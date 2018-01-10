При каких условиях можно ремонтировать дороги зимой?
Однако не всегда дорожные ремонтные работы в холодное время года означают нарушение технологии проведения работ. Эксперты объясняют, что в этот период можно, например, проводить фрезерование покрытия или вести подготовительные мероприятия: срезать верхний, отслуживший свое слой асфальта, заниматься профилированием и заменой бортового камня. Строительные правила и нормы не ограничивают работников зимой в этих процедурах.
Более того, специалисты утверждают, что при соблюдении определенных условий в зимнее время можно даже укладывать асфальт. Как правило, соблюдаются эти условия при ремонте трасс федерального значения. Например, используется битум со специальными добавками и техника для прогрева и поддержания нужной температуры смесей. Кроме того, имеются специальные литые смеси и холодный асфальт – их можно применять при отрицательных температурах. Также в самих смесях используются дополнительные «зимние» добавки. Тем не менее, далеко не всегда получается внедрять такие методы – для этого необходимы соответствующие технические и финансовые возможности.
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