При расчистке крыши дома под снежный «обстрел» попал автомобиль Kia
По словам очевидцев, инцидент произошел в Адмиралтейском районе Петербурга, на Большой Подьяческой улице у дома 24. Коммунальщики огородили тротуар и выставили сотрудника, чтобы он предупреждал пешеходов об опасности попасть под летящий с крыши снег. Однако припаркованному у дома автомобилю Kia, кажется, не повезло. Несколько лопат снега с крыши попало прямо на него. Даже если машина не получила серьезных повреждений, владельца это вряд ли порадует.
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Липецкая компания «Моторинвест» готовится предложить российским клиентам еще одну модель бренда Evolute. Среднеразмерный кроссовер i-Space, по сути, является клоном китайского Dongfeng Fengon E5, но полностью адаптирован для России.Читать далее
-
22.01.2024, 09:34
Mazda6 уходит в историю: названы сроки остановки конвейера
Компания Mazda завершает производство Mazda6 нынешнего поколения, которое продается уже более 12 лет. Преемника у него не будет. Место красивого седана займут кроссоверы.Читать далее
-
22.01.2024, 09:03
Пробег скручен у каждого третьего автомобиля в России: чем опасно и у каких машин скручивают чаще
В ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) рассказали, что на 35% автомобилей в нашей стране реальный пробег не соответствует показаниям одометра. Где такие машины встречаются чаще и какие марки попали в группу риска.Читать далее
-
22.01.2024, 08:23
Правительство вновь скорректировало план дорожного строительства на ближайшие 5 лет
Официально в Правительстве РФ сообщили, что в обновленный план включили 380 объектов дорожного строительства вместо прежних 250, а объем финансирования вырос с 13,2 до 14 трлн рублей. При внимательном изучении документа выяснилось, что завершение многих крупных федеральных строек откладывается.Читать далее
-
22.01.2024, 07:57
В Москве вновь расширяют зону платной парковки
С 22 января столичные власти в очередной раз расширили зону платной муниципальной парковки. Список пополнят еще 50 участков улиц, загруженные транспортом и находящиеся вблизи крупных жилых комплексов.Читать далее
-
22.01.2024, 07:41
Смертельное ДТП с машиной скорой помощи произошло в Приморье
Неделя началась в Приморском крае с серьезной аварии с участием скорой помощи на базе автомобиля УАЗ и японского кроссовера Honda CR-V. Два человека пострадали, один погиб на месте происшествия.Читать далее
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