2007— 2017 110км.ру. При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна. Портал Интернет-издательства PDG