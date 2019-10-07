Наш сайт использует файлы «cookie» и системы аналитики для персонализации сервисов и повышения удобства пользования веб-сайтом. Продолжая просмотр сайта, вы разрешаете их использование.
7 октября 2019, 00:31

При покупке ОСАГО предложат застраховаться от несчастного случая

  • 213
  • 0
У российских водителей появится возможность дополнить полис страхования автогражданской ответственности страхованием от несчастного случая. Соответствующая норма вступает в силу уже сегодня, 7 октября.
Ранее мы писали
В недалеком будущем в России может появиться универсальный полис автомобильного страхования. Министерство ...
Читать далее
По ОСАГО автовладелец страхует свою ответственность перед другими участниками дорожного движения за тот вред, который может им причинить. Страховая компания водителя, признанного виновным в ДТП, компенсирует ущерб пострадавшим, а сам виновник аварии никаких выплат не получает. Теперь водители смогут оформить одновременно с полисом ОСАГО страховку от несчастного случая.

Требования Банка России к такому комбинированному продукту вступают в силу 7 октября. Предполагается, что условия страхования от несчастного случая будут прописаны на оборотной стороне бланка ОСАГО. При этом оба договора страхования должны иметь одинаковые сроки действия.

Автовладелец, который купит одновременно с полисом ОСАГО и страховку от несчастных случаев, после аварии, произошедшей по его вине, сможет рассчитывать на компенсацию ущерба здоровью. Страховой лимит должен составлять не менее 500 000 рублей. Размер выплаты в каждом конкретном случае будет определяться по таблице, применяемой при расчете возмещения за вред здоровью по ОСАГО. Например, за легкий вред здоровью, который не повлек потери трудоспособности, пострадавший вправе рассчитывать на выплату в размере от 0,05 до 10% от страхового лимита за каждую травму. Но общий объем выплат не может превышать оговоренной страховой суммы. В случае смерти или при тяжком вреде здоровью, когда требуется длительное лечение в больнице с последующей инвалидностью, выплата составляет от 40 до 100% страховой суммы.

Нашли ошибку или неточность? Нажмите CTRL и ENTER и расскажите нам про это
Читать нас в Яндекс.Новостях
Комментарии
Комментарии пользователей
Войти через
Код проверки:
Отправить
Отзывы по теме
Битопливные автомобили теряют популярность в России
а вы в курсе что власти на данный момент массово устанавливают камеры на всех дорогах страны что бы выбивать деньгу штрафами. Но есть возможность обойти систему, я сам проверил и все описал, вот почитайте если не хотите быть дураком и платить за любое нарушение ---- http:// gg.gg/ anticam
karinarechkin
Бывший шеф-дизайнер Skoda покинул Rolls-Royce
а вы в курсе что власти на данный момент массово устанавливают камеры на всех дорогах страны что бы выбивать деньгу штрафами. Но есть возможность обойти систему, я сам проверил и все описал, вот почитайте если не хотите быть дураком и платить за любое нарушение ---- http:// gg.gg/ anticam
karinarechkin
Новая Skoda Octavia: очередные снимки с дорожных тестов
а вы в курсе что власти на данный момент массово устанавливают камеры на всех дорогах страны что бы выбивать деньгу штрафами. Но есть возможность обойти систему, я сам проверил и все описал, вот почитайте если не хотите быть дураком и платить за любое нарушение ---- http:// gg.gg/ anticam
karinarechkin
Все обсуждения автомобилей
Интересные разделы
АвтоМосква Автомудрость АвтоПитер Дизайн и тюнинг Новинки и концепт кары Новости и акции автосалонов Автосалоны и дилеры Аренда и прокат авто Автоклубы и форумы автозавчастей Автосервисы и магазины автозапчастей
Главные материалы
Самые неликвидные автомобили в России
Тест-драйв Chery Tiggo 4: восточный коридор
Почему Вы не покупаете электромобиль?
Голосовать
Рейтинг по классам
Класс Среднеразмерные кроссоверы и внедорожники Lux
Infiniti EX35 и еще 27 моделей
Класс Субкомпакт-вэны
Renault Modus и еще 7 моделей
Класс B
FAW Vita и еще 85 моделей
Класс А
BYD FLYER II и еще 26 моделей
Лучшие автомобили года Автоблог
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с. кВт
Период
мес.
Итого
 

налог в Москве
Рассчитать размер налога
При покупке ОСАГО предложат застраховаться от несчастного случая
{{material_126323}}По ОСАГО автовладелец страхует свою ответственность перед другими участниками дорожного движения за тот вред, который может им причинить. Страховая компания водителя, признанного виновным в ДТП, компенсирует ущерб пострадавшим, а сам виновник аварии никаких выплат не получает. Теперь водители смогут оформить одновременно с полисом ОСАГО страховку от несчастного случая.Требования Банка России к такому комбинированному продукту вступают в силу 7 октября. Предполагается, что условия страхования от несчастного случая будут прописаны на оборотной стороне бланка ОСАГО. При этом оба договора страхования должны иметь одинаковые сроки действия.Автовладелец, который купит одновременно с полисом ОСАГО и страховку от несчастных случаев, после аварии, произошедшей по его вине, сможет рассчитывать на компенсацию ущерба здоровью. Страховой лимит должен составлять не менее 500 000 рублей. Размер выплаты в каждом конкретном случае будет определяться по таблице, применяемой при расчете возмещения за вред здоровью по ОСАГО. Например, за легкий вред здоровью, который не повлек потери трудоспособности, пострадавший вправе рассчитывать на выплату в размере от 0,05 до 10% от страхового лимита за каждую травму. Но общий объем выплат не может превышать оговоренной страховой суммы. В случае смерти или при тяжком вреде здоровью, когда требуется длительное лечение в больнице с последующей инвалидностью, выплата составляет от 40 до 100% страховой суммы.
2019-10-07
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
О проекте Реклама FAQ по сайту
Пермь Ростовская область Сочи
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2019 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна. Проект PDG.
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.