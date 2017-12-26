26 декабря 2017, 10:03
При покупке Patriot и Hunter – страховка в подарок
«УАЗ» запустил специальную акцию: КАСКО и ДСАГО для моделей «Патриот» и «Хантер» на первый год лизинга бесплатно. Выгодное предложение действует до конца года.
По условиям акции стоимость страхового полиса КАСКО на первый год лизинга компенсируется при оформлении договора купли-продажи. Но сумма компенсации не может составлять более 10% от цены автомобиля.
Акция распространяется на новые автомобили, приобретаемые на условиях договора финансовой аренды: аванс 25%, срок лизинга от 48 до 60 месяцев, с аннуитетными (равными) платежами. Исключение составляют автомобили, связанные с повышенным риском: такси, автомобили для тест-драйвов и проката.
Акция распространяется на новые автомобили, приобретаемые на условиях договора финансовой аренды: аванс 25%, срок лизинга от 48 до 60 месяцев, с аннуитетными (равными) платежами. Исключение составляют автомобили, связанные с повышенным риском: такси, автомобили для тест-драйвов и проката.
Комплектации и технические характеристики
|УАЗ Патриот Престиж 2.7 МТ 4х4
|УАЗ Hunter Трофи 2.7 МТ 4х4
|Год выпуска, с
|2017
|2015
|Год выпуска, по
|2018
|2017
|Кузов
|внедорожник
|внедорожник
|Количество дверей/мест
|5/5
|5/5
|Тип двигателя
|бензиновый
|бензиновый
|Мощность, л.с./ об/мин
|135
|128
|Объем двигателя
|2693
|2693
|Тип трансмисии
|Механическая 5-ступенчатая
|Механическая 5-ступенчатая
|Привод
|полный
|полный
|Городской цикл
|14.0
|Загородный цикл
|11.5
|Смешанный цикл
|13.2
|Топливо
|АИ-92
|АИ-92
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