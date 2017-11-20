20 ноября 2017, 17:01

При содействии Shell будет разработан грузовой «Звездолет»

Концерн Shell и компания Air Flow Truck Company занялись разработкой «грузовика будущего» под названием Starship. Концепт «Звездолета» будет представлен в 2018 году.
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Стремление существенно снизить расход топлива для грузовых автомобилей и автоприцепов класса 8 – довольно сложная задача, учитывая размеры и традиционную для подобных видов транспорта конструкцию.

Air Flow Truck Company создала 2 модели аэродинамичных тягачей класса 8 с полуприцепом, демонстрирующих низкий расход топлива – первую в 1983 году, а вторую в 2012-м. Последняя получила название Bullet Truck («Пуля») и сегодня используется для дальних перевозок грузов с полной массой автомобиля 29 483 тонны при рекордном среднем показателе экономичности расхода топлива на уровне 19,09 л/100 км.

В 2008 году моторные масла Shell для тяжелонагруженных дизелей становятся известными под названием Shell Rimula, а в 2010 году концерн проводит совместные испытания с производителями грузовиков, в том числе Daimler, позволившие в реальных условиях эксплуатации продемонстрировать отличные защитные свойства Shell Rimula.

На данный момент последней главой инноваций Shell в области моторных масел для большегрузов стала презентация в 2017 году моторного масла Shell Rimulaс технологией Dynamic Protection Plus. Это комбинация полностью синтетического базового масла и пакета адаптивных присадок, позволяющая обеспечить эффективную работу современных дизельных грузовиков.

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При содействии Shell будет разработан грузовой «Звездолет»
Стремление существенно снизить расход топлива для грузовых автомобилей и автоприцепов класса 8 – довольно сложная задача, учитывая размеры и традиционную для подобных видов транспорта конструкцию.Air Flow Truck Company создала 2 модели аэродинамичных тягачей класса 8 с полуприцепом, демонстрирующих низкий расход топлива – первую в 1983 году, а вторую в 2012-м. Последняя получила название Bullet Truck («Пуля») и сегодня используется для дальних перевозок грузов с полной массой автомобиля 29 483 тонны при рекордном среднем показателе экономичности расхода топлива на уровне 19,09 л/100 км. В 2008 году моторные масла Shell для тяжелонагруженных дизелей становятся известными под названием Shell Rimula, а в 2010 году концерн проводит совместные испытания с производителями грузовиков, в том числе Daimler, позволившие в реальных условиях эксплуатации продемонстрировать отличные защитные свойства Shell Rimula.На данный момент последней главой инноваций Shell в области моторных масел для большегрузов стала презентация в 2017 году моторного масла Shell Rimulaс технологией Dynamic Protection Plus. Это комбинация полностью синтетического базового масла и пакета адаптивных присадок, позволяющая обеспечить эффективную работу современных дизельных грузовиков.
2017-11-20
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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