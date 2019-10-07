7 октября 2019, 00:31
При покупке ОСАГО предложат застраховаться от несчастного случая
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У российских водителей появится возможность дополнить полис страхования автогражданской ответственности страхованием от несчастного случая. Соответствующая норма вступает в силу уже сегодня, 7 октября.
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Требования Банка России к такому комбинированному продукту вступают в силу 7 октября. Предполагается, что условия страхования от несчастного случая будут прописаны на оборотной стороне бланка ОСАГО. При этом оба договора страхования должны иметь одинаковые сроки действия.
Автовладелец, который купит одновременно с полисом ОСАГО и страховку от несчастных случаев, после аварии, произошедшей по его вине, сможет рассчитывать на компенсацию ущерба здоровью. Страховой лимит должен составлять не менее 500 000 рублей. Размер выплаты в каждом конкретном случае будет определяться по таблице, применяемой при расчете возмещения за вред здоровью по ОСАГО. Например, за легкий вред здоровью, который не повлек потери трудоспособности, пострадавший вправе рассчитывать на выплату в размере от 0,05 до 10% от страхового лимита за каждую травму. Но общий объем выплат не может превышать оговоренной страховой суммы. В случае смерти или при тяжком вреде здоровью, когда требуется длительное лечение в больнице с последующей инвалидностью, выплата составляет от 40 до 100% страховой суммы.
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Тест-драйв Chery Tiggo7: крепкий орешек
21.09.2019, 08:48
Тест-драйв Lada Granta Drive Active: в поисках молодежи
19.09.2019, 00:54
Тест-драйв Jeep Compass: своим курсом
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а вы в курсе что власти на данный момент массово устанавливают камеры на всех дорогах страны что бы выбивать деньгу штрафами. Но есть возможность обойти систему, я сам проверил и все описал, вот почитайте если не хотите быть дураком и платить за любое нарушение ---- http:// gg.gg/ anticam
а вы в курсе что власти на данный момент массово устанавливают камеры на всех дорогах страны что бы выбивать деньгу штрафами. Но есть возможность обойти систему, я сам проверил и все описал, вот почитайте если не хотите быть дураком и платить за любое нарушение ---- http:// gg.gg/ anticam
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