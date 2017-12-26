26 декабря 2017, 10:03

При покупке Patriot и Hunter – страховка в подарок

«УАЗ» запустил специальную акцию: КАСКО и ДСАГО для моделей «Патриот» и «Хантер» на первый год лизинга бесплатно. Выгодное предложение действует до конца года.
^
По условиям акции стоимость страхового полиса КАСКО на первый год лизинга компенсируется при оформлении договора купли-продажи. Но сумма компенсации не может составлять более 10% от цены автомобиля.

Акция распространяется на новые автомобили, приобретаемые на условиях договора финансовой аренды: аванс 25%, срок лизинга от 48 до 60 месяцев, с аннуитетными (равными) платежами. Исключение составляют автомобили, связанные с повышенным риском: такси, автомобили для тест-драйвов и проката.

Комплектации и технические характеристики

УАЗ Патриот Престиж 2.7 МТ 4х4УАЗ Hunter Трофи 2.7 МТ 4х4
Год выпуска, с2017 2015
Год выпуска, по2018 2017
Кузоввнедорожник внедорожник
Количество дверей/мест5/5 5/5
Тип двигателябензиновый бензиновый
Мощность, л.с./ об/мин135 128
Объем двигателя2693 2693
Тип трансмисииМеханическая 5-ступенчатая Механическая 5-ступенчатая
Приводполный полный
Городской цикл14.0
Загородный цикл11.5
Смешанный цикл 13.2
ТопливоАИ-92 АИ-92
Перейти к сравнению и всем характеристикам
Купить авто UAZ Patriot, 3163, Хантер

В избранное

Комментарии
Ищете новую машину? Мы поможем выбрать Оставить заявку
Комментарии пользователей
Войти через
Код проверки:
Отправить
Отзывы по теме
Форум УАЗ 3163 Патриот
Внедорожники UAZ Patriot производятся в трех комплектациях: Classic, Comfort и Limited. Версия Classic оборудуется гидроусилителем руля, регулируемой по углу наклона рулевой колонкой, центральным замком, аудиоподготовкой, тканевой обивкой сидений и внутренних панелей дверей. Исполнение Limited отличается ...
Auto
Тест-драйв UAZ Patriot: если душа просит...
| Кому: Saimaa По дизайну могу сказать, что разработчики молодцы. Отошли от этих квадратных форм (кстати привет Гелик) , сделали внешность более современной. Мне в них по внешнему виду только один момент напрягает - он кажется узким и высоким, не знаю почему, но вот у меня такие ощущения когда смотрю ...
Immortal
UAZ Patriot обзавелся мультимедийной системой
Очень неплохая мультимедийка, судя по характеристикам. Потихоньку уходим от магнитол из 90-х - это хорошо!!Плюс инет, без него как без рук теперь.... Ждем
Кирилл
Все обсуждения автомобилей
Интересные разделы
АвтоМосква УАЗ Автомудрость УАЗ АвтоПитер УАЗ Дизайн и тюнинг УАЗ Новинки и концепт кары УАЗ Новости и акции автосалонов УАЗ Автосалоны и дилеры марки УАЗ Аренда и прокат авто марки УАЗ Автоклубы и форумы автозавчастей марки УАЗ Автосервисы и магазины автозапчастей марки УАЗ
Главные материалы
Тест-драйв BMW X3 xDrive20d: мятеж таланта
Заводские успехи. Итоги 2017 года, часть II
Как вы благодарите водителя, пропустившего Вас вперед?
Голосовать
Продажа УАЗ Патриот
Объявления о продаже УАЗ Патриот
Рейтинг по классам
Класс Купе спортивные
Alfa Romeo Brera и еще 26 моделей
Класс С
Lancia Delta и еще 73 модели
Класс E
Peugeot 607 и еще 23 модели
Класс Среднеразмерные кроссоверы и внедорожники Business
Hummer H3 и еще 6 моделей
Лучшие автомобили года Автоблог
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с. кВт
Период
мес.
Итого
 

налог в Москве
Рассчитать размер налога
При покупке Patriot и Hunter – страховка в подарок
По условиям акции стоимость страхового полиса КАСКО на первый год лизинга компенсируется при оформлении договора купли-продажи. Но сумма компенсации не может составлять более 10% от цены автомобиля. Акция распространяется на новые автомобили, приобретаемые на условиях договора финансовой аренды: аванс 25%, срок лизинга от 48 до 60 месяцев, с аннуитетными (равными) платежами. Исключение составляют автомобили, связанные с повышенным риском: такси, автомобили для тест-драйвов и проката.
2017-12-26
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
О проекте Реклама FAQ по сайту Условия использования
Липецк Владимирская область Белгородская область
Москва Санкт-Петербург Карта портала
© 2007— 2017 110км.ру. При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна. Портал Интернет-издательства PDG