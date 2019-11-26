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26 ноября 2019, 17:39

При расчете транспортного налога предложили учитывать массу, а не мощность автомобиля

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На сайте Российской общественной инициативы (РОИ) появилось предложение изменить методику расчета величины транспортного налога. По мнению автора, во внимание следует принимать вес автомобиля, а не его мощность или возраст.
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На портале РОИ любой гражданин РФ может разместить предложение федерального, регионального или муниципального уровня по вопросам социально-экономического развития страны, совершенствования государственного и муниципального управления. В настоящее время на общественное голосование выставлены сразу две схожих инициативы. Предлагается пересмотреть метод исчисления транспортного налога.

По официальной версии, средства, собранные от уплаты транспортных налогов, идут на ремонт и реконструкцию дорог. Сейчас автомобили с более мощными моторами облагаются повышенным транспортным налогом. Другими словами, за два автомобиля равной мощности, но разной массы необходимо платить одинаковый транспортный налог. Но очевидно, что груженый коммерческий автомобиль способен нанести больший ущерб дорожному покрытию, чем легкий спорткар. 

Автор более «свежей» инициативы предлагает установить единую базовую ставку в 398,75 рублей. Таков минимальный размер среднего дневного заработка в России, исходя из МРОТ на 2020 год. А ставку «привязать» к максимально разрешенной массе автомобиля. Тогда машины с максимально разрешенной массой менее 1 тонны, принадлежащие физическим лицам, будут платить 398,75 рублей в год, массой до 2 тонн – 797,5 рублей в год, до 3 тонн – 1 196,25 рублей, а свыше 3 тонн – 1993,75 рублей в год (или 5 базовых ставок). Для юридических лиц устанавливается повышающий коэффициент равный пяти. Кроме того, предлагается отменить систему «Платон». Предложение пока набрало только чуть более 700 голосов из 100 000 необходимых для передачи на рассмотрение в экспертную рабочую группу.


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Отзывы по теме
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При расчете транспортного налога предложили учитывать массу, а не мощность автомобиля
{{material_127938}}На портале РОИ любой гражданин РФ может разместить предложение федерального, регионального или муниципального уровня по вопросам социально-экономического развития страны, совершенствования государственного и муниципального управления. В настоящее время на общественное голосование выставлены сразу две схожих инициативы. Предлагается пересмотреть метод исчисления транспортного налога.По официальной версии, средства, собранные от уплаты транспортных налогов, идут на ремонт и реконструкцию дорог. Сейчас автомобили с более мощными моторами облагаются повышенным транспортным налогом. Другими словами, за два автомобиля равной мощности, но разной массы необходимо платить одинаковый транспортный налог. Но очевидно, что груженый коммерческий автомобиль способен нанести больший ущерб дорожному покрытию, чем легкий спорткар. Автор более «свежей» инициативы предлагает установить единую базовую ставку в 398,75 рублей. Таков минимальный размер среднего дневного заработка в России, исходя из МРОТ на 2020 год. А ставку «привязать» к максимально разрешенной массе автомобиля. Тогда машины с максимально разрешенной массой менее 1 тонны, принадлежащие физическим лицам, будут платить 398,75 рублей в год, массой до 2 тонн – 797,5 рублей в год, до 3 тонн – 1 196,25 рублей, а свыше 3 тонн – 1993,75 рублей в год (или 5 базовых ставок). Для юридических лиц устанавливается повышающий коэффициент равный пяти. Кроме того, предлагается отменить систему «Платон». Предложение пока набрало только чуть более 700 голосов из 100 000 необходимых для передачи на рассмотрение в экспертную рабочую группу.
2019-11-26
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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